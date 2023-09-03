Doğa ve tarih iç içe: Olimpos

Yayınlanma: 03.09.2023 - 14:14

Güncelleme: 03.09.2023 - 14:14

Hem tarih hem yeşil hem de deniz olsun derseniz Olimpos’a gelmelisiniz. Biz Antalya’da yaşayanlar için Çıralı, Olimpos ve Adrasan hafta sonu minik tatiller için olmazsa olmaz yerlerimizdir. Hatta bana göre gençler Olimpos’u, çalışanlar Adrasan’ı, daha maneviyatçı ve doğal yaşamayı sevenler Çıralı’yı sever.

Olimpos Antalya’ya 88 km uzaklıkta, Antalya-Kumluca yolu üzerinde Olimpos kavşağından gidebileceğiniz, gündüz deniz ve güneşin tadını çıkarıp gece doyasıya eğlenebileceğiniz mükemmel bir yer.

Yörenin en büyüleyici özelliklerinden biri tarihi kalıntıları ve antik dönemden günümüze uzanan anıtları barındıran Olimpos Antik Kenti içinden sahile inmek. Kent, Likya Birliği döneminde kurulmuş ardından Roma İmparatorluğu'nun etkisi altına girmiş. Yürüyüş parkurları boyunca antik tiyatro, hamamlar, bazilikalar ve daha birçok yapıyı görebilirsiniz. Antik kentin romantik ortamı ve doğal güzelliklerle iç içe olması, olağanüstü.

Olimpos, eski Yunancada “uludağ” anlamına geliyor. Dünyada bu adı taşıyan 20’den fazla dağ ve kent adı bulunuyor. Döneminin en önemli liman yerleşimlerinden olan antik kent, yerleşim yerinin içinden geçen çayla diğer limanlardan ayrılıyor. Bu sayede gemiler Olimpos’un içine kadar girebiliyormuş.

ANTİK ÇAĞIN CAZİBE MERKEZİ

Olimpos Antik Kenti’nin adı, Patara’da bulunan Likya yol kılavuz anıtında “Korykos” olarak anılıyor. Strabon’a göre Likya bölgesinin en büyük yerleşim yerlerinden biri olan kenti. Çiçero da Olimpos’u zenginlikler ve sanat eserleriyle dolu bir yer olarak betimlemiş.

Olimpos’un temelleri eski Helenistik döneminde MÖ 300’lü yıllarda atılmış. Olimpos ismine, tarihi kayıtlarda MÖ 78 yılında rastlanıyor. Bu tarihte Sicilya valisi Servilius Vatia, zamanın en büyük korsanı Zenicetes’i deniz savaşında yenmiş. Zenicetes, gemilerini Olimpos Limanı’nda saklamakta ve burayı kalesi olarak kullanmaktaymış. Kentin kesin kuruluş tarihi bilinmiyor. Bununla birlikte MÖ 168-167 yıllarındaki Likya birlik sikkelerinde kentin adı geçiyor. Olimpos, Likya Birliği’nde üç oy hakkına sahip 6 kentten biri olarak önemli bir yere sahip ve birlik içinde Likya’nın doğusunu temsil ediyormuş.

YIKILIŞ, DİRİLİŞ VE YOK OLUŞ

Olimpos, Roma hakimiyetine geçince “ager publicus” (satılık/kiralık Roma mülkü) olarak ilana çıkarılmış. 3. yüzyılda korsanların saldırıları sonucunda önemini yitirmiş ve halk da kenti terk etmeye başlamış.

11. ve 12. yüzyıllarda Cenevizliler, Venedikliler ve Rodos şövalyeleri tarafından yeniden inşa edilmiş. Haçlı seferleri sırasında ticaret limanı olarak kullanılmış. 15. yüzyılda Osmanlı donanmasının Doğu Akdeniz’i hâkimiyeti altına almasıyla da boşaltılmış.

Olimpos, sırf tarihi kalıntıları değil aynı zamanda gece eğlenceleri ile de ünlü. Canlı müzik dinleyebileceğiniz yerler çok. Gündüz otelinizden tarihi bir yolculuk yaparak sahile ulaşabileceğiniz deniz ve güneşin tadını çıkarıp gece doyasıya eğlenebileceğiniz bir yer.