Evliler de sevebilir

Yayınlanma: 11.02.2024 - 14:09

Güncelleme: 11.02.2024 - 14:09

İlişkiler evliliğe dönüşünce kimi zaman yıpranabilir. Ancak ilişkinin başındaki heyecanı yakalamak imkânsız değil, 14 Şubat da bunun için mükemmel bir fırsat. Aile ve evlilik terapisti, uzman psikolog Sim Korçan ile evli çiftlerin Sevgililer Günü’nde izleyebilecekleri yolları konuştuk.

- Evlilik ve sevgililik birbiriyle nasıl örtüşebilir. Evli çiftler sevgililik dönemlerindeki arzuyu evliliklerine nasıl taşıyabilir?

Evlilik ile sevgilik arasında farklılıklar olduğu gibi benzer unsurlar da vardır. Ancak her ilişkiyi kendi dinamiğinin içinde düşünmek önemlidir. Genel olarak çiftlerden sevgililik döneminin daha arzulu, heyecanlı ve tutkulu olduğunu duyarız. Sevgililik esnekliğe ve anda olmaya olanak sağlarken evlilik ek sorumluklar ve beklentiler ile birlikte gelir. Eğer evli çiftler sevgililik dönemlerindeki arzuyu evliliklerine taşımak istiyorsa kendilerine sevgililik dönemindeki güçlü noktalarının neler olduğunu sorup bunlara odaklanmaya özen gösterebilirler. Çiftler iletişimde, paylaşılan deneyimlerde ve duygusal bağlılıkta birbirilerinin öncelliği olmaya devam ettiğinde evlilik ve sevgililik örtüşebilir. Heyecan duygusunu canlı tutmak, birbirine karşı hisleri ifade etmek, düzenli olarak kaliteli zaman geçirmek sevgililik dönemini anımsatan arzulu ve tatmin edici bir evlilik geliştirebilir. Kimi zaman evliliğin getirdiği rutinden uzaklaşmak ve spontane jestler veya sürprizler dahil etmek kimi zaman birlikte yeni hobiler edinmek kimi zaman ise iltifat, sevgi sözcükleri kullanmak veya ortak mizah anlayışı ilişkinin bağını güçlendirebilir.

- Uzun süredir evli olan çiftler için Sevgililer Günü ve diğer özel günleri kutlamak zamanla görev halini alabilir mi?

Evet ama bunun böyle olması ilişkiler için sağlıklı mıdır? Hayır. Kendi kendinize düşünüyor olabilirsiniz, “Yıllardır evliyiz ve yoğun hayatlarımız var, sevgimizi göstermek için Sevgililer Günü’ne ihtiyacımız yok”. Bir aile ve evlilik terapisti olarak söyleyebilirim ki asıl sizlerin bu özel kutlamalara ihtiyacınız var. 14 Şubat sembolik bir gündür. Kimine göre ticari, kimine göre gereksiz, kimine göre klişe ancak özünde hissettiğiniz sevginin ve mutluluğun bir temsilidir. Birçok çift için Sevgililer Günü büyük önem taşır. Çünkü ilişkideki aşkı, sevgiyi ve saygıyı kutlamak için güzel bir fırsattır. Beklentileri karşılayamama, hayal kırıklıkları, başarısızlık gibi olumsuzluklar bu güne kötü bir perspektif de getirebilir. Bu durumlarda çiftler 14 Şubat’a ve ilişkilerine baskı yüklemek yerine doğru iletişim kurarak birbirilerine bu günün önemi için hislerini anlatabilirler.

- Sevgililer Günü monotonlaşan bir evliliği yeniden canlandırmak için bir fırsat olabilir mi?

Kesinlikle. Mükemmel ilişkilerin öylece olmadığını kendinize hatırlatmakta fayda var. İlişkiler çabaya dayalı olarak inşa edilirler. Dışarıdan sıkıcı ya da anlamsız gözükebilir ama kutlamalar birlikte kaliteli zaman geçirmek için büyük fırsattır. 14 Şubat’a ticari açıdan bakan evli çiftler günün özünü görmezden gelme eğilimindelerdir. Halbuki bugünü maddiyata yüklenmeden de güzel kılmak sizin elinizde. Bu kutlamaları istediğiniz şekilde kendiniz partnerinizle doğru iletişim kullanarak şekillendirebilirsiniz.

Aşkınızı tazelemek için 14 Şubat önerileri

İşte size 14 Şubat'ta evliliğinize renk katmak için birkaç öneri (bu öneriler çiftlerde farklılık gösterebilir, genelleme yapılarak fikir amacı ile sunulmaktadır);