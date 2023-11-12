Eve farklı bir yoldan gidin

Yayınlanma: 12.11.2023 - 13:00

Güncelleme: 12.11.2023 - 13:00

10 maddede beynimize, bedenimize ve ruhumuza en iyi nasıl bakarız?

Uyanır uyanmaz güneş ışığı almak: Güneş, beyin sağlığımızı nöroplastik gelişimi, üretkenliği, hormonları ve uykuyu en iyi düzenleyen doğal kaynağımızdır. Uyanır uyanmaz ilk bir saat içinde en az 10-15 dakika açık hava da zaman geçirmek tüm faydaları için yeterli. Arada pencere veya güneş gözlüğü olmamalı. Tabii ki güneşe doğrudan bakmayın. Açık havada durmak yeterli.

Direnç egzersizleri yapmak: Spor, sırf bedenimiz için değil, beynimiz ve ruh durumumuz için de oldukça önemli. Yürüyüş güzeldir ancak ağırlık ve direnç egzersizi yapmak, yaş ilerledikçe kas kütlemizi korumak ve aynı zamanda kas-beyin ilişkimizi güçlendirmek için çok önemlidir.

Doğru saatlerde kaliteli uyku: Uyku, tüm sistemi yeniler. Saat 22-23 gibi uyumak, 6-7 arasında uyanmak (En az 5 gün) biyolojik olarak sağlıklı bir melatonin salınımı eşliğinde beynimize ve merkezi sinir sistemimize yapacağımız en büyük iyiliktir. Gençliğin ve dinçliğin sırrıdır.

Topraklanmak: Doğada vakit geçirmek mistik olarak değil bilimsel olarak... Bedenimizdeki elektron dengesini dünyamızın yüzeyindeki toprağa dokunarak sağlayabiliyoruz.

Doğru beslenmek, su: İşlenmiş, paketli gıdalar tüketmemek. Karbonhidrat ve şekeri sınırlamak. Proteini artırmak. Günde en az 3 litre su içmek.

Besin destekleri: Magnezyum, çinko veya temel vitaminlerden eksiğiniz varsa bunları tespit edin ve ardından doktor kontrolünde bu eksikleri tamamlayın.

Sosyalleşmek: Araştırmalar gösteriyor ki sevdiklerimizle zaman geçirmek, beyin sağlımız için en değerli eylemlerden biri. Kendimiz olabilmek, güven ve bağlantı hissetmek çok değerli.

Durmayı öğrenmek: Durmayan gündemde, her gün 10-15 dakika durmak belki yazmak belki dua etmek belki kuşların sesine odaklanmak belki koltuğunuzda veya bir ağacın altında gözlerinizi kapatıp meditasyon yapmak. Hangisi olursa, sağlımız için her gün biraz durmayı öğrenmeliyiz. Bu stresimizi azaltmanın en kolay ve bilimsel yoludur.

Sosyal Medya Detoksu: Pasif beyin aktiviteleri, yaşam motivasyonu molekülümüz olan dopaminin boşuna salınmasına, dolayısıyla bizi isteksizliğe veya yorgunluğa sürükleyebiliyor. Ekran süremizi azaltmak ve farklı etkinliklere yönelmek beynimizi işlevsel kullanmamızı sağlıyor.

Yeni şeyler denemek: Farklı bir yoldan eve gitmek, keşfederek yürümek, yepyeni insanlar, sohbetler ve deneyimlerle kendimize yeni alanlar açmak beyin sağlığımıza çok olumlu etkiliyor.





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