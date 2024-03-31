Esin perilerinizle tanışmak ister misiniz?
Yaratıcılığın kapılarını beraber açıyoruz. Yaratıcılık ve esin kaynağı için öneriler...
Merhaba Cumhuriyet Pazar Ailesi! Bu hafta yaratıcılık ve esinin kaynaklarını, bilimini ve biraz da ilmini konuşuyoruz. Yaratıcılığın kilidini açmak insan olmanın temel bir parçasıdır.
Bu aslında entelektüel değil hızla gözlemlenerek yakalanması
gereken ve duygular tarafından yönlendirilen bir süreçtir. Yaratıcılık için
önyargılarımızdan arınıp çevreyi keşfeden bir çocuk gibi olmalıyız. Esin söz
konusu olduğunda tüm duygularımızı kucaklayıp onlara güvenmeyi öğrenmeliyiz. Benzersiz
ve özgün bir şeyler yaratmak için seçeneklerinizi sınırlamaktan korkmayın.
Yaratıcılığın en güzel kısmı sınırları olmamasıdır.
GERÇEK
ESİN KAYNAĞI: BAĞ KURMAK
Yaratıcı olmak için egomuzu bir kenara bırakıp var olan bilgimizin eksikliğini ve keşfedilmemiş milyonlarca olasılık olduğunu kabul etmeliyiz. Zevk aldığımız veya bağ kurabileceğimiz işler yaratmaya odaklanmalıyız çünkü bu gerçek esinin ana kaynağıdır.
Bazen tamamen odaklanarak o projeye
zaman ayırıp bazen tamamen uzak kalmalıyız. Çünkü beynimiz aslında o işten
uzaklaştığımızda konuyla ilgili arka planda daha derin çalışıp yeni çözümler
arıyor. Odaklandığınız zamanlar ne kadar derinse uzaklaştığımız zamanlar da bir
o kadar yaratıcı fikirler zihnimizde su yüzüne çıkabiliyor.
KENDİMİZE
MEYDAN OKUMAK
İnsanın bazen kendisinden kuşku
duyması, kendisine meydan okuması, ve bilinçli olarak daha iyisini ortaya koyma
çabası yaratıcılık alanında gelişim için yararlıdır. Kendimizi daha iyi anlamak
ve yaşantımızdan en iyi şekilde yararlanmak için yeni şeyler denemeye açık
olarak değişimleri kucaklamamız gerek. Özgün bir şeyler yaratmak için
olasılıklara açık kalıp elimizdeki tüm unsurlardan yararlanmalıyız.
DUYGULARI
GÖZLEMLEMEK
Fikirleri, farklı biçimler alabilen bulutlar
gibi düşünelim. Bunların hızla yazılması veya kayıt altına alınması gerekir
yoksa tıpkı bulutlar gibi hemen dağılabilirler. Fikirlerin bazen bir rüya gibi
olduğunu, bu rüyaların bir an mantıklı gelmeyebileceğini, ancak yazıldığında
bir şekle girebileceğini kavramalıyız. Esin, daha çok heyecan ya da coşku gibi
bir duygu durumudur o yüzden bu enerjiyi takip etmemiz gerekir.
ÇOCUKLAR KEŞFETMELİ
Çocuklar dünyaya açık bir zihinle ve
önyargısız olarak geliyorlar. Bu, onların filtresiz halde dünyayı
keşfetmelerine olanak tanıyor. Bu yaratıcı keşif onlara kurallar veya
beklentiler aşılamaya çalışan yetişkinler tarafından engellenebiliyor. Çocukların
çevrelerindeki dünyayı özgürce keşfetmelerine ve buldukları verileri değerlendirip
kullanmalarına izin vermeliyiz. Bu, yaratıcılıklarına erişmelerine ve dünyaya değer
katmalarına yardımcı olacaktır. Tabi ki anlamışsınızdır: Çocuklarla ilgili
söylediğim her şey bizim için de geçerlidir.
SANATTA KENDİ SESİNİ DİNLEMEK
Sanat söz konusu olduğunda insanlar genellikle neyin doğru neyin yanlış olduğu konusunda başkalarına bakma eğiliminde olabiliyorlar. Ancak sanatçının kendi zevkine güvenebilmesi çok önemlidir. İnsanlardan gelen geri bildirimler karşısında kendimizi ikinci kez tatmin etmek yerine, öz duygularımızı anlamak ve onlara güvenmek çok önemlidir. Seçimlerimizi sınırlandırmak, sorunları farklı bir şekilde çözmenize yardımcı olabilir ve bazen daha fazla seçeneğin daha iyi sonuçlara yol açmadığını bilmek önemlidir. Nihayetinde önemli olanın kendimize karşı dürüst olmak ve kim olduğumuzu dünyaya ifade etmek olduğunu her daim hatırlamak esin için değerli bir kaynaktır.
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