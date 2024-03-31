Esin perilerinizle tanışmak ister misiniz?

Yayınlanma: 31.03.2024 - 12:00

Güncelleme: 31.03.2024 - 12:00

Merhaba Cumhuriyet Pazar Ailesi! Bu hafta yaratıcılık ve esinin kaynaklarını, bilimini ve biraz da ilmini konuşuyoruz. Yaratıcılığın kilidini açmak insan olmanın temel bir parçasıdır.

Bu aslında entelektüel değil hızla gözlemlenerek yakalanması gereken ve duygular tarafından yönlendirilen bir süreçtir. Yaratıcılık için önyargılarımızdan arınıp çevreyi keşfeden bir çocuk gibi olmalıyız. Esin söz konusu olduğunda tüm duygularımızı kucaklayıp onlara güvenmeyi öğrenmeliyiz. Benzersiz ve özgün bir şeyler yaratmak için seçeneklerinizi sınırlamaktan korkmayın. Yaratıcılığın en güzel kısmı sınırları olmamasıdır.

GERÇEK ESİN KAYNAĞI: BAĞ KURMAK

Yaratıcı olmak için egomuzu bir kenara bırakıp var olan bilgimizin eksikliğini ve keşfedilmemiş milyonlarca olasılık olduğunu kabul etmeliyiz. Zevk aldığımız veya bağ kurabileceğimiz işler yaratmaya odaklanmalıyız çünkü bu gerçek esinin ana kaynağıdır.

Bazen tamamen odaklanarak o projeye zaman ayırıp bazen tamamen uzak kalmalıyız. Çünkü beynimiz aslında o işten uzaklaştığımızda konuyla ilgili arka planda daha derin çalışıp yeni çözümler arıyor. Odaklandığınız zamanlar ne kadar derinse uzaklaştığımız zamanlar da bir o kadar yaratıcı fikirler zihnimizde su yüzüne çıkabiliyor.

KENDİMİZE MEYDAN OKUMAK

İnsanın bazen kendisinden kuşku duyması, kendisine meydan okuması, ve bilinçli olarak daha iyisini ortaya koyma çabası yaratıcılık alanında gelişim için yararlıdır. Kendimizi daha iyi anlamak ve yaşantımızdan en iyi şekilde yararlanmak için yeni şeyler denemeye açık olarak değişimleri kucaklamamız gerek. Özgün bir şeyler yaratmak için olasılıklara açık kalıp elimizdeki tüm unsurlardan yararlanmalıyız.

DUYGULARI GÖZLEMLEMEK

Fikirleri, farklı biçimler alabilen bulutlar gibi düşünelim. Bunların hızla yazılması veya kayıt altına alınması gerekir yoksa tıpkı bulutlar gibi hemen dağılabilirler. Fikirlerin bazen bir rüya gibi olduğunu, bu rüyaların bir an mantıklı gelmeyebileceğini, ancak yazıldığında bir şekle girebileceğini kavramalıyız. Esin, daha çok heyecan ya da coşku gibi bir duygu durumudur o yüzden bu enerjiyi takip etmemiz gerekir.

ÇOCUKLAR KEŞFETMELİ

Çocuklar dünyaya açık bir zihinle ve önyargısız olarak geliyorlar. Bu, onların filtresiz halde dünyayı keşfetmelerine olanak tanıyor. Bu yaratıcı keşif onlara kurallar veya beklentiler aşılamaya çalışan yetişkinler tarafından engellenebiliyor. Çocukların çevrelerindeki dünyayı özgürce keşfetmelerine ve buldukları verileri değerlendirip kullanmalarına izin vermeliyiz. Bu, yaratıcılıklarına erişmelerine ve dünyaya değer katmalarına yardımcı olacaktır. Tabi ki anlamışsınızdır: Çocuklarla ilgili söylediğim her şey bizim için de geçerlidir.

SANATTA KENDİ SESİNİ DİNLEMEK

Sanat söz konusu olduğunda insanlar genellikle neyin doğru neyin yanlış olduğu konusunda başkalarına bakma eğiliminde olabiliyorlar. Ancak sanatçının kendi zevkine güvenebilmesi çok önemlidir. İnsanlardan gelen geri bildirimler karşısında kendimizi ikinci kez tatmin etmek yerine, öz duygularımızı anlamak ve onlara güvenmek çok önemlidir. Seçimlerimizi sınırlandırmak, sorunları farklı bir şekilde çözmenize yardımcı olabilir ve bazen daha fazla seçeneğin daha iyi sonuçlara yol açmadığını bilmek önemlidir. Nihayetinde önemli olanın kendimize karşı dürüst olmak ve kim olduğumuzu dünyaya ifade etmek olduğunu her daim hatırlamak esin için değerli bir kaynaktır.