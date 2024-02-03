Cumhuriyet Pazar yine renkli içeriklerle karşınızda…

Cumhuriyet Pazar, yine sıra dışı içerikleriyle elinizden düşüremeyeceğiniz bir sayıyla karşınızda.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.02.2024 - 11:11
Cumhuriyet Pazar yine renkli içeriklerle karşınızda…
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Deneyimli oyuncu Janset hem yapımcılığını üstlendiği hem de oynadığı “Tomris” oyununu Sebla Didem Korday’a anlattı.

Dünyanın sağlığı bizim sağlığımız. Ayça Ceylan iklim krizinin sağlık sektöründe yaratacağı olası krizi kaleme aldı.

Yaşamda karşılığı olmayan, kolaycı yaklaşımlar… Prof. Dr. Üstün Dökmen’in kaleminden.

İlgi çekici sesleriyle tartışma yaratan topluluk Perdenin Ardındakiler’in üyeleri Cumhuriyet Pazar’a konuştu.

Z kuşağı iş yaşamına kendi modasını getirdi. “Office siren” değişen çalışma dünyası yaklaşımlarını simgeliyor.

Ömür Tanyel kedilerin dünyasında. Kedi sevgisi, şizofren mi yapıyor?

Paramparça bir öykü: BalinaDeniz Ülkütekin yönetmen İbrahim Çiçek ve Yağız Can Konyalı ile kapalı gişe oynayan oyunu konuştu.

"Öznenin teknolojiyle savaşı" Ayşe Acar yazdı.

"Karahindibanın rekor uçuşu" Kaan Mika’nın kaleminden.

Almanya ve ötekiler. Başak BıçakÖğretmenler Odası”nı izledi ve yazdı.

Berrin Karadeniz’le Kültür Rotası…

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