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Cumhuriyet Pazar, pazarınıza renk katmaya geliyor

Cumhuriyet Pazar, pazarınıza renk katmaya geliyor

2.08.2025 12:04:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Cumhuriyet Pazar, pazarınıza renk katmaya geliyor

Renkli içerikleri, dolu dolu yazılarıyla Cumhuriyet Pazar gün boyu elinizden düşmeyecek. İşte bu hafta sayfalarımızdan yansıyanlar...

Keyifli söyleşiler, güncel trendler, ufuk açan yazılar, renkli bir içerik. Cumhuriyet Pazar 1843. sayısıyla karşınızda.

*Gökyüzü artık onların!

Drone teknolojisi sadece gökyüzünü değil ekonomiyi ve gündelik yaşamı da dönüştürüyor - Orhun Atmış

*Dünyanın en büyük yanılgısı

Kötülüğe karşı iyilikle korunabileceğine inanıyoruz. Peki ya dünya gerçekten adil değilse? - Prof. Dr. Üstün Dökmen

*Tabakta hafıza, mutfağın geleceği

Şef Şafak Erten, geçmişin tatlarını doğayla uyum içinde bugüne taşıyor. “Sürdürülebilirlik, mutfağın kalbidir” diyor - Ayça Ceylan

*Bir kadın bedeninin sessiz isyanı

Gürcü yönetmen Dea Kulumbegashvili “April” filmiyle, annelik mitini ve görünmez baskıları sinemaya taşıyor - Başak Bıçak

*Miras mı, mesele mi?

UNESCO Listesi genişliyor, Türkiye’den iki yeni alan dahil ediliyor. Ancak ABD’nin çekilme kararı tartışmaları da beraberinde getiriyor - Bala Gürcan Madra

*Rock ve rap aynı sahnede

Gripin ve Şanışer, “Gel”i yeniden yorumladı. Ortak dertlerle birleşen türler güçlü biçimde bir araya geldi - Orhun Atmış

*‘Mustafa Kemal’i tutuklayın’ dediler

106 yıl önce bugün, 3 Ağustos 1919 emperyalistlerin isteklerine karşı birlik olanların günüydü - Şaduman Halıcı

*Ağaçlarla birlikte vicdanlar yanıyor

Yaz demek artık yangın demek. Bu gerçek doğaya, insana ve geleceğe ilişkin yürek burkan bir umutsuzluk getiriyor - Alican Elkorek

*Notalara dokunan bir yolculuk

17 yaşında 22 ödül… Moskova Çaykovski Konservatuvarı’na davet alan genç piyanist Ecem Taçalan’ın klasik müzikteki umut veren yükselişi - Melodi Yapıcı

*Kadın merkezli bir toplumun izinde

Çatalhöyük’te yürütülen 12 yıllık araştırma, kadınları merkez alan bir toplumsal yapıyı ortaya koyuyor - Doğa Taşlardan

*Kültür Rotası… - Berrin Karadeniz

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İlgili Konular: #mustafa kemal atatürk #Cumhuriyet Pazar #UNESCO

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