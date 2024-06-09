Deniz, güneş, kum ve KÜLTÜR

Yayınlanma: 09.06.2024 - 11:27

Güncelleme: 09.06.2024 - 11:27

“Bu yaz nerede tatil yapmalıyım?” diye düşünenlere birkaç önerim olabilir. Deniz, doğa tatili mi, kültürel bir gezi mi, kent turu mu yapmak istersiniz? İşte sizin için önerebileceğim bazı yaz rotaları.



EGE BU YIL CIVIL CIVIL



Yönümüzü Ege’ye çevirirsek gidilecek, yapılacak çok şey var. Örneğin İzmir’de 26 Temmuz’a kadar sürecek Uluslararası İzmir Festivali görülmeye değer. 1987’den bu yana yapılan festival, İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (İKSEV) tarafından düzenleniyor ve çeşitli tarihi, çağdaş mekânlarda klasik müzikten baleye, operadan tiyatroya kadar geniş bir yelpazede etkinlikler sunuyor. Öne çıkan mekânlar arasında Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, Efes Antik Tiyatrosu, İzmir Atatürk Açıkhava Tiyatrosu ve İzmir Kültürpark var.



İzmir denince Çeşme tatili ve Çeşme Müzik Festivali atlanmamalı. Festival her yıl ağustos ayında Çeşme Kalesi gibi mekânlarda düzenleniyor ve pop, rock, caz gibi çeşitli müzik türlerinden performanslar yapılıyor. Genellikle yerli sanatçılar sahne alıyor. Konserler, DJ performansları ve sahne gösterileri festivalin önemli etkinliklerinden.



Çeşme’de, rüzgâr sörfü, taş evler ve şirin kafeleriyle Alaçatı, beyaz kumları ve termal suları ile ünlü Ilıca Plajı, lezzetli deniz ürünleri restoranları ve sakin koyları ile Dalyan görülmeye değer. Damak zevkinize önem veriyorsanız Urla’yı es geçmemelisiniz. Yeni Michelin yıldızı ile taçlanan Od Urla, Teruar ve Vino Locale’de akşam yemeği için zaman ayrılabilir. Daha salaş ama çok lezzetli bir mekân derseniz Akın’ın Yeri’nde püfür püfür deniz esintisi ile çok lezzetli meze ve balık çeşitleri denenebilir.



Başka bir tatil seçeneği Bodrum olabilir. Yılın hemen her ayı Bodrum’da bir festival var demek yanlış olmaz. Uluslararası Bodrum Bale Festivali, bu yıl 3-26 Ağustos arasında yapılacak. Yerli ve yabancı bale topluluklarının klasik ve çağdaş performanslarını, Bodrum Antik Tiyatrosu’nda bir yaz akşamı seyretmek şahane diye düşünüyorum.



Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali ise 21 Temmuz - 28 Ağustos tarihleri arasında Bodrum Gümüşlük’te çeşitli tarihi ve doğal açık hava mekânlarında düzenlenecek. Genellikle gün batımında düzenlenen klasik müzik konserleri oda müziği performansları ve resitaller izlenmeye değer.



ANTALYA’DA MÜZİK VE DENİZ



Antalya’da haziran ayında henüz kavurucu sıcaklarının başlamadığı havasıyla, Kaş-Kalkan’dan Alanya’ya kadar uzanan geniş sahil şeridinde mükemmel bir deniz ve doğa tatili yapabilirsiniz. Ayrıca bu yıl yedinci kez düzenlenen ve çarşamba gününe kadar sürecek Antalya Akra Caz Festivali de müzikle deniz tatilini birleştirmek için mükemmel bir seçenek Antalya Müzesini ziyaret etmeyi de unutmayın.



KAPADOKYA’DA KÜLTÜR FESTİVALİ



Balon turları, peri bacaları ve tarihi yeraltı kentleriyle ile eşsiz bir deneyim sizi bekliyor. Eğer 3-11 Ağustos arasında giderseniz Kapadokya (Nevşehir) Kültür Yolu Festivali’ni de görebilirsiniz. Tarihi yerlerde düzenlenen konserler, kültürel etkinlikler, sergiler görülmeye değer.



