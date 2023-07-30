Denizkızlarıyla gelen farkındalık

Yayınlanma: 30.07.2023 - 12:00

Güncelleme: 30.07.2023 - 12:00

Her yaza başka bir moda akımı damgasını vuruyor. Her yaz gardıroplarda yerini alan yeni giysiler aynı zamanda gezegenimizin kaynaklarının kısıtlılığını da düşününce derin sorgulamalar barındırıyor.

Hızlı moda dünyanın üçüncü büyük kirleticisiyken ve iklim kriziyle beraber küresel ölçekte yaşanan su krizlerini de hesaba katınca satın aldığımız ürünlerin görünüşleri kadar üretim süreçlerine ve kullanım sürelerine de bakmak gerekli. Hatta son zamanlarda gündemde olan geri dönüşüm konusu da satın alma ölçütlerimize eklenmeli.

BARBIE İLE YARIŞIYOR

Gelelim bu yazın öne çıkan akımlarından biri olan “mermaidcore”a. Mayıs sonunda ülkemizde de gösterime giren Amerikan müzikal fantezi filmi “Küçük Denizkızı”, bildiğimiz küçük denizkızı öyküsü ama bir o kadar da bu öykünün ötesinde.

Tıpkı “Barbie”de olduğu gibi bu filmde de beden politikaları sorgulamaları ve öykünün ana yapısında yer alan karakterlerin dönüşümleri öne çıkıyor. Birkaç yıldır modada pembe “Gümbür gümbür geliyorum” derken Barbie ile zirveyi ele geçirdi. Yine benzer bir yaklaşım, “mermaidcore” için de geçerli. “Mermaid” denizkızı ve “normcore” iddiasız, ortalama görünümlü giysilerle karakterize edilen “unisex” moda akımı anlamlarına geliyor. Bu iki kelimenin birleşiminden oluşan “mermaidcore” çevreye duyarlı bir moda yaklaşımı denildiğinde de öne çıkan bir akım.

ISLAK VE DOĞAL SAÇLAR

Denizden yeni çıkmış gibi görünen ıslak ve doğal saçlardan pastel tonları kullanmayı sevenlere kadar (ve tabii Disney prenslerinden Ariel’i sevenler de buna dahil) birçok kişiyi etkileyen “Mermaidcore” görünümü yaratmak için genelde hakim olan birkaç yöntem mevcut.

“Peki bu akımda bir denizkızına dönüşmek nasıl oluyor?” derseniz pullu/payetli, deniz kabuğu deseninin yer aldığı giysiler veya aksesuarlar, akışkan katmanlı kesimler, örme parçalar, ıslak görünümlü saçlar, makyajda parıltılı tonlar size yardımcı olabilir.

1 MİLYON DENİZ CANLISI ÖLÜYOR

Denizkızları yaşamlarını sualtı dünyasında devam ettiren mitolojik varlıklardır. Yani karaya değil su dünyasına aittirler, evleri sualtı dünyasıdır. Denizkızlarına inanalım veya inanmayalım bu akım sualtı yaşamı adına farkındalığı büyütmek için bir fırsat olabilir. Her 10 turistten 8’i kıyı bölgelerini ziyaret ediyor ve denizlere her yıl 8 milyon ton plastik karışmasına neden oluyor.

Tekstil endüstrisinde kullanılan gereçlerin yüzde 60’ını plastikler oluşturuyor. Yıkanan çamaşırlarla bile her yıl 500 bin tondan fazla mikroplastik denizlere karışıyor. Denizlerdeki plastik kirliliği yüzünden her yıl ortalama 1 milyon deniz canlısı yaşamını kaybediyor. Giderek ısınan bir dünyada yaşıyoruz ve kara yaşamını yaratan su yaşamının kirletilmesi, sömürüsü 1.5 derece eşiği aşmamıza bizi daha da yakınlaştırıyor. Susuz yaşayamayacağımız halde suya ve su yaşamına verilen değeri arttırmak adına yeri geldiğinde “mermadcore” gibi bazı akımlar yardımcı olabilir.

TIKTOK’TA YAYILDI

TikTok’ta 386 milyondan fazla ileti “mermaidcore” ile eşleşmiş durumda. Tabii içerik tasarımı olarak “çevreye duyarlı” diyebileceğimiz akımlarda en büyük tehlikelerden biri hızlı moda markalarının da seçkilerinde yer almış ve doğal olarak hızlı tüketimin bir parçası da olmuş olmaları. Öte yandan unutmamak gereken bir şey var ki sualtı yaşamındaki denizkızlarını esin alan bir akım için bir şey satın almanız gerekmiyor.

İlk olarak alışverişi kendi dolabınızdan yapın, akışkan bir elbise veya etek, ıslak saçlar, deniz yaşamındaki canlıları simgeleyen deniz kabukları, balıklar olan aksesuvarlar veya büyüklerinizin dolabındaki örme bikiniler size yardımcı olabilir. “Bende hiçbiri yok” diyorsanız da yerel, etik ve sürdürülebilir yaklaşımı benimseyen bir markadan zamansız ve yıllarca kullanacağınız birkaç parça satın alabilirsiniz. Çünkü çocukluğumuzun kahramanlarından biri olan denizkızı modası kim ne derse desin hiçbir zaman geçmez!