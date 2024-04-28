Hayal ile gerçek arasında
Hem çocuk hem de yetişkinler için kitaplar yazan, gösteriler sahneleyen İngiliz şair ve yazar A. F. Harrold’un “Hayali” adlı kitabı, İthaki Çocuk etiketiyle Türkiye’de yayımlandı.
Gerçekle hayali illüstrasyonlarla birleştiren kitap 232 sayfa ve toplamda 14 bölümden oluşuyor.
“Hayali”nin öyküsünü, Wolves kitabıyla illüstrasyon dalında Macmillan Ödülü’nü kazanan İngiliz resimli çocuk kitaplarının yazarı ve illüstratörü Emily Gravett yaptı, çevirisini Ebru Gündem Kızıldağ’ın üstlendi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Korhan Berzeg olayında yeni gelişme
- İstanbul'da zincirleme kaza
- Polis meslektaşlarına ateş etti
- Mert Hakan Yandaş'dan sosyal medyada çok sert tepki!
- Kadınlara 'Cehennemde yanacaksınız' diye bağırdı
- Müsavat Dervişoğlu İYİ Parti Genel Başkanı oldu
- 'Türkiye ilk etkilenenlerden olacak...’
- Rakı fiyatlarına büyük zam
- 'Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak'
- İYİ Parti'de tarihi kurultay: Seçim üçüncü tura kaldı!