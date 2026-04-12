Göklerdeki yeni sömürge: Dünya'da kaynakları tükettik sıra Ay'a mı geldi?

Son günlerde gözler yoğun bir şekilde Ay'ın üzerinde.

1 Nisan 2026’da fırlatılan Artemis II, NASA’nın SLS roketi ve Orion uzay aracıyla yaptığı ilk mürettebatlı Ay uçuşu olarak yalnızca teknik bir test görevi değil, insanlığın Ay çevresine dönüşünde kritik bir eşik olarak görülüyor.

Yaklaşık 10 gün sürecek görev, yarım yüzyıldan uzun bir aradan sonra yapılan ilk mürettebatlı Ay çevresi uçuşu olması bakımından da tarihsel önem taşıyor.

Kamuoyunda daha çok “Ay'a dönüş”, “yeni keşif çağı” ve gelecekteki insanlı inişler öncesi büyük bir adım konuşuluyor.

Ancak bu heyecanın gölgesinde daha az konuşulan başka bir başlık var: Ay madenciliği. Ay, aynı zamanda su buzu, oksijen üretimi, yakıt üretimi ve yapı malzemesi olarak değerlendirilebilecek regolit gibi kaynaklar nedeniyle ekonomik ve stratejik bir alan olarak yeniden tanımlanıyor.

NASA’nın “in-situ resource utilization” yani yerinde kaynak kullanımı yaklaşımı, Ay'daki doğal kaynakların su, yakıt ve çeşitli yaşam destek sistemleri için değerlendirilmesini, özellikle Artemis’in uzun vadeli sürdürülebilirlik hedefleri bakımından önemli bir başlık olarak öne çıkarıyor.

KAYNAK SİYASETİ

Elbette Ay'daki kaynakların yerinde kullanılması, Dünya’dan sürekli yük taşımaya kıyasla daha verimli görünebilir. Ancak verimlilik her zaman adalet anlamına gelmiyor.

Bugün yeryüzünde doğal varlıkları yalnızca hammadde olarak gören anlayışın iklim krizini, ekolojik yıkımı ve eşitsizlikleri nasıl derinleştirdiğini biliyoruz. Şimdi benzer bir bakışın aya yönelmesi, insanlığın hayal gücünün genişlemesi kadar, çıkarma mantığının da genişlemesi anlamına gelebilir. Ay'ın yeni bir ortak bilim alanı mı yoksa 21. yüzyılın ilk büyük uzay kaynak sahası mı olacağı sorusu tam da burada önem kazanıyor. Bu nedenle Ay madenciliği meselesi yalnızca teknoloji değil aynı zamanda etik, hukuk ve gezegen dışına taşan bir kaynak siyaseti meselesi.

Ay'a dönüşü yalnızca romantik bir bilim hikâyesi olarak okumak eksik kalır. Çünkü Artemis Accords’a imza atan ülke sayısı 26 Ocak itibarıyla 61’e ulaşmış durumda. Bu anlaşmalar, uzay faaliyetlerinin güvenli ve sürdürülebilir biçimde yürütülmesi için bir çerçeve sunarken aynı zamanda Ay ve diğer gök cisimlerindeki kaynak kullanımını uluslararası normlar düzeyinde yeni bir tartışma alanına taşıyor.

Bu da keşif, kullanım ve sahiplenme arasındaki sınırların yeniden tartışılmasına yol açıyor. Üstelik 1979 tarihli “Ay Antlaşması”, Ay'ın kaynaklarının bütün insanlığın yararı gözetilerek ele alınması gerektiğini savunsa da büyük uzay güçleri tarafından yaygın biçimde benimsenmiş değil.

SIRADA ÇİN VAR

Üstelik bu süreç yalnızca ABD’nin öyküsü değil. Çin de 2030’dan önce Ay'a astronot indirme hedefini açık biçimde koruyor.

Pekin, insanlı Ay inişi hedefinin yanı sıra Ay yüzeyinde uzun süreli araştırma altyapısı ve uluslararası Ay araştırma istasyonu planları üzerinde çalışmayı sürdürüyor.

Böylece Ay, bilimsel işbirliği kadar jeopolitik rekabetin de sahnesine dönüşüyor. Soğuk Savaş’ın uzay yarışı nasıl bayraklar ve prestij üzerinden okunuyorsa, bugünün Ay rekabeti de su, enerji, teknoloji ve stratejik üstünlük üzerinden okunuyor. İnsanlık Ay'a gerçekten keşif için mi dönüyor, yoksa yeryüzünde alıştığı çıkarma düzenini şimdi gökyüzüne mi taşıyor?

MİTOLOJİDEN AY YARIŞINA

Antik Yunan mitolojisinin bazı anlatılarında Ay tanrıçası Artemis ile Orion arasında güçlü bir yakınlıktan söz edilir. Bu versiyonlardan birine göre Artemis’in ikizi Apollon, bu yakınlığı kıskanır ve denizde uzakta görünen Orion’u küçük bir hedef gibi göstererek Artemis’i ok atmaya yönlendirir. Artemis hedefi vurduğunda, öldürdüğü kişinin Orion olduğunu anlar.

Yasın ardından Orion bir takımyıldıza dönüşür. Ancak mitin başka versiyonları da vardır: Bazı anlatılarda Orion’un avcılıktaki kibrine karşı Artemis’le ilişkilendirilen bir akrep tarafından öldürüldüğü söylenir. Bugün aynı isimler yeniden yan yana. Ama bu kez soru şu: 21. yüzyılda Artemis ile Orion’un öyküsü bir keşif öyküsü mü olacak yoksa Ay üzerinde kurulan yeni bir güç ve kaynak öyküsü mü?

AY'DAKİ ‘HELYUM-3’ NEDEN ÖNEMLİ?

Ay'a yönelik ilginin nedenlerinden biri de regolit içinde güneş rüzgârıyla birikmiş helyum-3 gibi potansiyel kaynaklar.

Dünyada son derece nadir bulunan bu izotop, uzun süredir füzyon enerjisi için olası bir yakıt olarak tartışılıyor. Ancak helyum-3’ü Aydan çıkarıp dünyaya getirmek bugün hâlâ teknolojik, ekonomik ve hukuki açıdan çözülmüş bir sorun değil.

Sorun yalnızca maliyet ya da enerji yönetimi değil; Ay'dan elde edilecek kaynakların hangi hukuk çerçevesinde kullanılacağı sorusu da giderek daha fazla önem kazanıyor.

Avrupa Uzay Ajansı da Ay yüzeyinin helyum-3 biriktirdiğini ve bu izotopun enerji tartışmalarında dikkat çektiğini belirtiyor.