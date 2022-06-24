Cumhuriyet Pazar yepyeni içerikleriyle bu hafta da sizlerle!

24 Haziran 2022 Cuma, 15:32

Tartışma yaratacak söyleşiler, bilgilendirici konular, farklı bakış açılarına yer veren yazılar... Cumhuriyet Pazar Dergi bu hafta da elinizden düşmeyecek.

Önce "Kuş Uçuşu" ardından "Mezarlık"… Kısa süre arayla yer aldığı iki dizide Türkiye’de basının durumu ve kadın şiddetine yönelik güçlü mesajlar veren ve oyunculuğuyla parmak ısırtan Birce Akalay’la Merve Ertütüncü konuştu.

Açıklamalarıyla belki de Türkiye’nin en çok tartışılan ismi Prof. Dr. Canan Karatay… Gıdadan eğitime, sağlıktan tarıma kadar Türkiye’de ve dünyadaki eş zamanlı uygulamaların sonuçlarını Deniz Ülkütekin’e anlattı.

Herkesin dilinde aynı söz, geri dönüşüm! Peki, nedir geri dönüşüm? Siz birey olarak nasıl katkıda bulunabilirsiniz? Ayça Ceylan’la Dairesel Flora’da.

“Berlin’de hakimler var!” İmparatorluklardan cumhuriyetlere, monarşiden demokrasiye halkın en büyük beklentisi adaleti ve adalet sağlayıcılarının görevlerini Prof. Dr. Üstün Dökmen kaleme aldı.

Roman ve Doğu Avrupa köklerini punk kültürüyle harmanlayarak dünya çapında ses getiren Gogol Bordello’nun solisti Eugene Hütz İstanbul konseri öncesinde Deniz Ülkütekin’e konuştu.

Göbeklitepe’nin ardından insanlık tarihinde yeni bir sır kapısı mı aralanıyor? Karahantepe’de ortaya çıkanları Erdem Denk yorumladı.

Hayali, yazar olmaktı. Ancak şimdi tiyatro sahnesinde tozu dumana katıyor. Algı Eke oyunculuk serüvenini Berrin Karadeniz’le paylaştı.

Ümit Orman yurtdışı gezilerindeki deneyimlerle dünya gençliğinin isteklerini yorumluyor.

Berrin Karadeniz’le Kültür Rotası.

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