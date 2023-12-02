Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!
Cumhuriyet Pazar yine rengarenk sayfalarıyla karşınızda. İşte bu hafta sayfalarımızdan yansıyanlar…
“Ölümlü Dünya” 2. filmiyle geri döndü, filmin yönetmeni Ali Atay, Deniz Ülkütekin’e konuştu: “Karakterleri öldürmeye kıyamadık.”
Uluslararası iklim zirvesi COP28’in ev sahibi BAE, başkanı ise ilk kez bir CEO. Ayça Ceylan zirveden öne çıkanları yazdı.
Cahillerle neden konuşmalıyız? Yanıt Prof. Dr. Üstün Dökmen’den.
Çok yaşa Türk kahvesi! Burçak Şener mutfağımızdaki kadim lezzeti yazdı.
Yazar Elçin Poyrazlar’dan yeni kitabı “Çıplak Kalp” ve kadın komiser karakteri Suat Zamir’in analizi.
Atatürk’ün eğitim yaşamı ve öğretmenlerinin ona kattıkları, Şaduman Halıcı’dan.
Kaan Mika, sivrisineklerin sivri zekâsını inceledi.
Bir göç öyküsü Io Capitano, Başak Bıçak’ın kaleminden.
Rastlantılarla bugüne gelen görkemli antik kent Afrodisyas’ı Özlem Yüzak gezdi ve yazdı.
BİFO’dan yılın son konseri, KüçükÇiftlikPark’ta Wonder Vİllage... Berrin Karadeniz’le Kültür Rotası’nda
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