BURSA’DA 62 YILLIK FESTİVAL



Yıl boyunca süren çok sayıda festival Bursa’nın kültürel zenginliğini ve çeşitliliğini yansıtırken hem yerel halkın hem de ziyaretçilerin keyif alacağı deneyimler sunuyor. Yaz aylarında katılabileceğiniz başlıca festivallerden birisi olan Uluslararası Bursa Festivali, Türkiye'nin en uzun soluklu kültür ve sanat etkinliklerinden. İlk kez 1962 yılında düzenlenen festival genellikle haziran ve temmuz aylarında yapılıyor ve yaklaşık bir ay sürüyor. Festival, yerli ve yabancı birçok sanatçıyı ve sanat topluluğunu Bursa'da bir araya getiriyor. Etkinlikler arasında klasik müzik konserleri, opera, bale, tiyatro gösterileri ve halk dansları yer alıyor. Festivalin ana mekânları arasında Açıkhava Tiyatrosu, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi, Kültürpark ve çeşitli tarihi yerler var.



ŞAMANLARIN MÜZESİ



Yazın deniz güneş aramıyor ve tamamen kültür odaklı bir gezi yolu izlemek istiyorsanız Bayburt’taki Baksı Müzesi’ne gidebilirsiniz. 2005 yılında, sanatçı ve akademisyen Prof. Dr. Hüsamettin Koçan tarafından kurulan müze yer alıyor. Mekâna ismini veren “baksı” kelimesi, Türkçe’de “şaman” anlamına geliyor ve bu isim müzenin kültürel kökleri ile geleneksel mirasını vurguluyor. Baksı Müzesi bu yıl temmuz ve ağustos aylarında usta sanatçıların yapaağı “Ütopya Atölyeleri” düzenleyecek. 2014 yılında Avrupa Konseyi tarafından “Yılın Müzesi” ödülüne layık görülen Baksı Müzesi, hem sanatseverler hem de kültürel mirasla ilgilenenler için önemli bir ziyaret noktası. Yörenin doğal güzellikleri içinde yer alan bu müze, sanat ve doğanın birleştiği bir alan olarak ziyaretçilerine eşsiz bir deneyim sunuyor.



Festival deneyiminizi en üst düzeye çıkarmak için:

- Biletlerinizi erken alın. Bilinen festivallerde biletler hızla tükenebilir.



- Festival mekânlarına yakın otellerde veya Airbnb gibi konaklama seçeneklerinde yer ayırtın.



- Programı kontrol edin. Hangi etkinliklerin hangi günlerde olduğunu kontrol ederek katılmak istediğiniz gösterileri önceden belirleyin.



- Yerel lezzetleri deneyin. Festival yerlerine yakın restoranlarda yerel yemekleri tatmayı eksik etmeyin.



İSTANBUL’A GİDECEKLER İÇİN



İstanbul’da etkinlik ve gidilecek yer bitmez ama ajandanıza bu festivalleri not alabilirsiniz. İstanbul Opera ve Bale Festivali ile 12 Haziran - 14 Temmuz’da kentin çeşitli mekânlarında opera ve bale gösterileri yapılacak. Yaz boyunca sürecek olan Kalamış Yaz Festivali ise Kadıköy’de yapılacak ve açık hava konserleri, film gösterimleri ile tiyatro oyunları sanatseverlerle buluşacak.



DOĞU’DA KÜLTÜR YOLU

- Van Kültür Yolu Festivali 29 Haziran - 7 Temmuz arasında kültürel etkinlikler, müzik performansları, sergiler ve panellere gidilebilir. Van Kalesi, kedisi ve yemekleri ile gidilmesi gereken kentlerimizden. Özellikle Urartu Han’da yemek yemeden Sütçü Kenan’da kahvaltı yapmadan dönmemek gerek.



- 17-25 Ağustos’ta yapılacak Erzurum Kültür Yolu Festivali, kültürel ve sanatsal etkinlikler, yerel müzik ve dans gösterileri ile gidilebilir yerlerimizden.