Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

🎭 Sahneye düşen anne-kız izi

Özge Özder, “Vay! Dedi Baykuş” oyununda kızı Luna ile sahneyi paylaşıyor.

✍ Deniz Ülkütekin

💬 Değerli ama işlevli mi?

Kadın hakları konusunda yapılan paneller çoğu zaman zaten duyarlı kesimlere ulaşabiliyor.

✍ Prof. Dr. Üstün Dökmen

🎬 Oscar gecesinin kazananları kimler olacak?

Bu gece yapılacak 98. Akademi Ödülleri öncesinde öne çıkan adaylar üzerinden Oscar gecesine yönelik tahminler.

✍ Başak Bıçak

👗 Yeni lüks: Tutumlu şıklık

Hızlı modanın yarattığı çevresel maliyetlere karşı yükselen “frugal chic” akımı, daha az tüketen ama daha bilinçli ve uzun ömürlü bir stil anlayışını savunuyor.

✍ Ayça Ceylan

🎵 Çocuk şarkılarındaki şiddet dili

Çocuk şarkılarındaki olumsuz ifadeler çocukların duygusal gelişimi açısından yeniden düşünülmesi gereken bir dil meselesini gündeme getiriyor.

✍ Ömür Kurt

🌼 Mimozaların sarı baharı

Adalar Mimoza Festivali, baharın habercisi sarı çiçekleri doğa ve yerel kültür etrafında buluşturan etkinliklerle kutlandı.

✍ Özlem Yüzak

🤖 Dijital ikizler çağı geliyor

Yapay zekâ destekli dijital ikizler, insan davranışlarını modelleyerek “yerimize var olabilecek” yeni bir teknoloji ufkunu gündeme getiriyor.

✍ Deniz Ülkütekin

🪑 Nijerya’nın Yoruba koltukları

Yoruba toplumuna ait boncuk işlemeli koltuklar, zanaat, sembolizm ve iktidar kültürünün birleştiği bir tasarım diliyle öne çıkıyor.

✍ Özlem Yalım

🧠 Yeteneğin ilk adımı

Merakla başlayan küçük keşifler disiplin ve sabırla birleştiğinde olağanüstü başarıların temelini oluşturabilir.

✍ Mehmet Ali Tombalak

🏛️ Uçurumun kenarındaki gizli hazine

Antalya’nın Beydağları eteklerinde saklanan Trebenna antik kenti, Türkiye’nin keşfedilmeyi bekleyen arkeolojik hazinelerinden.

✍ Orhun Atmış

🎬 Şarlo’nun düşler dünyasında gezinti

Charlie Chaplin’in İsviçre’deki evi Manoir du Ban bugün bir müze olarak ziyaretçilerini sinema tarihine götürüyor.

✍ Ahmet Arpad

🗺 Kültür Rotası…

✍ Berrin Karadeniz

