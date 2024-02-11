Evliler de sevebilir
14 Şubat, evli çiftler için bir zorunlu göreve dönüşebilir. Oysa monotonlaşan bir evliliği yeniden ilişkinin başındaki heyecana kavuşturmak için bu özel gün bir fırsat. İşte evli çiftler için Sevgililer Günü kılavuzu.
İlişkiler evliliğe dönüşünce kimi zaman yıpranabilir. Ancak ilişkinin başındaki heyecanı yakalamak imkânsız değil, 14 Şubat da bunun için mükemmel bir fırsat. Aile ve evlilik terapisti, uzman psikolog Sim Korçan ile evli çiftlerin Sevgililer Günü’nde izleyebilecekleri yolları konuştuk.
- Evlilik ve sevgililik birbiriyle nasıl örtüşebilir. Evli çiftler sevgililik dönemlerindeki arzuyu evliliklerine nasıl taşıyabilir?
Evlilik ile sevgilik arasında farklılıklar olduğu gibi benzer unsurlar da vardır. Ancak her ilişkiyi kendi dinamiğinin içinde düşünmek önemlidir. Genel olarak çiftlerden sevgililik döneminin daha arzulu, heyecanlı ve tutkulu olduğunu duyarız. Sevgililik esnekliğe ve anda olmaya olanak sağlarken evlilik ek sorumluklar ve beklentiler ile birlikte gelir. Eğer evli çiftler sevgililik dönemlerindeki arzuyu evliliklerine taşımak istiyorsa kendilerine sevgililik dönemindeki güçlü noktalarının neler olduğunu sorup bunlara odaklanmaya özen gösterebilirler. Çiftler iletişimde, paylaşılan deneyimlerde ve duygusal bağlılıkta birbirilerinin öncelliği olmaya devam ettiğinde evlilik ve sevgililik örtüşebilir. Heyecan duygusunu canlı tutmak, birbirine karşı hisleri ifade etmek, düzenli olarak kaliteli zaman geçirmek sevgililik dönemini anımsatan arzulu ve tatmin edici bir evlilik geliştirebilir. Kimi zaman evliliğin getirdiği rutinden uzaklaşmak ve spontane jestler veya sürprizler dahil etmek kimi zaman birlikte yeni hobiler edinmek kimi zaman ise iltifat, sevgi sözcükleri kullanmak veya ortak mizah anlayışı ilişkinin bağını güçlendirebilir.
- Uzun süredir evli olan çiftler için Sevgililer Günü ve diğer özel günleri kutlamak zamanla görev halini alabilir mi?
Evet ama bunun böyle olması ilişkiler için sağlıklı mıdır? Hayır. Kendi kendinize düşünüyor olabilirsiniz, “Yıllardır evliyiz ve yoğun hayatlarımız var, sevgimizi göstermek için Sevgililer Günü’ne ihtiyacımız yok”. Bir aile ve evlilik terapisti olarak söyleyebilirim ki asıl sizlerin bu özel kutlamalara ihtiyacınız var. 14 Şubat sembolik bir gündür. Kimine göre ticari, kimine göre gereksiz, kimine göre klişe ancak özünde hissettiğiniz sevginin ve mutluluğun bir temsilidir. Birçok çift için Sevgililer Günü büyük önem taşır. Çünkü ilişkideki aşkı, sevgiyi ve saygıyı kutlamak için güzel bir fırsattır. Beklentileri karşılayamama, hayal kırıklıkları, başarısızlık gibi olumsuzluklar bu güne kötü bir perspektif de getirebilir. Bu durumlarda çiftler 14 Şubat’a ve ilişkilerine baskı yüklemek yerine doğru iletişim kurarak birbirilerine bu günün önemi için hislerini anlatabilirler.
- Sevgililer Günü monotonlaşan bir evliliği yeniden canlandırmak için bir fırsat olabilir mi?
Kesinlikle. Mükemmel ilişkilerin öylece olmadığını kendinize hatırlatmakta fayda var. İlişkiler çabaya dayalı olarak inşa edilirler. Dışarıdan sıkıcı ya da anlamsız gözükebilir ama kutlamalar birlikte kaliteli zaman geçirmek için büyük fırsattır. 14 Şubat’a ticari açıdan bakan evli çiftler günün özünü görmezden gelme eğilimindelerdir. Halbuki bugünü maddiyata yüklenmeden de güzel kılmak sizin elinizde. Bu kutlamaları istediğiniz şekilde kendiniz partnerinizle doğru iletişim kullanarak şekillendirebilirsiniz.
Aşkınızı tazelemek için 14 Şubat önerileri
İşte size 14 Şubat'ta evliliğinize renk katmak için birkaç öneri (bu öneriler çiftlerde farklılık gösterebilir, genelleme yapılarak fikir amacı ile sunulmaktadır);
- İlkleri yeniden yaşayın: Birlikteliğinizin başlangıcına dönün ve o gün yaşadıklarınızın aynısını yeniden yaratmanın yollarını bulun. Örneğin, ilk baş başa yemeğe gittiğiniz restoranda yemek yiyebilirsiniz veya yediğiniz o ilk yemeği birlikte pişirebilirsiniz. İlk gittiğiniz filmi tekrar romantik bir ortam yaratıp evinizde izleyebilirsiniz. İlişkinizin başlangıcına dönmek, âşık olmanıza neden olan ayrıntıları hatırlamak, o günler hakkında konuşmak, evliliğinize eski enerjisini getirebilir. İlişkiler pozitif anılar üzerinde gelişir ve ilişkilnin başındaki heyecan kıvılcımları eşsizdir, yıllar sonra benzer bir gün yaşayabilmek ve hafızanızdaki o heyecanı geri getirebilmek büyüleyici olabilir.
- Yeni bir gelenek yaratın: Uzun süredir birlikte olmanız ya da evli olmanız Sevgililer Günü için yeni bir geleneğinizin olmasına engel değil. Birlikte bir gelenek oluşturarak Sevgililer Günü’nü her yıl sabırsızlıkla bekleyeceğiniz bir gün haline getirebilirsiniz. Çift masajına gitmek, film izleme maratonu yapmak, Michelin yıldızlı restoranları deneyimlemek, kent yaşamından günübirlik uzaklaşmak denenebilir.
- Seyahate çıkın: Baş başa seyahatler çiftler için rutin yaşamın stresinden uzaklaşıp kaliteli vakit geçirmek için çok değerlidir. 14 Şubat günü yoğun temponuzda bunu mümkün kılmıyor olsa da o gün birlikte yapacağınız seyahatin planlamasına başlayabilirsiniz.
- Yeni bir hobi edinin: Bu özel günü, birlikte güzel vakit geçirebileceğiniz bir hobiye birlikte başlamak için avantaja çevirebilirsiniz. Beraber yapılan etkinliklerin çiftler üzerinde olumlu etkileri vardır. Örneğin birlikte bir yemek kursuna başlamak, yeni bir dil kursuna başvurmak, spora başlamak gibi. 14 Şubat böyle yeni bir hobiye başlamak için aracı olabilir ve diğer günlerde de kaliteli birlikte vakit geçirmenize yardımcı olur.
- Oyun gecesi planlayın:- Sıradan bir yemeğe gitmek yerine bugünü farklı ve eğlenceli kılabilirsiniz. Uzun zamandır oynamadığınız ve sevdiğiniz bir oyunu başka çift arkadaşlarınızı davet ederek oynamak özel gününüze hem renk hem eğlence katabilir. Bu oyunlarda çiftlerin birlikte eş olup oynaması ilişkileri güçlendirmek için de katkı sağlayabilir.
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