Hava düzeni başlıyor

26 Aralık 2021 Pazar, 13:00

Astroloji kadim zamanlardan beri büyük döngüleri görmemizi sağlar, hiçbir şeyin rastgele olmadığını ve matematik ile evirildiğini anlatır. Pandemi ile başlayan değişim rüzgarları; aslında astroloji dünyasında beklenen, 21 Aralık 2020’de gerçekleşen “Büyük Kavuşum“un ön izlemesiydi. Zamanın düzenleyicileri olarak da adlandırdığımız Satürn (Kronos) ve Jüpiter (Zeus), 20 yıl sonra kavuştu ve en son 200 yıl önce yaşanan element değişimi gerçekleşti. Bu kavuşum, dünyada büyük sosyal reform ve hanedan değişimlerini ifade ediyordu. 200 Yıllık toprak düzeni kapanırken, 200 yıl sürecek hava düzeni açıldı. Değişimin sembolizmasına baktığımızda geçişin çok hızlı olduğunu ve havadan gelen bir hastalığın süreci tetiklediğini görmekteyiz. Pandemiyle beraber toprak bedenimizin ihtiyaçları -uyku, beslenme, giyim ve rutinimiz- değişti, gidecek bir işimiz, okuyacak bir okulumuz kalmadı. Ezber bozan bir gerçeklik hayatlarımıza girdi.

2022 DE NELER OLACAK?

18 Ocak 2022'den 17 Temmuz 2023 ‘e kadar güney ay düğümü akrep enerjisinden, kuzey ay düğümü boğa enerjisine doğru gideceğiz. Her 19 Ayda bir burç değiştiren ay düğümleri güneş ve ay tutulmalarının hangi enerjileri etkileyeceğini bizlere anlatır. Bu yıl gökyüzünün teması para ve güven! Dünyada finans piyasalarındaki değişim hızlanacak, akrep burcunun temsil ettiği sorgulayan tüm konulardan. istikrar arayan boğa burcunun temalarına yönlendirileceğiz. Yeni beslenme şekilleri oluşurken, toprağın çok değerli olacağı, doğa ile barışık, daha çok üreten, daha az tüketen bir dünya düzenine gitmeliyiz. Şifa ve ölüm temasının dönüşeceğini, ameliyat ve cerrahi sistemlerin yeni icatlar ile büyük değişimlere doğru gideceğini de söyleyebiliriz. Günümüz toplumunun her şeye hızlı ulaşabilen, fakat kolay tüketen enerjisi; elindekilerinin kıymetini bilen bir enerjiye doğru evirilecek. Bu süreçte 29 Aralık 2021 - 21 Aralık 2022 tarihleri arasında Jüpiter'in Balık burcundaki seyri ise bizlere yardım edecek.

YÜKSELEN BURÇLARA GÖRE 2022

YÜKSELEN KOÇ: Kendi yeteneklerinizden para kazanmak gündeminizde olacak. Değer duygunuzun dönüşeceği güzel zamanlar. Başkalarının kaynaklarından ziyade kendi kaynaklarınızı geliştirmek isteyeceksiniz. Ani kazanç ve harcamalara karşı tedbirli olmakta fayda var.

YÜKSELEN BOĞA: Her türlü ikili ilişki ve ortaklığı sorguladığınız bir zaman dilimi! Kendinizi baştan yaratmak isteyeceksiniz. Yeni bir imaj ve hayata bakış gündeminizi meşgül edecek. Kendi isteklerinizi öne çıkaracağınız, heyecanlı ve güzel zamanlar.

YÜKSELEN İKİZLER: Çalışmak ve kolektif alanlara gitmek gündeminizi meşgul edecek. Hayatınızda değişiklik yapmak isteyeceğiniz bir zaman dilimi! Detaylarla uğraşmak yerine büyük resmi görebilmek sizin için önemli olacak. Sezgisel ve bilinçli hissedeceğiniz güzel zamanlar.

YÜKSELEN YENGEÇ: Gelecek ile ilgili beklentilerinize odaklı olacağınız bir zaman dilimi! Kariyeriniz ve idealleriniz gündeminizi meşgul edecek. Bilgilerinizi gruplarla paylaşmak ve söz sahibi olmak sizin için önemli olacak. Zamanın ötesinde, farklı kişiler ile karşılaşmak için güzel zamanlar.

YÜKSELEN ASLAN: Meslek, kariyer konularında görünür olmak isteyeceğiniz bir zaman dilimi! Statü değişikliği, annelik teması veya annenizin hayatı ile ilgili konularda sürprizler sizi bekliyor. Artık evden toplumun önüne çıkıyorsunuz.

YÜKSELEN BAŞAK: Yurtdışı, medya ve üniversite temalarına odaklı olacağınız bir zaman dilimi! Akademik ve felsefi fırsatlar, uzak yolculuklara odaklı olacağınız bir dönem sizi bekliyor. İnançlarınız ile ilgili farklı sorgulamalar bu dönemde size ani aydınlanmalar getirebilir.

YÜKSELEN TERAZİ: Kendi kazançlarınızdan ziyade başkalarının kaynaklarını yöneteceğiniz bir zaman dilimi! Miras, kredi gibi konularda ani gelişmeler gündeminizde olacak. Okült ve psikolojik konulara merak saracağınız ve kendi psikolojik gelişiminizin hızlanacağı güzel zamanlar..

YÜKSELEN AKREP: Sürpriz aşklar dönemi! Ani başlayan veya biten ilişkiler gündeminizi meşgul edecek. Zamanın ötesinde, marjinal kişiler ile tanışacağınız, ilişki ve ortaklık odaklı olacağınız bir zaman dilimi. Kendinizi ön plana almak yerine değiştireceğiniz ve dönüşeceğiniz güzel zamanlar.

YÜKSELEN YAY: İş değişikliği veya hizmet verdiğiniz ve aldığınız alanda değişiklikler dönemi! Çalışma arkadaşlarınızın hayatı ile ilgili sürpriz değişimler. Kendinize yeni bir düzen inşa etmek, daha sağlık odaklı olmak için güzel zamanlar.

YÜKSELEN OĞLAK: Aşk ve çocuk teması daha önemli olacak! Daha az sosyal, daha çok kendi keyiflerinize odaklı olacaksınız. Sürpriz aşklar ve çocuk teması gündeminizde. Değişik hobilere başlamak için güzel zamanlar.

YÜKSELEN KOVA: Aile kurmak, ev değişikliği, taşınma, şehir veya ülke değişikliği zamanı! Meslek, kariyerden ziyade ev odaklı bir dönemde olacaksınız. Babanız veya kökleriniz ile ilgilendiğiniz, orada sorgulamalar yaşadığınız bir dönem sizi bekliyor.

YÜKSELEN BALIK: Düşünme ve algılama şeklinizin değişeceği, daha özgür hissedeceğiniz bir zaman dilimi! Her türlü eğitim ve iletişim için güzel zamanlar. Yakın çevre, kardeşler, kuzenler ve akrabalarınızın hayatı ile ilgili değişimler gündeminizi meşgul edecek.