Hindistan'ın renkli kıyısı Chennai

“Her ne olduysa oldu, iyilik içindir / Her ne oluyorsa oluyor, iyilik içindir / Her ne olacaksa olacak, iyilik içindir. / Neden kaygılanıyorsun, neden korkuyorsun? / Seni kim öldürebilir? Ruh ne doğar ne de ölür. / Ne kaybettin? Neden gözyaşı döküyorsun? / Yanında ne getirmiştin ki, ne kaybettin? / Ne üretmiştin ki ne yok oldu? / Doğduğunda hiçbir şey getirmemiştin. / Her neye sahip olduysan hepsini Ondan aldın. / Her ne verecekseno Tanrıya ver, / Boş ellerle geldin, gene boş ellerle gideceksin. / Bugün senin olan şeyler dün başkasınındı. / Aynı yarın başkasının olacağı gibi.”



BHAGAVADGITA’DAN BİR BÖLÜM



Chennai gezimiz havaalanından iner inmez, resmi adı Mahabalipuram olan Mamallapuram tapınak kentten başladı. Chennai’nin 55 km güneyinde, özellikle tek parça kayalardan oyulmuş tapınaklar ve zengin heykel varlığıyla Mahabalipuram, deniz kenarında kurulu çok farklı, dingin bir tapınak kent.



Chennai’de tüm mesleklerin yüzdesinde kadınlar çoğunlukta. Örneğin Hindistan’da kadın hastalıkları ve doğum uzmanı en çok bu kentteymiş. Yerel yöneticilerinin hepsi kadın. Mevlana’nın ünlü meselinde olduğu gibi birbirine yaslanarak yürüyen, çünkü birbiri olmadan aksayan, düşen varlıklarız biz. Yürüyebilmemiz, varlığımızı devam ettirebilmemiz, ötekinin gövdesinden güç almamıza bağlı. Çünkü, şükür ki ayaklarımız aynı toprağa basıyor. Ruhlarımıza birbirimizin öykülerini yazıyoruz biz kadınlar…

Güneşin aydınlattığı bir yer, bir yerden ne kadar farklı ise insanlar o kadar farklı işte. Kalbini açınca her insanı duyabiliyorsun. Sanki buralarda bunu yapmak daha kolay. Batı’nın öğretileri ile Doğu’nun duyguları birleşince işler daha kolay ilerliyor.

Chennai kolay gezilebilecek yerlerden. Hindistan’ın tüm kentlerini gezerken yaptığımız gibi otelden araba kiralayıp, haritadan tespit ettiğimiz yerlere gidiyoruz.



TEHLİKELİ DENİZ



Hint Okyanusu’nun bir parçası Bengal Körfezi’ndeki Marina Beach görmek istediğimiz yerlerden. Burası yaklaşık 13 km’lik uzunluğu ile dünyanın ikinci en uzun sahili. Plaj anlayışları farklı tabii. Kumsal çok kalabalık, herkes adeta piknik yapıyor ama denize giren yok, sorduğunuzda, çok tehlikeli olduğundan söz ediyorlar.

Sahildeki Chennai Deniz Feneri, dünyadaki asansörü olan birkaç fenerden birisi olarak tüm denizcilere yol gösteriyor. Okyanus seyrini zor da olsa bırakıp St. Thomas Basilica’sını gezmeye gidiyoruz. Burası 16. yüzyılda Portekizli kaşifler tarafından yapılmış, 1893 yılında İngilizler tarafından katedral olarak yeniden inşa edilmiş ve günümüzde hâlâ ayakta kalarak işlevini yürütmekte.



Bu yazımı deprem nedeniyle kaybettiğimiz kardeşlerimiz ve kayıp çocuklarımız için yazıyorum. Doğu’nun bilgeliği, Batı’nın bilimi ile yolumuz aydınlansın. Doğadan ve doğaldan kopmayalım.