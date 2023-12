Hazır noodle ve fermente yiyecekler...

Yayınlanma: 17.12.2023 - 12:00

Güncelleme: 17.12.2023 - 12:00

-Gastronomi dünyası açısından heyecan verici bir seneyi geride bıraktık. 2024 ise sürdürülebilirliğin ve yenilikçi pek çok akımın başrolde olduğu bir sene olacak. Hazırsanız yeni yılın gastronomi haritasını çıkarmak ve yeni keşiflere adım atmak için 2024’ün mutfak dünyası akımlarına beraber bakalım! Afiyetle…

GIDANIN GELECEĞİ: BİTKİ BAZLI ETLER

Bitki bazlı gıda, 2024'ün de en önemli gıda akımlarından biri olacak. Bitki bazlı beslenme özellikle genç nesilde artan iklim ve çevre bilincinden kaynaklanmakta. Bu eğilim, çoğu kişinin artık etik açıdan kabul edilebilir bulmadığı toplu et üretiminin reddedilmesiyle de güçleniyor. Gezegeni kurtarmak için sanayileşmiş ülkelerde et tüketimini azaltmak için farklı çözümler bulmamız gerekiyor ve bunlardan biri de bitkisel bazlı et ve balıklar. Hatta önümüzdeki birkaç yıl içinde, peynir, yumurta gibi gıdalar da bitkilerden yapılacak ve sofralarımıza gelecek gibi gözüküyor.

BAHARATLAR VE DAHA FAZLASI

Baharatlı yiyecekleri sever misiniz? O zaman 2024 sizin için heyecanlı bir yıl olacak. Akrep biberi ve Guajillo veya Macar biberi gibi taze, bütün, öğütülmüş veya salamura edilmiş olarak bulunabilen özel biber çeşitlerini önümüzdeki yıl sıkça raflarda görmeye başlayacağız. Ek olarak dünya çapındaki market reyonlarda kırmızı yeni soslar, biber yağları ve biberli içecekler de bizi bu sene şaşırtacak ürünler arasında.

SAHNE ‘KARABUĞDAY’IN

Toprak sağlığını destekleyen bir örtü bitkisi olarak ün kazanan karabuğday protein, karbonhidrat ve lif içeren bir süper besin ve doğal olarak da glutensiz. Karabuğdayı daha önce un ve erişte şeklinde görmüş olabilirsiniz ancak tarımı geliştirme misyonuna sahip daha fazla markayla beraber karabuğday, bitki bazlı süt alternatiflerinden kraker ve granolaya kadar 2024’te hemen her şeyde karşımıza çıkacak.

FARKLI KÜLTÜRLERİN BİRLEŞİMİ

Gastronomi dünyasında farklı kültürlerin birleşimiyle ortaya çıkan lezzet çeşitliliği 2024'te zirve yapıyor. Şefler, geleneksel tariflere kendi dokunuşlarını ekleyerek ve farklı mutfaklardan esinlenerek sınırları zorluyor. Bu yeni akım ile özellikle Asya ve Güney Amerika mutfakları arasında benzersiz bir kesişim oluşuyor ve mönülerde bu yaratıcı kombinasyonlar büyük bir çekim merkezi yaratıyor. Örneğin Japon suşisinin içeriğinde Güney Amerika'nın acı biberleri veya Meksika'nın salsa soslarına özgü tatlar bulabilirsiniz. Böylece siparişleriniz sadece bir lezzet ‘an’ı değil aynı zamanda kültürel bir serüven de olacak. Sonuç olarak, farklı kültürlerin birleşmesiyle ortaya çıkan bu lezzet rönesansı, sırf mideyi değil, aynı zamanda kültürleri ve hikâyeleri birleştirerek bu sene damaklarda unutulmaz izler bırakacak.

MUTFAKTA ROBOTİK CİHAZLAR VE YAPAY ZEKÂ

Mutfaklarda robotik cihazlar ve yapay zekâ, gastronomi dünyasına büyük dönüşüm getiriyor. Bu da robotik cihazların özellikle tekrar eden görevlerde bize destek olabileceği ve zaman tasarrufu sağlayabileceği anlamına gelmekte. Aynı zamanda doğru ölçümler ve kusursuz dokunuşlar ile yemeklerin kalitesini de artırabilecekler. Yapay zekâ ise mutfak süreçlerini en iyi duruma getirme potansiyeli taşıyacak. Stok yönetimi, tarif geliştirme ve hatta yemek tercihlerimizi analiz etme konularında kullanılan yapay zekâ, daha fazla bilgi ve veri sunarak karar alma süreçlerimizi güçlendirecek.

YARATICI HAZIR NOODLE’LAR

2024 kesinlikle onun yılı: Hazır noodle! Uzakdoğu mutfağı hayranları uzun bir süredir kendi noodle'larını evde yapma yollarını arıyorlardı. Ancak markaların yaratıcı ürünleri ve çeşitli gurme seçenekleri ile artık noodle tutkunları hızlıca lezzetli bir kase noodle'a sahip olabiliyorlar. İnsanlar, pratik ve hazır yemeklere olan taleplerini karşılamak için erişte gibi ürünlere yöneliyor. Bu ürünler, kaliteli malzemelerle hazırlanmış olmalarının yanı sıra sundukları heyecan verici tatlarla da dikkat çekiyor. Böylece, basit ve lezzetli bir yemek arayışında olanlar sıcak bir kase noodle'ın konforunu ve kolaylığını doyasıya yaşayabiliyorlar. Bu yıl ivme kazanan bu lezzet, 2024’te çok daha yaratıcı aroma seçenekleriyle bolca karşımıza çıkacak.

FERMENTASYONUN GELİŞİMİ

Fermente edilmiş yiyecekler, 2024’te öağdaş gastronomide sağlıkla lezzeti birleştiren bir devrim yaratıyor. Bu akım yalnızca benzersiz tatlar sunmakla kalmıyor aynı zamanda sağlıklı mikroorganizmaların da zenginleştirdiği bir lezzet deneyimi sunarak öne çıkıyor. Fermente edilmiş sebzeler, soslar ve içecekler giderek artan bir ivmeyle gurme dünyasında hak ettiği yere 2024’te sahip olacak ve sos, içecek gibi seçenekleri de karşımıza çıkaracak. Fermente edilmiş yiyeceklerin temelinde, probiyotik bakteriler ve mayalar gibi sağlığa faydalı mikroorganizmalar yer alıyor. Bu da sindirim sisteminin sağlıklı bir dengeye kavuşmasına katkıda bulunarak genel beden sağlığını destekliyor. Aynı zamanda, bu mikroorganizmaların bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve besinlerin daha iyi emilimine yardımcı olduğu biliniyor.