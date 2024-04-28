Hayal ile gerçek arasında

Hem çocuk hem de yetişkinler için kitaplar yazan, gösteriler sahneleyen İngiliz şair ve yazar A. F. Harrold’un “Hayali” adlı kitabı, İthaki Çocuk etiketiyle Türkiye’de yayımlandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.04.2024 - 12:21
Hayal ile gerçek arasında
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Gerçekle hayali illüstrasyonlarla birleştiren kitap 232 sayfa ve toplamda 14 bölümden oluşuyor.

“Hayali”nin öyküsünü, Wolves kitabıyla illüstrasyon dalında Macmillan Ödülü’nü kazanan İngiliz resimli çocuk kitaplarının yazarı ve illüstratörü Emily Gravett yaptı, çevirisini Ebru Gündem Kızıldağ’ın üstlendi.


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