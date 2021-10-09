Cumhuriyet Pazar zengin içeriğiyle yarın sizlerle!
Gazeteniz Cumhuriyet’le, dolu dolu Cumhuriyet Pazar yarın sizleri bekliyor. İşte Cumhuriyet Pazar'da bu hafta...
Bugünlerde “Ben Anadolu” oyunu ile sahnede olan Ayça Bingöl,
Deniz Ülkütekin’in sorularını yanıtladı. Bingöl, Yıldız Kenter’e ifhaf edilen
oyunla ilgili “‘Ben Anadolu’ demek Yıldız Kenter demek. Onun öğrencileri olarak
nereden nereye geldiğimizi, edinimlerimizi, tecrübelerimizi harmanlayarak kendi
bakış açımızla yeni bir ‘Ben Anadolu’ koyduk ortaya” diyor.
Özlem Yüzak ve Orhan Bursalı, Nobel ödüllü bilim insanı Aziz
Sancar ile İstanbul’da buluştu. Sancar, “Türkiye’de bilimin gelişmesinin
önündeki en önemli engel ne?” sorusuna, “Gümrük vergileri” yanıtını veriyor.
Mustafa Kemal Erdemol, Türkiye sosyalist hareketinin büyük
teorisyeni Dr. Hikmet Kıvılcımlı’yı anlattı.
Ülker İnce, dilin hantallaşmasını yazdı.
Elçin Poyrazlar’dan, karadutun unutulmaz lezzeti.
Ayça Han, Toplu taşıma araçlarını kullanarak İstanbul’u dolaşan
Boji ile bir gün geçirdi.
Emrah Kolukısa, yeni Netflix filmi “Kin”in başrol oyuncuları
Duygu Sarışın ve Cem Yiğit Üzümoğlu ile keyifli bir sohbete imza attı.
Serhan Yedig, ilk sergisini 78 yaşında, gelişmiş sanal
gerçeklik ortamında açan Ankaralı ressam Hayrettin Karaerkek ile söyleşti.
Figen Atalay, çocukların zekâsını belgelemek için yaptırılan
zekâ testlerini yazdı. Uzmanlara göre sadece merak nedeniyle yapılacak
testlerin sonuçları çocuklara zarar verebilir.
Deniz Yavaşoğulları’ndan, İstanbul’u turlayan Boji ve
Kadıköy’ün ‘dilenci’ kedisi.
Kemal Urgenç ile “Otobüstekiler”
Haftanın sanat ajandası...
Hepsi ve daha fazlası için, yarın Cumhuriyet gazetesi almayı
unutmayın...
Bu sayıda kimler var: Mustafa Kemal Erdemol, Ülker İnce, Elçin Poyrazlar, Deniz Ülkütekin, Özlem Yüzak, Orhan Bursalı, Ayça Han, Emrah Kolukısa, Serhan Yedig, Figen Atalay, Deniz Yavaşoğulları, Kemal Urgenç.
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