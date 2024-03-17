Diyete doyamadık...
Çağdaş insanın en büyük mücadelesi olan fazla kilolardan kurtulma sevdasının kökleri 19. yüzyıla dayanıyor.
Diyet yapmak,
sağlıklı yaşam akımlarının yükselmesi ile hızla yaygınlaşıyor. Bu büyümeye
tabii ki yarattığı ekonomi de eşlik ediyor. Her ne kadar yeni bir kavram olmasa
da eskiden sırf “yediklerini azaltmak” olarak kabul edilen durum onlarca farklı
tarifle karşımıza çıkıyor. Amazon’da Türkçe yayımlanmış 100’den fazla farklı
diyet kitabı müşteri beklerken Akdeniz diyetinden taş devri diyetine, ketojenik
diyetten pegan diyetine değişik
isimlerle sizleri bu yolculuğa çağırıyor.
Diyet macerasının yaygınlaşmasının 19. yüzyılın ilk yarısında başladığını söylemek mümkün. Dönemin Amerikalı siyasetçisi Sylvester Graham tam buğdaydan yapılmış undan yapılacak ekmekleri önerirken hayvansal gıdalardan da uzak durulmasını istiyordu. Koyu bir Protestan olan Graham önerileri ile bazı çevrelerde “vejeteryanlığın babası” olarak kabul edilse de seçimleri çoğunlukla inancına bağlıydı. İnsanların, cennet bahçesindeki Adem ve Havva gibi yalnızca bitkileri yemesi gerektiğini düşünüyordu.
Böyle bir diyete bağlı kalmanın kirli
düşüncelere kapılmayı önleyeceğine inancı vardı. Bu kirli düşüncelerin başında
ise mastürbasyon vardı. Çünkü ona göre mastürbasyon, körlük ve erken ölüm için
bir katalizördü. Beslenme fikirleri yanında bu konuda 1834’te yayımladığı
“Kendini Kirletme Üzerine” adlı kitabı bir nesil Amerikalı erkeğin korku içinde
ilk gençliklerini geçirmelerine yol açmıştı.
İNCELTME SALONLARI
Takip eden yıllarda
sırf zayıflamayı değil, güzelleşmeyi de sağlayacağı iddia edilen iksirler,
macunlar, karışımlar ortalığa yayıldı. Buna tuz banyolarından yoğurt
lavmanlarına dek değişik uygulamalar da eşlik ediyordu. 20. yüzyılın başında
ise “inceltme salonları” Amerika başta olmak üzere pek çok ülkede açılmaya
başladı. Buralarda yer alan cihazlar kişinin bedeninin iki silindir arasında
seksener defa yukarı ve aşağı yöne olmak üzere sıkıştırıyordu. Yatay yönde
çalıştırıldığında ise kalça ve basen bölgesini inceltmede emsalsiz olduğu
reklamlarda duyurulmaktaydı.
İlk diyet formülleri
de ortaya çıkmaya başlamıştı. Her öğünde bir greyfurt yenilirse kilo vermeyi
vaat eden greyfurt diyeti 1930'larda sükse yapmıştı. Kişinin tüketebileceği
kadar lahana çorbası içmesine izin veren diyet 1950'lerde pek de sevilmeyen
gıdaları sihirli formül olarak insanlığın karşısına çıkardı. Akdeniz diyetinin
daha tedavüle sokulmadığı 1960’larda Japonların soya, kahverengi pirinç ve
sebzelerden oluşan yemeklerine dayanan makrobiyotik diyet yaygındı.
ATKINS’LE DİYET
DEVRİMİ
1972'de ise
kardiyolog Robert Atkins, “Diyet Devrimi” kitabını yayımladı. Çeşitli
baskılarla sadece Amerika’da 15 milyondan fazla sattı. Sert karbonhidrat
kısıtlamasını temel alan diyet bedeni yakıt kaynağı olarak yağın kullanıldığı
ketozise yönlendirmekteydi. Ancak 2002’de 117 kilogram ağırlığındaki Atkins’in
koroner damarlarda tıkanma sonrası kalp krizinden ölümü, diyetini sorgulayan
tartışmaları alevlendirdi. Acaba hoca talkını verirken kendi salkımları mı yutmuştu?
Pop çağı olarak tanımlanan 80’ler ise ekran aracılığı ile ünlenen kişileri odağına alan Beverly Hills diyetinin yükselişine tanık oldu. Ananas kilo verdirmeye yardımcı bir meyve olarak gözde bir gıdaydı. 21. yüzyılın başlarına doğru o güne dek doğru bildiklerinin yanlış, yanlış bildiklerinin doğru olduğunu düşünen bilim dünyası tüm yağların kötü, karbonhidratların ise iyi olduğunu savunmaktan vazgeçip yağları güzellemeye başladı. 1990'larda olaya tıp ile beraber akademik anlamda diyetisyenlik ve hatta arkeogastronomi el attı.
Artık herkes zeytinyağı, tam
tahıllar, yağsız et ve balık gibi sağlıklı yağ kaynaklarına ve bol taze sebzeye
dayalı Akdeniz diyetine yöneliyordu. Ancak tüm bunlara karşın zayıflama ve
sağlıklı olma odaklı diyet yapma bedenlerden önce zihinleri zorluyordu. Diyete
uyamamanın en büyük düşmanı insanın ilkel beyni ve onu istemsizce yönlendiren
prefrontal korteksiydi.
GIDA ALGISI
Algının beslenme
davranışını etkilediği değişik bilimsel çalışmalarla gösterilmiştir. Örneğin
tüketiciler bir gıdanın sağlıklı olduğunu öne süren bilgileri gördüklerinde
genellikle gıdanın lezzetinin daha düşük olduğunu varsaymakta ve bu durum
onların üründen aldıkları zevki azaltmaktadır. Yine tüketicilere bir gıdanın
sağlıklı olduğu söylendiğinde kalorisi düşük olarak algılanmakta ve bu da aşırı
yemeye yol açmaktadır. Büyük porsiyonlar ise tüketicilerin porsiyonlarını
bitirme eğilimine girmesine ve aşırı yemelerine yol açmaktadır.
Görülüyor ki bu
pilav daha çok su kaldıracak. Milyar dolarlık sektör ise insanları bir yandan
diyete çağırırken bir yandan da algılarına ayar vermeye çalışacak. Son sözü
Mark Twain’ e bırakalım:
“Sağlığınızı korumanın tek yolu istemediğinizi yemek, sevmediğinizi içmek ve istemediğiniz şeyi yapmaktır."
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