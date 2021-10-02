Cumhuriyet Pazar zengin içeriğiyle yarın sizlerle!

02 Ekim 2021 Cumartesi, 12:07

Türkiye’nin ilk kurtarılmış hayvan çiftliği “Angels Farm” kuruluş yıldönümü kutluyor. Çiftliğin temellerini bundan 30 yıl önce Ankara’da atan Sibel Çakır, kuruluş hikâyelerini Muhammed Özmen’e anlattı. Yangın ve sel bölgelerinden gelenlerle birlikte 2 bin cana baktıklarını söyleyen Çakır, “Destek olmak isteyenler Instagram hesabını ya da derneğin internet adresini ziyaret edebilir. Mama, yem, inşaat malzemeleri bağışı yapılabilir. Çiftliğe ziyarete gelip orada yapılacak işlere destek olunabilir. Kişinin imkânına göre yapılacak çok şey var” diyor.

Ataol Behramoğlu, Dziga Vertov’un “Kameralı Adam”ını yazdı.

Mustafa Kemal Erdemol, 16 yıllık başbakanlık dönemi sona eren Angela Merkel’i yazdı.

Son dönemde öne çıkan komedyenlerden Kaan Sekban, Emrah Kolukısa ile keyifli bir sohbete imza attı. Eski zamanlara göre daha hoşgörüsüz bir ortam olduğunu belirten Sekban, “Ancak özgürlük verilen değil alınan bir şey bana göre. Devamlı olarak özgür değiliz diye sızlanıp, Silivri soğuktur gibi bayat şakalarla sürekli bunun arkasına sığınıp kendimizi dizginleyemeyiz. Bir yerlerden yine herkesin mizahını özgürleştirmesi şart. Korkmadan toplumsal konulara değinmek zorundayız” ifadelerini kullanıyor.

Miyase İlknur, Andrée Galataud Coşkun’un “Prens Adaları’nda Yaşam” kitabını yazdı ve adaları anlattı. Coşkun hem kaleme aldığı hem de fotoğralarıyla süslediği kitapta Prens Adaları’nın tarihini, insanlarını, köşklerini, çiçeklerini, ormanlarını oluşturan ağaçlarını, faytonlarını, hayvanlarını, esnaflarını ve sahnenin arkasındaki emekçilerini tanıtıyor.

Hilal Köse, Bodrum Dondurmacısı Kaan Toker ile buluştu. Toker’in endemik bitki özlerinden hazırladığı AntiVrs dondurmaları Türkiye’de bir ilk!

Emrah Kolukısa’dan, ‘Sarışın’ James Bond Daniel Craig’in, seriye veda filmi “No Time To Die”

Vecdi Seviğ’den, sofraları şenlendiren pekmez.

Figen Atalay’dan, çocuğa ödev yaptırmanın püf noktaları.

Ayça Han’dan, arkeoloji meraklılarına 4 öneri.

Deniz Yavaşoğulları’ndan, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü.

Kemal Urgenç ile “Otobüstekiler”

Haftanın sanat ajandası...

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Bu sayıda kimler var: Muhammed Özmen, Ataol Behramoğlu, Mustafa Kemal Erdemol, Emrah Kolukısa, Miyase İlknur, Hilal Köse, Vecdi Seviğ, Figen Atalay, Ayça Han, Deniz Yavaşoğulları, Kemal Urgenç.