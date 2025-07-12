Cumhuriyet Pazar, pazarınıza renk katmaya geliyor

Keyifli söyleşiler, güncel trendler, ufuk açan yazılar, renkli bir içerik. Cumhuriyet Pazar 1840. sayısıyla karşınızda.

*Bir kadın kente tırmandığında

Türkiye’nin öncü parkur sporcusu Hazal Nehir, Mardin’in çatılarından dünyaya sesleniyor: “Korku hep var ama bedenin sınırlarını zorlamak özgürleştirir.” - Deniz Ülkütekin

*Çoruh’un sessizliğinde yükselen ses: Baksı Müzesi

Bayburt’un tepelerinde yükselen Baksı Müzesi yalnızca bir sanat mekânı değil kadının gücüne ve gençliğin geleceğine de alan açan bir kültür adası - Mine Esen

*Karşımızdakini biz mi oluşturuyoruz?

“Çocuğum inatçı”, “Müdür ukala”… Peki ya bu sıfatlar, sırf bizim zihinlerimizin bir yansımasıysa? Damgalama, algı ve karşılıklı etkileşim üzerine düşündürücü bir yazı - Üstün Dökmen

*İçimizdeki canavarla yüzleşmek

“Squid Game” 3. sezonuyla bir yarışmadan çok bir itirafa dönüşüyor: İnsan kötülüğü sistemden mi gelir, doğuştan mı? - Başak Bıçak

*Yangının sessiz kurbanları

“Can kaybı yok” denilen her yangında milyonlarca hayvan ölüyor. Yaban hayatı için bilimsel bir acil eylem planı gerekli - Orhun Atmış

*Yıldızlı ama duygusuz

Michelin yıldızlı tabaklar neden artık “duygusuz” diye anılıyor? Lezzet kadraja, çatal algoritmaya yenilirken gösterinin gürültüsü, çatal-kaşığın sesini bastırıyor - Burçak Şener

*Heykeldeki kız, kimin Kızı?

Ömer Seyfettin’in yıllarca gizli kalan kızı Güner Elgen’in yaşamı, Cumhuriyet’in modern kadın hikâyesine uzanan özel bir portre sunuyor - Tolga Aydoğan

*Kahkaha ile bilgelik arasında

Nietzsche “Şen Bilim”de yaşamı, ölümü ve sanatı yeniden tanımlar. Bu eser sadece felsefe değil içten bir yangının ifadesi - Ayşe Acar

*Organ naklinde devrim

Domuz embriyolarında atmaya başlayan insan kalpleri, 1984’teki babun kalbi naklinden bugüne tıbbın ve etiğin sınırlarını yeniden çiziyor - Ömür Tanyel

*Kültür Rotası… - Berrin Karadeniz

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