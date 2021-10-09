Cumhuriyet Pazar zengin içeriğiyle yarın sizlerle!

09 Ekim 2021 Cumartesi, 12:28

Bugünlerde “Ben Anadolu” oyunu ile sahnede olan Ayça Bingöl, Deniz Ülkütekin’in sorularını yanıtladı. Bingöl, Yıldız Kenter’e ifhaf edilen oyunla ilgili “‘Ben Anadolu’ demek Yıldız Kenter demek. Onun öğrencileri olarak nereden nereye geldiğimizi, edinimlerimizi, tecrübelerimizi harmanlayarak kendi bakış açımızla yeni bir ‘Ben Anadolu’ koyduk ortaya” diyor.

Özlem Yüzak ve Orhan Bursalı, Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar ile İstanbul’da buluştu. Sancar, “Türkiye’de bilimin gelişmesinin önündeki en önemli engel ne?” sorusuna, “Gümrük vergileri” yanıtını veriyor.

Mustafa Kemal Erdemol, Türkiye sosyalist hareketinin büyük teorisyeni Dr. Hikmet Kıvılcımlı’yı anlattı.

Ülker İnce, dilin hantallaşmasını yazdı.

Elçin Poyrazlar’dan, karadutun unutulmaz lezzeti.

Ayça Han, Toplu taşıma araçlarını kullanarak İstanbul’u dolaşan Boji ile bir gün geçirdi.

Emrah Kolukısa, yeni Netflix filmi “Kin”in başrol oyuncuları Duygu Sarışın ve Cem Yiğit Üzümoğlu ile keyifli bir sohbete imza attı.

Serhan Yedig, ilk sergisini 78 yaşında, gelişmiş sanal gerçeklik ortamında açan Ankaralı ressam Hayrettin Karaerkek ile söyleşti.

Figen Atalay, çocukların zekâsını belgelemek için yaptırılan zekâ testlerini yazdı. Uzmanlara göre sadece merak nedeniyle yapılacak testlerin sonuçları çocuklara zarar verebilir.

Deniz Yavaşoğulları’ndan, İstanbul’u turlayan Boji ve Kadıköy’ün ‘dilenci’ kedisi.

Kemal Urgenç ile “Otobüstekiler”

Haftanın sanat ajandası...

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Bu sayıda kimler var: Mustafa Kemal Erdemol, Ülker İnce, Elçin Poyrazlar, Deniz Ülkütekin, Özlem Yüzak, Orhan Bursalı, Ayça Han, Emrah Kolukısa, Serhan Yedig, Figen Atalay, Deniz Yavaşoğulları, Kemal Urgenç.