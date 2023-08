Huzurlarınızda ‘gıdanın geleceği’: İmkânsız et

Yayınlanma: 27.08.2023 - 12:56

Güncelleme: 27.08.2023 - 13:01

Pek çok insan vejetaryen olsa da tekrardan et yemeye başladı! Ama yediği et için hayvan öldürülmedi. Midesine indirdiği, Microsoft'un kurucusu ve CEO'su Bill Gates'in "gıdanın geleceği" olarak adlandırdığı laboratuvarda hayvan hücrelerinden yapılan bir etti.

Beyond Meat ve merkezi ABD'nin Silikon Vadisi'nde bulunan Impossible Foods şirketleri ürünlerini piyasaya sürürken onlarca başka şirket de hayvan hücrelerinden et üretimi üzerine çalışıyor.

Aslına bakarsanız sentetik etin vejetaryenlikle pek de bir ilişkisi yok. Şirket de bunu her seferinde belirtiyor ve ekliyor, "Hayvanların hücreleri hücre bankalarında tutularak sonsuza kadar çoğaltılacak. Hayvanlar ise barınaklarda yaşamlarına devam edecek."

Bu da demek oluyor ki çiftçilerin hayvan yemi için üretim yapmasına gerek kalmayınca doğaya daha uyumlu ve daha çok çeşitli ürün yetiştirmesi de mümkün olacak.

Bütün bunlar kulağa geleceğin ideal bir sürümü gibi gelebilir ama aslında bugün bile çok sayıda et alternatifi piyasada bulunuyor.

MEKANLARDA İMKÂNSIZ BURGER

Burger King,ABD'de 59 şubesinde Impossible Foods'un etlerinden yaptığı hamburger satışını deniyor. Satışı ülke geneline yaymak da planlar arasında. Etin hem dokusunu hem tadını taklit eden bu hamburgerlerin sırrı üretiminde kullanılan “hem” isimli bir molekülde gizli. Demir içeren bu molekül bazılarına göre yiyeceğe et tadını veren şey.

Stanford Üniversitesi'nden Prof. Dr. Patrick O. Brown'un 2009 yılında çalışmaya başladığı proje, belki de dünyanın geleceğini değiştirecek. Son dönemde özellikle Amerika’da yükselişe geçen imkânsız et, birçok fast food zincirine, Japonya, Kanada, Çin'deki “fine dining” restoran mönülerine girmeyi başardı.

New York'ta David Chang'in sahibi olduğu Momofuku Nishi restoranı, Temmuz 2016'da imkânsız burger sunmaya başladı. Ürün, Ekim 2016'da Kaliforniya'da seçili ek restoranlarda ayakta yemek menüsü öğesi haline geldi. Michelin Yıldızlı restoran Public ise ocak 2017'de imkânsız burgeri sunmaya başladı.

ET YİYENLER İÇİN YAPILDI

Piyasada devrim niteliğinde yeni bir sebzeli burger duyduğunuzda ilk aklınıza gelen büyük olasılıkla vejetaryenler ve veganlar için bir et ikamesi olduğudur. İmkânsız burgerde durum böyle değil. Şirket, et yemekten vazgeçenlerin değil hâlâ et yiyenlerin de peşine düşüyor: “Dünya çapında et yiyenlerin bitki bazlı vegan ürünlerimizi mutlu bir şekilde tercih etmelerini istiyoruz çünkü bunun daha iyi olduğunu düşünüyorlar.”

Impossible Foods'un CEO'su ve CFO'su David Lee, “Et yiyenlerle kendi şartlarında tanışmak ve onlar için daha lezzetli bir ürün yapmak istiyoruz” diye de ekliyor.

Peki, bu gerçekçi görünümlü burgerin içinde ne var? Bir köfte, çiğneme dokusu için buğday proteini ve patates proteini, hem, vitaminler, amino asitler, lezzet için şeker ve her şeyi bir arada tutan ksantan ile konjak içeriyor. Ayrıca sulu ve lezzet açısından tatmin edici kılan yağlar ve soya fasulyesi de var.

SIRADA PEYNİR VE YUMURTA VAR

Impossible Foods'un imkânsız burgeri yaratmasının en önemli nedenlerinden biri çevreye yarar sağlamak. İmkânsız burger, bu kadar gerçekçi bir et lezzettinde olduğu için şimdiden fırtınalar yaratırken imkânsız gıdalar sığır eti ile bitmiyor. Ürün, hayvansal ürünlerin yerini alacak birçok gıdadan sadece ilki. Önümüzdeki birkaç yıl içinde, peynir, yumurta gibi gıdalar da bitkilerden yapılacak ve sofralarımıza gelecek. Ülkemizde ne zaman sofralara geleceğiniyse bekleyip göreceğiz…

Afiyetle...