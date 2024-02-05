Türkiye'nin en romantik yerleri: Sevgililer gününde gidilebilecek 8 yer...

Yayınlanma: 05.02.2024 - 13:10

Güncelleme: 05.02.2024 - 13:11

Türkiye’nin en romantik yerleri, aşk dolu anlara tutkulu manzaralar eklemek isteyenlere hitap ediyor ve onlar için bu günü çok daha özel kılıyor. Kalabalıklardan uzakta baş başa geçireceğiniz bir programla ya da hayallerinizin izini süreceğiniz romantik rotalarda sizler de muhteşem bir 14 Şubat geçirebilirsiniz. Peki Sevgililer Günü'nde nereye gidilir, neler yapılır? İşte Sevgililer Günü'nde gidilebilecek 8 yer...

1.ABANT- BOLU

Abant, romantik otellere yuva olmuş bir yer. Hafta sonları ve Sevgililer Günü’ne özel etkinliklerin düzenlendiği bu otellerde romantik müzik eşliğinde tutku dolu bir akşam yemeği yiyebilir ya da Abant Gölü çevresinde karların içinde romantik yürüyüş yapabilirsiniz. Şehrin gürültüsünden uzak, sessiz sakin ve doğayla iç içe bir sevgililer günü geçirmek istiyorsanız Abant'ı tercih etmeyi düşünebilirsiniz.

2. ŞİRİNCE - İZMİR

Masalsı yapıya sahip olan bu köyde Sevgililer Günü'nü geçirmek harika bir seçenek olabilir. Bu köyün en güzel yanı organik tarıma verilen önem ve kaliteli bağlarından çıkan şarapları olabilir. Şirince’nin masalları anımsatan sokaklarında gezebilir ve küçük şarap satılan yerlerinde şarap tadabilir ve satın alabilirsiniz. Şirince’nin kendine has mimarisi ve manzarasında sevgilinizle keyifli bir gün geçirebilirsiniz.

3. ULUDAĞ - BURSA

Hem eğlence hem romantizm arıyorsanız uludağ sizin için ideal olabilir. Kış aylarının vazgeçilmez rotası haline gelen Uludağ’da kayak yapabilir karın tadını çıkarabilirsiniz. Kar manzarasında mangalda sucuk ve sıcak şarap keyfi yapabilirsİniz. Soğuğu seviyorsanız bu sevgililer gününde tercihiniz Uludağ'dan yana olabilir.

4. BOZCAADA - ÇANAKKALE

Her mevsim tercih edilen Bozcaada, 14 Şubat’ta sakinliği ve sessizliği ile tercih listelerinizde olabilir. Kafanızı dinleyebileceğiniz, sevgilinizle baş başa hoş vakit geçirebileceğiniz, deniz kenarında güzel manzara eşliğinde lezzetli deniz ürünlerinin tadını çıkararak unutulmaz bir sevgililer günü geçirebilirsiniz.

5. KAPADOKYA - NEVŞEHİR

Sevgiliniz ile gidebileceğiniz en romantik yerlerin başında Kapadokya geliyor. Perslerin ‘Güzel Atlar Ülkesi’ olarak nitelendirdiği Kapadokya’ya taş otellerde kalmak, balonlar ile gökyüzünü keşfetmek yapabileceğiniz aktiviteler arasında bulunuyor. Gün doğumunu veya gün batımını balonların arasından sevgilinizle izlemek son derece keyifli olabilir. Eğer daha önce gitmediyseniz bu Sevgililer Günü'nde tercih edebilirsiniz.

6. ADALAR - İSTANBUL

Sevgililer Günü'nde sevdiğiniz ile birlikte şehrin gürültüsünden uzaklaşmak, vapurla seyahat keyfi yaşayıp ruhunuzu dinlendirmek Adalar'da mümkün olabilir. Deniz kenarında yürüyüş yapabilir, bisiklete binip keyifli butik otellerde sakinliğin tadı çıkartılabiliriz. Sevdiğinizle Büyükada, Kınalıada, Heybeliada ve Burgazada'da tamamen baş başa, unutulmaz bir tatil yapabilirsiniz.

7. SAFRANBOLU - KARABÜK

Sevgililer Günü’nü keyifli bir gezi ile taçlandırmak isteyen çiftlerin, hem huzur depolayabileceği hem de yıllara meydan okuyan bir mimariye tanıklık edecekleri özel bir yer olan Safranbolu, romantik gün için tercihleriniz arasında olabilir. Osmanlı zamanlarından kalmış Safranbolu Evleri, kesinlikle görülmeye değer noktalar arasında yer alan ve keşfedilecek birçok noktaya sahip bir destinasyon olarak gezgin çiftleri bekliyor.Eğer hem tarihi tanıklık edip hem romantizm yaşamak istiyorsanız Safranbolu'yu tercih edebilirsiniz.

8. DALYAN - MUĞLA

Muğla Yaz sezonunda oldukça kalabalık olan Dalyan, kış mevsiminde de rağbet görüyor. Köyceğiz Gölü’nü, Akdeniz’e bağlayan Dalyan Boğazı’nın kıyısında bulunan bungalov evlerde konaklamak oldukça keyifli bir geçirmenizi sağlayacak. Üstelik Türkiye’nin geneli şubat ayında soğukları yaşarken bu bölgede hava durumu daha iyi oluyor. Dalaman'da kalınabilecek birçok butik otel ve romantik akşam yemeğine çıkılabilecek mekan da bulunmaktadır. Sevgililer Günün'de maviliğin ve sakinliğin içiçe oldu bir yer arıyorsanız Dalyan sizin için uygun bir şeçim olabilir.