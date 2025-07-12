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Cumhuriyet Pazar, pazarınıza renk katmaya geliyor

Cumhuriyet Pazar, pazarınıza renk katmaya geliyor

12.07.2025 11:15:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Cumhuriyet Pazar, pazarınıza renk katmaya geliyor

Renkli içerikleri, dolu dolu yazılarıyla Cumhuriyet Pazar gün boyu elinizden düşmeyecek. İşte bu hafta sayfalarımızdan yansıyanlar...

Keyifli söyleşiler, güncel trendler, ufuk açan yazılar, renkli bir içerik. Cumhuriyet Pazar 1840. sayısıyla karşınızda.

*Bir kadın kente tırmandığında

Türkiye’nin öncü parkur sporcusu Hazal Nehir, Mardin’in çatılarından dünyaya sesleniyor: “Korku hep var ama bedenin sınırlarını zorlamak özgürleştirir.” - Deniz Ülkütekin

*Çoruh’un sessizliğinde yükselen ses: Baksı Müzesi

Bayburt’un tepelerinde yükselen Baksı Müzesi yalnızca bir sanat mekânı değil kadının gücüne ve gençliğin geleceğine de alan açan bir kültür adası - Mine Esen

*Karşımızdakini biz mi oluşturuyoruz?

“Çocuğum inatçı”, “Müdür ukala”… Peki ya bu sıfatlar, sırf bizim zihinlerimizin bir yansımasıysa? Damgalama, algı ve karşılıklı etkileşim üzerine düşündürücü bir yazı - Üstün Dökmen

*İçimizdeki canavarla yüzleşmek

“Squid Game” 3. sezonuyla bir yarışmadan çok bir itirafa dönüşüyor: İnsan kötülüğü sistemden mi gelir, doğuştan mı? - Başak Bıçak

*Yangının sessiz kurbanları 

“Can kaybı yok” denilen her yangında milyonlarca hayvan ölüyor. Yaban hayatı için bilimsel bir acil eylem planı gerekli - Orhun Atmış

*Yıldızlı ama duygusuz

Michelin yıldızlı tabaklar neden artık “duygusuz” diye anılıyor? Lezzet kadraja, çatal algoritmaya yenilirken gösterinin gürültüsü, çatal-kaşığın sesini bastırıyor - Burçak Şener

*Heykeldeki kız, kimin Kızı?

Ömer Seyfettin’in yıllarca gizli kalan kızı Güner Elgen’in yaşamı, Cumhuriyet’in modern kadın hikâyesine uzanan özel bir portre sunuyor - Tolga Aydoğan

*Kahkaha ile bilgelik arasında

Nietzsche “Şen Bilim”de yaşamı, ölümü ve sanatı yeniden tanımlar. Bu eser sadece felsefe değil içten bir yangının ifadesi - Ayşe Acar

*Organ naklinde devrim

Domuz embriyolarında atmaya başlayan insan kalpleri, 1984’teki babun kalbi naklinden bugüne tıbbın ve etiğin sınırlarını yeniden çiziyor - Ömür Tanyel

*Kültür Rotası… - Berrin Karadeniz

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