SILA GERİ DÖNDÜ

Türk Pop Müziği’nin en güçlü söz yazarı ve bestecilerinden Sıla Gençoğlu, merakla beklenen yeni albümü “Kafa Yüksek Kalp Kırık”ı geçen ayın başında müzikseverlerle buluşturdu. Sanatçının çocukluğundan bugüne uzanan duygusal yolculuğunu yansıtan ve kendi ifadesiyle “en otobiyografik albümü” olan çalışma, tüm dijital platformlarda yayında. Yeni albümün çıkış şarkısı “Hayran” ise müzik listelerinde üst sıralara tırmandı. “Cayır Cayır” albümün açılış şarkısı, müzik listelerinde en çok dinlenen şarkılar arasında. “Evvel Ezel” de daha önceden tekli olarak yayımlamasıyla birlikte 1 milyon barajını en hızlı geçen şarkı oldu.

CEYLAN ERTEM’DEN ANLAMLI BİR KISA ALBÜM

Alternatif pop müziğin üretken isimlerinden Ceylan Ertem, kendi deyimiyle babasına olan gönül borcunu ödüyor. Sanatçı, kamyon şoförü olan babasının yıllardır kızından dinlemek istediği ve en sevdiği şarkılardan oluşan bir albüme imza attı. “Babamın İstek Şarkıları” ismini alan albümde Ferdi Özbeğen klasiği “Bir Gülü Sevdim”in yanı sıra “Yedin Beni”, “Kimbilir”, “Ayaz Geceler” ve “Dokunmayın Bana” şarkıları yer alıyor.

FOO FİGHTERS’TAN ‘EN SEVDİĞİNİZ OYUNCAK’

Rock müziğin önde gelen gruplarından Foo Fighters, üç yıllık bir aradan sonra 12. stüdyo albümü olan “Your Favorite Toy” (En Sevdiğin Oyuncak) ile dinleyiciyle buluştu. Albümde yer alan “Caught In The Echo”, “Of All People”, “Asking For A Friend” ve albümle aynı adı taşıyan parça beğeni toplarken grup “Window” şarkısını da kliplendirdi.

ELİF ONAY’DAN ‘KOŞ GECENİN PEŞİNDEN’

Daha önce yayımladığı “Buhar” isimli şarkısıyla başarı yakalayan Elif Onay’ın sözü ve müziği kendisine ait yeni şarkısı “Koş Gecenin Peşinden” çıktı. Şarkı, Onay’ın kendine özgü derinden gelen sesinin yanı sıra modern pop tınılarıyla dikkat çekiyor. Elif Onay, yeni şarkısında güçlü bir kabulleniş hikâyesi anlatıyor.

SOFT ANALOG’UN TOZLU DİSKO SERÜVENİ...

2019 yılında Ankara’da temelleri atılan ve Anadolu melodi mirasını modern sentezörlerle buluşturan Soft Analog, diskografisinin en cesur ve iddialı dönemi olan yeni albümü "Gecenin Koynunda"yı dinleyiciyle buluşturdu. Albüm, 80’lerin retro-fütüristik atmosferini modern elektronik dokunuşlar ve "Dark Disco" estetiğiyle yeniden tanımlıyor. Albümün teması insanın kendi zaaflarına teslim oluşu etrafında şekilleniyor. Albüm, bu kez dans ettirmekten çok yeraltı elektonik müziğine dönüşen bir olgunlaşma albümü.

CHEAP GENES’TEN ‘GERİ DÖNMEZ’ TEKLİSİ

Geçen yıl kurulan Cheap Genes, müziğinde isyanı, aşkı ve varoluşu barındıran bir grup. Bugüne kadar yayımladıkları “Beni Bul” ve “Parti Faresi” şarkılarından sonra şimdi de yine öncekiler gibi günümüzün alışkanlıklarına uygun kısa bir şarkı olan “Geri Dönmez” ile dinleyiciyle buluştu. “Geri Dönmez”, gidenin geri gelmeyeceğini ve yola devam etmeyi öneren bir dans şarkısı.

KORAY CANDEMİR’DEN ‘KENDİNE UZAK’

Türk rock müziğinin güçlü isimlerinden Koray Candemir, merakla beklenen üçüncü solo albümü “Kendine Uzak” ile dijital müzik platformlarındaki yerini aldı. Candemir, 11 yeni şarkıdan oluşan albümünde söz yazarlığı ve müzikal kimliğiyle öne çıkıyor. Albümde yer alan 11 parçanın dokuzunun söz ve bestesi sanatçının kendisine ait.

GÜNEŞ’TEN ‘EKŞİMTRAK’

Geçen yıllarda yayımladığı şarkılarıyla hatrı sayılır bir kitleye ulaşan Güneş, yeni kısa albümü “Ekşimtrak”ı dinleyiciyle buluşturdu. Güneş yeni albümünde de önceki çizgisini sürdürerek rap, R&B, hip-hop temelli müziğini pop dokunuşlarla bir araya getiriyor. Albümde “Ekşimtrak”ın dışında “Mutfak”, “Paramparça” ve “Al Ya Da Bırak” parçaları yer alıyor.

