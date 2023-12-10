Erteliyorsanız soğuk duşa girin... Ertelemenin üstesinden gelmek!
Günümüz yaşantısının en büyük sorunlarından birisi isteksizlik ve ertelemek. İşte çözüm için öneriler...
Erteleme huyumuzu yenmek adına, öncelikle dopamin
sistemimizin nasıl çalıştığını biraz anlamamız gerekiyor. Bizi hayata bağlayan
bu üç temel ilke ile başlıyoruz;
1- Arzu: Sahip olmak, istemek, almak, başarmak, yemek,
içmek, öpmek, hepsi olabilir... Bu hedefler öncelikle düşünce düzeyinde
başlar.
2- Güdülenme/Eylem: Arzularımıza doğru, bizi eylemler ile
harekete geçiren ana güç kaynağımız aracılığıyla o mekana, o amaca, o kişiye, o
hedefe, o yiyeceğe ve içeceğe doğru yönlenmiş eylemlerde kendimizi buluyoruz
veya seçimler yaparak oraya ilerliyoruz.
3- Ödül (Veya Ödülün Eksikliği): Ödülümüz, hedefimiz ne ise hepimiz onu biliyoruz. Ancak ödülün eksikliğinin olasılığı en az ödülün kendisi kadar bizi eyleme geçiren bir araç. Sonuçta ona ulaşmak için eylemlere geçiyoruz, ulaşamama olasılığı da bize güdü sağlıyor.
DOPAMİN EKSİKLİĞİ VE ERTELEMEK
Bir düşünceden eylemi gerçekleştirmeye kadar duyduğumuz arzular, dopamin seviyemizi yükseltiyor. Hedefe ulaştıktan sonra ise bu seviye başlangıç seviyesinin altına kadar düşebiliyor. Bu düzen “sağlıklı” ve “sağlıksız” arasındaki farkla ilgilenmiyor. Dolayısıyla bu seçimleri bilinçli olarak yapmalıyız. Bu spora gitmek de olabilir bir bağımlılık unsuru da.
Kendimizi düzenli olarak yüksek seviyelerde dopamin
salınımını tetikleyen eylemlere maruz bırakırsak zamanla temel seviyemizi
düşürüyoruz. Bu dopaminsizlik çukurundan çıkmak gitgide zorlaşıyor, güdüsüz
kalıyoruz ve ertelemeye başlıyoruz. Sosyal medyada belirli bir süre geçirdikten
sonra zihnen çöktüğünüz o anları bir hatırlayın.
ÇABADAN
BESLENİN
Peki
günlük yaşantımızda temel dopamin seviyemizi nasıl en iyi duruma getiririz? Her
şeyden önce çabasız ödüllerden gelen dopamin yerine çabadan beslenen dopamine
alışmayı kendimize öğretmeliyiz. Bunu içselleştirdikçe gösterdiğimiz her çaba
zaten daha çok zevke dönüşecek. Çabadan zevk almayı öğrendikçe nörolojik olarak
güdümüz yüksek kalıyor ve çabadan aldığımız haz artıyor. Yani beyin kimyamızı,
düşünce kalıplarımızla ve zihniyetlerimizle dönüştürebiliyoruz. Ciddi anlamda
motivasyon sağlıyoruz.
Ertelemeyi
bitirmenin bilimsel formülü, çabanın kendisini bir ödül olarak görmektir. Bu
bilgiyi kendinize ve beyninize hatırlattıkça, dopaminler şelale gibi akacak.
Ertelediğiniz işleri ne kadar kolay yapabildiğinize çok şaşıracaksınız. Bu
döngüye girdiğinizde eylemlerinizin ve çabanızın ne kadar akıcı ilerlediğine
inanamayacaksınız.
SOĞUK
DUŞ YÖNTEMİ
Ertelemenin
üstesinden gelmenin bir başka bilimsel yolu, içinde bulunduğunuz durumdan daha
zor ve daha zahmetli başka bir iş yapmak. Güdüsüz bir ruh halinden yani düşmüş
bir dopamin rezervuarından çıkmak için rahatsız edici zor bir görev bulup onu
yapmanız gerekiyor. Bu eylem, beynimize aslında zor şeyler yapabileceğimizi
hatırlatıyor. Örneğin bir makale yazmak veya çalışmaktan kaçıyorsak, gidip
soğuk bir duş almak veya biraz koşuya çıkmak bu anlamda çok doğru örnekler
olur. Sonrasında ise geri döndüğünüzde o ertelediğiniz işi çok daha kolaylıkla
yapabildiğinizi fark edeceksiniz.
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