YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!

Yayınlanma: 24.04.2024 - 00:01

Güncelleme: 24.04.2024 - 00:01

- Kapağımızda Öner Yağcı’nın yetkin incelemeleriyle yer alan iki ustamızla daha “Merhaba”.

İlk ustamız asıl adı Musa Cevat Şakir olan Cevat Şakir Kabaağaçlı ve yine bir o kadar bilinen adıyla, Halikarnas Balıkçısı (17 Nisan 1890-13 Ekim 1973).

Deniz insanlarını anlattığı romanları, öyküleriyle, antik Anadolu’yla ilgili denemeleri, incelemeleriyle, dünyaya kabul ettirdiği “Anadolu uygarlığı” sevdasıdır o. Onun Yunan uygarlığının, “Anadolu uygarlığının öncüsü değil izleyicisi” olduğu savı, ölümünden yıllar sonra zafere ulaşmış ve bugün bilim dünyasında Anadolu uygarlığının Yunan uygarlığından çok önceleri var olduğu kanıtlanmıştır.

Herodot Tarihi dışında 100 kadar çevirisi de olan Halikarnas Balıkçısı’nın yazdıklarının tümüyle bir insanlık şiiri olduğunun tanığı, “Cevat Şakir, hepimizden büyük şair” diyen Nâzım Hikmet’tir. Halikarnas Balıkçısı’nı, Şadan Gökovalı’nın sözleriyle saygı ve özlemle anıyoruz: “Ne mutlu Balıkçı’ya ki Anadolu’su;/ Ne mutlu Anadolu’ya ki Balıkçı’sı var.”

Diğer ustamız ise ilk basımı 1968’de yapılan Hasretinden Prangalar Eskittim’de yer alan 20 şiiriyle hele ki “Terk etmedi sevdan beni” dizesiyle bir şiir fırtınası başlatan; yaşadığımızı, yaşayacağımızı yazmış; mitinglerde coşku seli, hücrelerde direnç kaynağı, hapishanelerde özgürlük türküsü olmuş; ülkemizin aydınlık kavgasının damarını yakalamış, hem bugünün hem yarının şiirini savunmuş; “Ben halkımın mazlum ve gariban bir ozanıyım. Böyle olmak da yüce bir onurdur” demiş, yine saygı ve özlemle andığımız bir ölümsüz Ahmed Arif (23 Nisan 1923 / 2 Haziran 1991).

- Üçüncü sayfamızda, “Bakışı yaratabilmek!” başlıklı yazısında John Fowles’in yazınını irdeleyen Feridun Andaç yer alıyor.

- Alev Coşkun, Yakup Kepenek’in Cumhuriyet Çağdaşlaşmasından Günümüze Türkiye’nin Ekonomisi (Remzi Kitabevi) adlı incelemesini merceğe alıyor.

- Gamze Akdemir’in Murat Ağırel’li yeni araştırması ‘Havala’ (Kırmızı Kedi Yayınevi) üzerine söyleşisi...

- Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları’nın “Çağdaş Dünya Edebiyatı Dizisi”nin tanıtımı...

- Arif Kaplan’ın Antony Beevor’un Rusya - Devrim ve İç Savaş: 1917-1921’ine (Kronik Kitap) ilişkin değerlendirmesi...

- M. Olgay Söyler’in Timaş Yayınları’nın Türk Mitolojisi Ajandası üzerine değerlendirmesi...

- Y. Bekir Yurdakul’un Katherine Rundell’ın Neden Çocuk Kitaplarını Okumalıyız (Çeviren: Şiirsel Taş/ Domingo Yayınevi) ile Feo ve Kurt (Çeviren: Duygu Dalgakıran / Domingo Yayınevi) adlı yapıtlarını incelediği “İki çift gözle görmek için…” başlıklı yazısı...

- Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca bu sayımızda yer alan diğer incelemeler.

İyi okumalar...

Gamze Akdemir

Kitap Dergi, YARIN gazeteniz Cumhuriyet’le birlikte...

Unutmayın; her gün Cumhuriyet, her perşembe Cumhuriyet Kitap Dergi okunur!