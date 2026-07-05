‘Her koşulda yanındayım’ demek doğru mu?

Ömür Kurt

omur@cocuklarlabiromur.com

Çok iyi niyetli olarak kurulan bu cümle aslında çocuklara zarar veriyor da olabilir. Çünkü çocukların bu cümleden ne anladığı çok önemli. Ne yaşanırsa yaşansın, hiçbir koşul aranmadan çocuğa destek olunacağını garanti eden bu cümle çocukların yapacağı eylemlerde belirleyici bile olabilir.

KOŞULSUZLUK, SINIRSIZLIĞI DOĞURABİLİR

Çocukların “Her koşulda yanındayım” cümlesinden ne anladığını anlamak için yaşları 8 ila 12 arasında değişen dört çocuğa “Annen ve baban sana böyle bir cümle kurduğunda ne hissedersin?” diye sordum. Çocuklardan biri, “Bir kaza geçirirsem annemle babam hemen yanıma gelir” dedi, diğeri “Arkadaşımla kavga edersem babam beni korur” dedi. Bir başkası “Her koşulda ne demek?” diye sordu ve açıklayınca, “Yani bir şey çalsam bile mi?” diye yeni bir soru yöneltti. Çocuklar en büyüğü ise “Ben birine zarar verirsem babamla annem yanımda durmaz” dedi. Belki de en çarpıcı yanıt buydu. Çünkü çocuklar “her koşulda” cümlesinden sınırsızlık anlıyor ve sınırsızlık birçok sorunu beraberinde getirebilir.

BİRİNE ZARAR VERDİĞİNDE DE YANINDA DURULMALI MI?

17 yaşındayken ehliyetsiz araç kullandığı için Oğuz Murat Aci’nin ölümüne ve beş kişinin de yaralanmasına neden olan Timur Cihantimur’un annesi Eylem Tok, oğlunu önce Mısır’a sonra da ABD’Ye kaçırmıştı. “Söz konusu olan pırıl pırıl bir çocuk!” demişti. Yani bir insanın ölümüne neden olsa bile onu adalete teslim etmek yerine kaçırmayı, yurt dışında okutmayı planlamıştı. Bu davranış “Sen ne yaparsan yap, başına ne gelirse gelsin ben her koşulda yanındayım” anlamı taşıyordu.

HER KOŞULDA MI, HAKLI OLDUĞUNDA MI?

Anne babalar, çocuklarının yanında olduğunu onlara hissettirmek için illaki “Her koşulda yanındayım” demek zorunda değil. Ben üniversiteyi kazandığımda 17 Ağustos depremi olmuştu. Babam “Evlâdım, sen oku. Ben yanındayım” demiş ve eklemişti: “Eğer okumaktan vazgeçeceğin bir durum olursa, burada çalışabileceğin bir iş yeri var” diyerek dükkânını göstermişti. Söz konusu olan benim çabamdı. Babam çabamı gördüğü için eğer bir şey yolunda gitmezse güvenebileceği bir dayanak olduğunu söylemişti. Ancak “her koşulda” dememişti. Çabaladığımı gördüğü için “Eğer çabana karşılık bulamazsan ben buradayım” demişti. Ve ne zaman dara düşsem, onu orada göreceğimi biliyordum; ama eğer adalete ve ahlaka uygun olmayan bir davranışta bulunursam yanımda göremeyeceğimi de… Bu yüzden “Her koşulda” yerine “Eğer haklıysan, iyi bir şey başarmak için çalışıyorsan ve bu yolda karşına aşılması zor engeller çıkarsa, onları aşman için yanındayım” demek daha doğru olabilir.

EVDE DENEYİN

Piknik çantası hazırlayın

Bu hafta çocuklarla birlikte pikniğe çıkın. Piknik çantasını hazırlarken çocuğunuzdan da yardım isteyin. Bakalım hangi malzemeleri yanına alacak? Eksikleri gözden geçirin. Böylece bir organizasyon yaparken eksikleri de görecek ve gidermeyi öğrenecek.

HAFTANIN KİTABI

Müge İplikçi’nin son kitabı “Çip, Çöp ve Mia”, plastik atık farkındalığına odaklanıyor. Dünyanın bu büyük sorununu etkileyici bir üslupla ele alıyor.

Yayınevi: Günışığı Kitaplığı Yazan: Müge İplikçi Resimleyen: Elahe Behin Yaş: 10+ Sayfa: 120

HAFTANIN ETKİNLİĞİ

İstanbul Oyuncak Müzesi yaz etkinlikleri kapsamında her gün bir etkinlik çocukları ve sizi bekliyor. Bugün “Duyu ve Sanat Atölyesi”, “Harikalar Diyarına Yolculuk” ve “Yakala Yakalayabilirsen” sizi bekliyor.

Yer: İstanbul Oyuncak Müzesi

Tarih: Pazartesi hariç her gün açık

Saat: 10.00-18.00

İletişim: (0216) 359 45 50

HAFTANIN ŞARKISI

Bu hafta çocuklarınızla ve torunlarınızla birlikte Tema Vakfı’nın “Orman Olalım” şarkısını dinleyin ve bu şarkı hakkında sohbet edin.