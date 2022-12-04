Eşit erişim olmazsa olmaz

04 Aralık 2022 Pazar, 11:40

Engelli olmak… Hele Türkiye’de çok zor. Çocuk yaşta başlayan erişememe sıkıntısı yaşam boyu bırakmıyor bireyin yakasını. “Sosyalleşelim” ifadesi çoğu kez satır aralarında kalıyor. Engelli birey nasıl sosyalleşecek? Ulaşım eziyet, eğitim... İkinci bir kişinin yardımı olmadan zor. Sosyal yaşam, maddi durumla orantılı. İşte bu kısır döngüyü tersine çevirmek isteyen birileri var. Bedensel engellilere spor yaptırmak için çaba harcayanlar: Antrenörler, veliler, yöneticiler...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü (İBBSK), sadece bir performans kulübü değil, aynı zamanda sayıları neredeyse on milyonu geçen engelli bireylere rol model yaratan bir organizasyon. Kulübün sporcuları, Türkiye’nin engelli sporunda kazandığı madalyalara adlarını yazdırıyorlar. İBBSK Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyesi Fatih Keleş ile engelliler haftasında spor konuştuk.

İBBSK, engelli sporunu nasıl görüyor?

İBBSK, yarının şampiyonlarını yetiştirirken aynı zamanda yarışmacı kimliğiyle Türk sporuna katkı sağlayan büyük bir aile. Toplumun her katmanında olduğu gibi sporda da eşitliği savunuyoruz. Tüm branşlarda kadın ve engelli sporcuların desteklenmesi önceliğimiz. Bizim için olimpiyat oyunları kadar paralimpik oyunları da önemli. Engelliler ve özel sporcular branşlarımızda yer alan sporcularımız gurur kaynağımız. Geçenlerde İBB ve İstanbul Planlama Ajansı ile “Yarının Yıldızları İçin” Olimpik ve Paralimpik Oyunları Vizyon Çalıştayı ve Paneli’ni düzenledik. En büyük hedeflerimizden biri de 2036 Olimpiyat Oyunları ve paralimpik oyunlarını İstanbul’a getirmek. Sporcularımıza tüm imkânlarımız ile destek oluyoruz. Mental olarak da yanlarında olmaya çalışıyoruz. Kendileri ile olan bağımız sadece yöneticilik bağı içerisinde değil, arkadaş dostluk kurmaya, dertlerini sıkıntılarını gidermeye çalışıyoruz. İsteğimiz başarıyı, madalyayı hedeflemeleri. Onlar da bayrağımızı gönderde dalgalandırsınlar, İstiklal Marşımızı dinletsinler.

Hangi branşlar ağırlıklı?

20 branşta Türk sporuna hizmet eden bir kulübüz. Branşlarımızın içinde bedensel engellilerde yüzme, okçuluk, atletizm ve bilek güreşi, tekvando; özel sporcularda ise yüzme ve masa tenisi branşlarımız var. Bu branşlarımızda da 70’e yakın sporcumuz bulunuyor. Her biri kendi branşlarında çok başarılı. Tokyo’da düzenlenen paralimpik oyunlarda 7 sporcumuzla yer aldık. Paraokçulukta sporcumuz Bülent Korkmaz gümüş madalya getirdi. Parayüzmede Koral Berkin Kutlu, 15 yaşında Tokyo Paralimpik Oyunları’nda mücadele ederek olimpiyata giden en genç sporcu oldu. Yine parayüzmede Elif İldem, 100 metre serbest stil S1 kategorisinde 21 yıldır kırılamayan rekoru kırdı. Paraatletizmde 15’e yakın lisanslı sporcumuz var. Gülle atmada Rabia Cirit, yüksek atlamada Abdullah Ilgaz ve Tarık Taha Buyrukoğlu’nun Avrupa dereceleri bulunuyor. Paraokçulukta Bülent Korkmaz başta olmak üzere 7 sporcumuzu milli takıma veriyoruz. Her biri Avrupa şampiyonalarında derece elde etti. Diğer sporcularımız da Türkiye şampiyonalarında elde ettiği başarıları uluslararası alanda yineliyor. Ayrıca engelli bilek güreşi ve paratekvandoda da milli takıma gönderdiğimiz sporcularımız da var. Özel sporcular branşında masa tenisinde Lara Samsunlu, yüzmede Hikmet Cem Sezgin, Mert Aslan ve Ali Şirolu’nun uluslararası dereceleri mevcut. Mevlüt Selim Demirtaş ve Berk Kocamaz da milli takıma seçilen sporcularımızdan. Önümüzde Paris 2024 Paralimpik Oyunları var. Hedefimiz Paris’e daha fazla sporcuyla giderek ülkemize daha fazla madalya kazandırmak.

Tesisleriniz engelli erişimine uygun mu?

İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun göreve gelir gelmez verdiği ilk talimatlardan biri de spor tesislerinde engelsiz erişimin sağlanmasıydı. İBB Cebeci Spor Kompleksimiz de Avrupa’nın sayılı tesislerinden. Engelli sporcularımızı diğer sporcularımızdan asla ayırmıyoruz. Tesis içerisinde rahatça hareket edebiliyor ve her alana kolayca erişebiliyorlar. Antrenman salonları, havuz, kamp eğitim merkezi, fizyoterapi, fitness gibi alanlardan faydalanabiliyorlar. Sadece erişim kolaylığıyla da yetinmiyoruz. Her şeyden önce sporcuların doğru çalışmaya ve motive edilmeye ihtiyaçları var. Biz de kulüp olarak bunu sağlamaya çalışıyoruz. Onları en doğru imkanlarla, en doğru yerlerde, en doğru hocalarla çalıştırmayı hedefliyoruz. Onlar da sağ olsunlar bunlara olumlu karşılık veriyorlar ve çok sayıda madalya kazanıyorlar.

OLİMPİZM RUHU

Eşit erişim ifadesini kullandınız, bu sözünüz sadece engelli sporcular için mi?

Demin de söylediğim gibi tüm branşlarda kadın ve engelli sporcular başta olmak üzere sporcuların desteklenmesi önceliğimiz. Hepinizin bildiği gibi İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun spor anlamında bu kent için ortaya koyduğu vizyonun en başında “olimpizm” ruhu oluşturmak var. Spor, yaratıcılığı ve azmi tetikleyen rekabetin yanı sıra toplumsal adaleti, kapsayıcılığı, eşit katılımcılığı ve kaynaşmayı da güçlendiren bir enstrümandır. Bunu son olimpiyat oyunlarında bir kez daha hissettik. Amacımız bu duyguyu daha da güçlü ve yaygın kılmak. Bunun için bizim kapımız tüm sporculara ve sporcu adaylarına açık. Cinsiyet eşitliğini sağlamak için önceliklerimizden birini kadın sporculara verdik. İBBSK’nin 32 yıllık tarihinde ilk kez kadın atletizm takımını kurduk. Ardından kadın halter, kadın buz hokeyi, kadın cimnastik ve kadın güreş branşlarımızı açarak bu konuda önemli bir eksikliği giderdik. Kadın sporcularımızın ulusal ve uluslararası alandaki başarıları da bizleri gururlandırdı.