Kalben’in beşinci stüdyo albümü: Kayıp Aşıklar Ülkesi

Kalben, müzik kariyerinde 10. yılını geride bırakırken dinleyicilerini yeni bir yolculuğa davet ediyor. Sanatçı, merakla beklenen beşinci stüdyo albümü Kayıp Aşıklar Ülkesi ile üretim serüveninde yeni bir sayfa açıyor. Albümdeki 13 şarkının söz ve müziği Kalben imzası taşıyor.

Kalben, yeni albümünde de içsel yolculuklarını ve hikâyelerini paylaşmaya devam ediyor. Kayıp Aşıklar Ülkesi, sanatçının müzikal evriminde önemli bir durak olarak öne çıkarken “O Ben Olurum” ile açılan kapı dinleyicileri derin ve etkileyici bir hikâyenin içine davet ediyor. Albüm, Hoş Bir Seda ve DMC etiketiyle tüm dijital platformlarda yayınlandı.

Teoman’dan üçlemeye final





Teoman, müzikal yolculuğunun önemli duraklarından biri olan üç albümlük serisini, “Rock and Roll” albümüyle tamamladı. Sanatçının üretim çizgisinde özel bir yere sahip olan bu seri, dokuz şarkılık son halkası ile birlikte bütünlüğüne kavuşuyor. Teoman, “Rock and Roll” ile bu üretim sürecinin güçlü bir özetini sunarken aynı zamanda dinleyicisini yeni projelerle buluşturacağının da sinyalini veriyor. Albüm Bayhan Müzik ve Avrupa Müzik işbirliğiyle tüm dijital platformlarda yayında.

Çağrı Sertel’den solo piyano albümü

Piyanist, keyboardist, besteci ve prodüktör Çağrı Sertel, dördüncü solo piyano albümü “Following The White Rabbit” ile dinleyicisini köksüzlük, merak ve dönüşüm temalarının iç içe geçtiği sezgisel bir yolculuğa davet ediyor. Adını Lewis Carroll’un Alice’s Adventures in Wonderland eserindeki “beyaz tavşanı takip etme” metaforundan alan albüm; bilinmeyene doğru atılan adımların yarattığı heyecanı, belirsizliği ve içsel dönüşümü müzikal bir anlatıya dönüştürüyor.

Albümün kapanış parçasında konuk sanatçı olarak Yalın yer alıyor. Sertel’in, Yalın’ın Live at the Royal Albert Hall konseri kapsamında London Royal Philharmonic Orchestra için düzenlediği “Ki Sen”, bu albümde piyano merkezli yeni bir düzenlemeyle yeniden yorumlanıyor ve albümün en samimi anlarından birine dönüşüyor.

Nükhet Duru ve Pandami işbirliği



Türk pop müziğinin güçlü sesi Nükhet Duru, sosyal medya için sürpriz bir projeye imza attı. Duru, geçen yıllarda sosyal medyada farklı şarkıları birleştirerek yaptıkları uyarlamalarla ses getiren genç grup Pandami Music’le işbirliği yaptı.

Duru ve grup Kenan Doğulu’nun 35 yıl önce yaptığı ilk bestesi “Tak Etti Canıma” şarkısını Madonna’nın şarkısı “La Isla Bonita” ile buluşturup yeniden seslendirdiler. Şarkı için sosyal medyaya özel bir de klip çekildi. Şarkı ve klip Instagram üzerinden izlenebiliyor.

Duru, “Tak Etti Canıma” şarkısını 1992 yılında yayımladığı “Aman Tanrım” isimli albümünde seslendirmişti.

REST’in ilk albümü ‘Gölgem’

İzmir merkezli rock grubu REST, ilk stüdyo albümü “Gölgem” ile dinleyiciyle buluştu. On Air Music Co. etiketiyle yayımlanan albüm; modern rock ve hard rock çizgisinde şekillenen güçlü gitar tonları, doğrudan vokal anlatımı ve dinamik ritim yapısıyla grubun bugüne kadarki üretim sürecini bütünlüklü bir anlatıya dönüştürüyor.

Dokuz şarkıdan oluşan “Gölgem”, yüzleşmeler, yetişkinliğin ağırlığı, kayıplar, geçmişle hesaplaşma ve içsel direnç gibi temaları merkezine alıyor. 2012 yılından bu yana İzmir’de farklı kadrolarla üretimlerini sürdüren grup, bugün Ahmet Döner (vokal), Utku Emirdağ (davul), Murat Sağlık (bas gitar) ve Ekrem Elmas’tan (gitar) oluşan kadrosuyla yoluna devam ediyor. Albümdeki tüm şarkıların besteleri Ekrem Elmas’a ait. Sözler Ahmet Döner ve Ekrem Elmas tarafından yazılırken, “Zarafet” parçasının sözleri yalnızca Ahmet Döner imzası taşıyor.

Suki’den yeni şarkı

Suki Waterhouse'un yeni şarkısı “Back in Love” yayımlandı. Parça, Suki Waterhouse'un Island Records etiketiyle çıkardığı ilk şarkı olma özelliğini taşıyor ve sanatçı için yeni bir müzikal dönemin habercisi olarak görülüyor. 70'lerin rock tınılarını 90'ların psikedelik öğeleriyle birleştiren, zengin enstrümantasyona (özellikle ön plandaki nefesli çalgılar) sahip bir indie-pop çalışması.

