Sevgililer Gününde tatlı krizi!

Yayınlanma: 11.02.2024 - 13:34

Güncelleme: 11.02.2024 - 13:34

Sevgililer Günü ile ilgili lezzetli adreslerden söz etmeden önce günün tarihinden konuşmamız gerekiyor. Pek çok bayram gibi aşkı kutlamak için ayırdığımız günün kökenleri de belirsiz. Ancak tarihçiler günün adını Valentine isimli bir Roma azizinden aldığına inanıyor. Bir efsaneye göre Valentine, imparatorun hasta olan kızına âşık bir doktordu. Kıza bir not gönderip notu "Sevgiliniz" diye imzaladı. Öykü, kızın mucizevi biçimde mektubu aldığı 14 Şubat günü iyileştiğini söyleyerek sürüyor.

Tarihi bir kenara yazdığımıza göre Sevgililer Günü yemek geleneklerinden konuşmaya başlayalım. Bugün kesinlikle mönüde biraz romantizm var. Sevgililer Günü'nü hangi yiyecekle ilişkilendirdikleri sorulduğunda çoğu kişinin aklına tabii ki lezzetli tatlılar gelir. Geleneksel olarak hem aşkı hem de Sevgililer Günü'nü kutlamak için kentte birbirinden lezzetli adresleri sizin için deneyip kelimenin tam anlamıyla “tatlı” bir liste hazırladım! Sevgiyle ve afiyetle…

Geceye özel mönü - ZUMA, İstinye

İstanbul’un en rafine mekanlarından birisi Zuma! Yılın en romantik gününde ise Zuma geceye özel, çağdaş Japon mutfağının cesur tatları ile hazırlamış olduğu ‘’Sevgililer Günü mönüsü’’ ile misafirlerine bir deneyim sunuyor. Başarılı şef Rainer Becker tarafından yaratılan mekânın ikonikleşmiş tatlı tabağı “platter valentine”, bu özel güne unutulmaz bir iz bırakacak. Tabağın başrolünde ise çikolata ve orman meyveleri var.

Çikolata aşkı - AMANDINE, Taksim

Sevgililer Günü demek, çikolata demek! Bu konuda hemfikirsek kentteki favori çikolata adresimi bu özel gün için önermek istiyorum! Amandine Patisserie’de Belçika çikolatası, özel eritme ve soğutma teknikleri kullanılarak özenle işlenip trüf, kalıp ve ganaj çikolatalara dönüşüyor. Mevsim meyvelerinin de yer aldığı lezzetler ile 14 Şubat’a kelimenin tam anlamıyla “tatlı” bir mola vermek için aklınızda olsun. Earl grey’li çikolatayı da mutlaka deneyin!

İtalyan işi - GENOVA 1050, Ataköy

İtalyan işi bir 14 Şubat için Genova 1050 kesinlikle doğru adres! Sicilya’nın ünlü tatlısı “cannoli”, Genova’nın mutlaka tadılması gereken lezzetleri arasında. İtalyan peyniri ricotta kullanılarak hazırlanan Cannoli, enfes iç dolgusu ve damakta dağılan mükemmel çıtır kabukları ile Sevgililer Günü için tam bir lezzet efsanesi! İtalyan tatlılarının sırrını çözen mekân gidilecekler listenizin üst sıralarında olsun.

Bu kek başka kek - GÖÇMEN ARTISAN BAKERY, Galata

Galata'nın tarih kokan sokakları, sırf mimari güzellikleriyle değil aynı zamanda enfes mekanlarıyla da hep radarımda. Bu büyüleyici mahallede keşfedilecek 14 Şubat adreslerinden birisi de Göçmen Artisan Bakery. Taze ve kaliteli ürünlerle hazırlanan tariflerin ustalıkla pişirildiği mekânda güne özel hazırlanan “velvet cake”, lezzetin sınırlarını zorlayacak, şimdiden uyaralım.

Napoli’nin sırrı - NAPOLİ GOURMET, Nişantaşı

Size “En romantik mutfak hangisi” diye sorsam eminim ki pek çoğunuz “İtalyan mutfağı” derdi. O zaman size fazlasıyla İtalyan bir öneride daha bulunacağım: Napoli Gourmet. İçeriye girdiğiniz anda, Napoli’ye ışınlayacak kadar yerel ayrıntılarla dolu bir karşılama komitesi bekliyor olacak sizi. Zarif dekorasyonu, zengin renk paleti ve özenle yaratılmış mönüsü… Klasik bir öneri ise bu özel günde sizi pişman etmeyecek, tabii ki “tiramisu!”

Sürdürülebilir aşk için - LE PAIN QUOTIDIEN, Levent

Sevgililer Günü, tatlı ile tamamlanmalıdır ve Le Pain Quotidien bu konuda sizi kesinlikle şaşırtacak. Mevsim lezzetleri ve sürdürülebilir mutfak felsefesiyle her zaman öne çıkan Le Pain Quotidien bu özel gün için de damaklarda iz bırakacak reçeteler yarattı. Sevgililer Günü’ne özel yepyeni tatlıları “Valentine’s Cake” ile özel anlarınızı taçlandırmak ve 14 Şubat’a tatlı bir kapanış yapmak için aklınızda olsun.

Romatik tatlılar - TOWNHOUSE, Suadiye

Son zamanlarda İstanbul’un yeme içme sahnesinin en uğrak adreslerinden Townhouse, Londra ruhunu her ayrıntısıyla yansıtan bir mekân. Deneyime dayalı mönüsü ve ambiyansıyla öğlen yemeğinden akşam içkisine kadar günün her anını yaşayabileceğiniz mekânın fazlasıyla romantik de bir tatlı mönüsü var. Önerim ise “pecan pie”. Sırrı: Pecan cevizi ile hazırlanmış pie, karamel sos ve vanilyalı dondurma. Tadını çıkarın…