Cumhuriyet Pazar, pazarınıza renk katmaya geliyor

Keyifli söyleşiler, güncel trendler, ufuk açan yazılar, renkli bir içerik. Cumhuriyet Pazar 1843. sayısıyla karşınızda.

*Gökyüzü artık onların!

Drone teknolojisi sadece gökyüzünü değil ekonomiyi ve gündelik yaşamı da dönüştürüyor - Orhun Atmış

*Dünyanın en büyük yanılgısı

Kötülüğe karşı iyilikle korunabileceğine inanıyoruz. Peki ya dünya gerçekten adil değilse? - Prof. Dr. Üstün Dökmen

*Tabakta hafıza, mutfağın geleceği

Şef Şafak Erten, geçmişin tatlarını doğayla uyum içinde bugüne taşıyor. “Sürdürülebilirlik, mutfağın kalbidir” diyor - Ayça Ceylan

*Bir kadın bedeninin sessiz isyanı

Gürcü yönetmen Dea Kulumbegashvili “April” filmiyle, annelik mitini ve görünmez baskıları sinemaya taşıyor - Başak Bıçak

*Miras mı, mesele mi?

UNESCO Listesi genişliyor, Türkiye’den iki yeni alan dahil ediliyor. Ancak ABD’nin çekilme kararı tartışmaları da beraberinde getiriyor - Bala Gürcan Madra

*Rock ve rap aynı sahnede

Gripin ve Şanışer, “Gel”i yeniden yorumladı. Ortak dertlerle birleşen türler güçlü biçimde bir araya geldi - Orhun Atmış

*‘Mustafa Kemal’i tutuklayın’ dediler

106 yıl önce bugün, 3 Ağustos 1919 emperyalistlerin isteklerine karşı birlik olanların günüydü - Şaduman Halıcı

*Ağaçlarla birlikte vicdanlar yanıyor

Yaz demek artık yangın demek. Bu gerçek doğaya, insana ve geleceğe ilişkin yürek burkan bir umutsuzluk getiriyor - Alican Elkorek

*Notalara dokunan bir yolculuk

17 yaşında 22 ödül… Moskova Çaykovski Konservatuvarı’na davet alan genç piyanist Ecem Taçalan’ın klasik müzikteki umut veren yükselişi - Melodi Yapıcı

*Kadın merkezli bir toplumun izinde

Çatalhöyük’te yürütülen 12 yıllık araştırma, kadınları merkez alan bir toplumsal yapıyı ortaya koyuyor - Doğa Taşlardan

*Kültür Rotası… - Berrin Karadeniz

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