Dijitalde yerli yapım zamanı

Yayınlanma: 21.07.2024 - 12:00

Güncelleme: 21.07.2024 - 12:00

“Zeytin Ağaçları” altında anlatılan aile trajedilerinden, “Düğüm” olan hikâyelere, kahkaha tufanına dönüşen ortaçağ komedilerine... İşte yaz sıcağında benim gibi dışarı çıkmayı sevmeyenler ve dijitalde ne izlesem diye düşünenler için öne çıkan yapımlardan derlediğim “yerli liste!”

NE İZLİYORUZ?

ZEYTiN AĞACI

2022’de Netflix’te yayımlandığında aile dizilimi üzerine kurguladığı hikâyesiyle epey tartışma yaratan ancak Tuba Büyüküstün, Seda Bakan, Boncuk Yılmaz’ın aralarındaki samimi enerjiyle kendisini seyircisine sevdirmeyi başaran “Zeytin Ağacı”nın ikinci sezonu sonunda geldi. Bu sezonda, Ayvalık’a yerleşen üç arkadaşın yaşamlarına ve geçmişlerine ilişkin pek çok hikâye öğreniyoruz fakat bu kez senaryo onlarla sınırlı kalmıyor ve çevrelerindeki hemen herkesin geçmişine, aile bağlarına, trajedilerine ve kayıplarına seyircisini de ortak ediyor. Öyküleme ve biçem bakımından Zeytin Ağacı’nın yenilikçi veya ilgi çekici olduğunu söylemek zor ancak Türkiye’nin dinamiklerini barındıran karakterizasyonu ve bu karakterlerle bağıntılı hikâyeleriyle seyircisini ilk andan kazandığının ve finale dek sürüklemeyi başardığının da altını çizmeliyim. Özellikle Seda Bakan ve Boncuk Yılmaz’ın göz kamaştırıcı performansları bu başarının en önemli nedeni.

DÜĞÜM

İlk sezonuyla Prime Video’da yayımlanan “Düğüm”, yaz aylarında yerli içerik arayanlar için harika bir fırsat. Müge Anlı’nın ekrandaki muadili Neslihan Turan isimli bir kadının yaşamının çözmeye çalıştığı bir cinayet yüzünden altüst olmasını anlatan dizi, gerilim yüklü anlatımı ve gizem dolu öyküsüyle merak uyandırıcı olmayı başarıyor. Her bölümde başka bir düğümle seyircisini karşılayan bu dizinin itici gücü ise kuşkusuz Bergüzar Korel. Kendisi için kurgulanan karakter haliyle karmaşık ve zor ancak Korel’in bu rolün altından rahatlıkla kalktığını söylemek gerek.

KÜBRA

Afşin Kum’un aynı adlı eserinden Yağmur ve Durul Taylan’ın uyarladığı “Kübra”, bana göre bu yılın en dikkat çeken yerli yapımlarından. İlk bakışta referansları ve temsil ettiği fikirler nedeniyle farklı bir yerde konumlanıyormuş izlenimi uyandırsa da diziyi özellikle ikinci sezonda en güçlü kılan unsur, hayranlık uyandırıcı karakter dönüşümü oldu. Gökhan isimli ana karakterin Allah’la konuştuğunu söylerken ve Allah adına mücadele ettiğini iddia ederken süreç içinde inandığı her şeyi araçsallaştırması ve inandığı dinin gereklerinin dışına çıkması ve dahası, bu uğurda feda ettiklerinden bile rahatsızlık duymaması çarpıcıydı. Gökhan, her zaman televizyonda karşılaşabileceğimiz türden bir karakter değil, onun yolculuğuna mutlaka şans verilmeli.

KUŞ UÇUŞU

Üçüncü sezonu yayımlanan “Kuş Uçuşu”, bahar aylarında sona ermişti ancak henüz başlamamış olanlar için özellikle ele aldığı meseleyi anlatma biçimiyle dijitalde izleyebileceğiniz yerli içerikler arasında öne çıkmayı başaran bir dizi. Başarı yolunda kuşaklar arasında açılan uçurumu dikkat çekici bir dille anlatan ve yarattığı iki kadın karakter üzerinden bunu izlenilir kılan dizi, Netflix’te gösterimde.

PRENS

BluTV’de yayımlanan ve kahkahalarla eşlik edeceğiniz öyküsüyle en çok ilgiyi hak eden dijital içeriklerin başında “Prens” geliyor. Yaratıcısı Giray Altınok’un nefis performansıyla ve yarattığı sıra dışı karakter Bongomia Prensi’yle bu orta çağ eğlencesine mutlaka ortak olun!

İSTANBUL HATIRASI: KÖPRÜYÜ GEÇMEK

Fatih Akın’ın kült eserini restore edilmiş sürümüyle seyircisine sunan ve MUBI’de gösterime giren “İstanbul Hatırası”, haliyle bu listenin “gözbebeği”. Yıllar önce izlemiş olanlar için bir nostalji, hiç görmeyenler için yenilenmiş kopyasıyla eşi bulunmaz bir fırsat! Kaçırmayın!

NE İZLEYECEĞİZ?

Yakında Netflix’te gösterime girecek “Şahmaran”ın ikinci sezonunda, yüzyıllardır beklenen kehanetin gerçeklemesiyle birlikte Şahmaran’ın, Şahsu’nun bedeninde uyanışına tanıklık edeceğiz. Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz’in başrollerini paylaştığı yapım, 8 Ağustos’ta Netflix kütüphanesine eklenecek.