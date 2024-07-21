Dijitalde yerli yapım zamanı
Bu yıl platformlarda yayıma giren içerikler bir hayli ilgi çekerken konuları ve anlatımları da çeşitlilik gösteriyor.
“Zeytin
Ağaçları” altında anlatılan aile trajedilerinden, “Düğüm” olan hikâyelere,
kahkaha tufanına dönüşen ortaçağ komedilerine... İşte yaz sıcağında benim gibi
dışarı çıkmayı sevmeyenler ve dijitalde ne izlesem diye düşünenler için öne
çıkan yapımlardan derlediğim “yerli liste!”
NE İZLİYORUZ?
ZEYTiN
AĞACI
2022’de
Netflix’te yayımlandığında aile dizilimi üzerine kurguladığı hikâyesiyle epey
tartışma yaratan ancak Tuba Büyüküstün, Seda Bakan, Boncuk Yılmaz’ın
aralarındaki samimi enerjiyle kendisini seyircisine sevdirmeyi başaran “Zeytin
Ağacı”nın ikinci sezonu sonunda geldi. Bu sezonda, Ayvalık’a yerleşen üç
arkadaşın yaşamlarına ve geçmişlerine ilişkin pek çok hikâye öğreniyoruz fakat
bu kez senaryo onlarla sınırlı kalmıyor ve çevrelerindeki hemen herkesin geçmişine,
aile bağlarına, trajedilerine ve kayıplarına seyircisini de ortak ediyor.
Öyküleme ve biçem bakımından Zeytin Ağacı’nın yenilikçi veya ilgi çekici
olduğunu söylemek zor ancak Türkiye’nin dinamiklerini barındıran
karakterizasyonu ve bu karakterlerle bağıntılı hikâyeleriyle seyircisini ilk
andan kazandığının ve finale dek sürüklemeyi başardığının da altını çizmeliyim.
Özellikle Seda Bakan ve Boncuk Yılmaz’ın göz kamaştırıcı performansları bu
başarının en önemli nedeni.
DÜĞÜM
İlk
sezonuyla Prime Video’da yayımlanan “Düğüm”, yaz aylarında yerli içerik
arayanlar için harika bir fırsat. Müge Anlı’nın ekrandaki muadili Neslihan
Turan isimli bir kadının yaşamının çözmeye çalıştığı bir cinayet yüzünden
altüst olmasını anlatan dizi, gerilim yüklü anlatımı ve gizem dolu öyküsüyle
merak uyandırıcı olmayı başarıyor. Her bölümde başka bir düğümle seyircisini
karşılayan bu dizinin itici gücü ise kuşkusuz Bergüzar Korel. Kendisi için
kurgulanan karakter haliyle karmaşık ve zor ancak Korel’in bu rolün altından rahatlıkla
kalktığını söylemek gerek.
KÜBRA
Afşin
Kum’un aynı adlı eserinden Yağmur ve Durul Taylan’ın uyarladığı “Kübra”, bana
göre bu yılın en dikkat çeken yerli yapımlarından. İlk bakışta referansları ve
temsil ettiği fikirler nedeniyle farklı bir yerde konumlanıyormuş izlenimi
uyandırsa da diziyi özellikle ikinci sezonda en güçlü kılan unsur, hayranlık
uyandırıcı karakter dönüşümü oldu. Gökhan isimli ana karakterin Allah’la
konuştuğunu söylerken ve Allah adına mücadele ettiğini iddia ederken süreç
içinde inandığı her şeyi araçsallaştırması ve inandığı dinin gereklerinin
dışına çıkması ve dahası, bu uğurda feda ettiklerinden bile rahatsızlık
duymaması çarpıcıydı. Gökhan, her zaman televizyonda karşılaşabileceğimiz
türden bir karakter değil, onun yolculuğuna mutlaka şans verilmeli.
KUŞ UÇUŞU
Üçüncü
sezonu yayımlanan “Kuş Uçuşu”, bahar aylarında sona ermişti ancak henüz
başlamamış olanlar için özellikle ele aldığı meseleyi anlatma biçimiyle
dijitalde izleyebileceğiniz yerli içerikler arasında öne çıkmayı başaran bir
dizi. Başarı yolunda kuşaklar arasında açılan uçurumu dikkat çekici bir dille
anlatan ve yarattığı iki kadın karakter üzerinden bunu izlenilir kılan dizi,
Netflix’te gösterimde.
PRENS
BluTV’de
yayımlanan ve kahkahalarla eşlik edeceğiniz öyküsüyle en çok ilgiyi hak eden
dijital içeriklerin başında “Prens” geliyor. Yaratıcısı Giray Altınok’un nefis
performansıyla ve yarattığı sıra dışı karakter Bongomia Prensi’yle bu orta çağ
eğlencesine mutlaka ortak olun!
İSTANBUL
HATIRASI: KÖPRÜYÜ GEÇMEK
Fatih Akın’ın kült eserini restore edilmiş sürümüyle seyircisine sunan ve MUBI’de gösterime giren “İstanbul Hatırası”, haliyle bu listenin “gözbebeği”. Yıllar önce izlemiş olanlar için bir nostalji, hiç görmeyenler için yenilenmiş kopyasıyla eşi bulunmaz bir fırsat! Kaçırmayın!
NE İZLEYECEĞİZ?
Yakında Netflix’te gösterime girecek “Şahmaran”ın ikinci sezonunda, yüzyıllardır beklenen kehanetin gerçeklemesiyle birlikte Şahmaran’ın, Şahsu’nun bedeninde uyanışına tanıklık edeceğiz. Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz’in başrollerini paylaştığı yapım, 8 Ağustos’ta Netflix kütüphanesine eklenecek.
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