İspanyol usulü mutluluk

1- Gazpacho: Yazın sıcağıyla baş etmenin en zarif yollarından biri gazpacho. Endülüs kökenli bu soğuk çorba, aslında bir tariften çok denge meselesi. Domatesin olgunluğu, zeytinyağının kalitesi ve sirkenin asiditesi, bu yemeğin karakterini belirliyor. Klasik sürümünde domates, salatalık, biber, sarımsak ve bayat ekmek birlikte çekilerek ipeksi bir kıvam elde edilir. Ancak gazpacho’nun gücü sadeliğinde gizli. Günümüzde modern mutfaklarda karpuzlu, çilekli ya da pancarlı çeşitlemeleriyle karşımıza çıksa da geleneksel hali, hâlâ tapas barlarının vazgeçilmezidir. Bir diğer önemli ayrıntı ise servis: Gazpacho sadece bir çorba değil, aynı zamanda bir içecek gibi tüketilir. Bardakta servis edilmesi bu yüzden rastlantı değil.

2- Paella: İspanya’nın en ikonik yemeği olan paella, aslında tek bir tariften ibaret değil. Bir pişirme tekniği ve kültürel ritüel. Valencia’da doğan bu yemek, açık ateşte geniş ve sığ tavalarda pişirilir, adını da bu tavalardan alır. Geleneksel Paella Valenciana, tavuk veya tavşan eti, safran, fasulye ve yerel sebzelerle hazırlanır. Ancak kıyı bölgelerinde deniz mahsullü sürümleri de yaygındır. Burada belirleyici olan unsur ise pirinç. Nişastayı kontrollü salan pirinç türleri aromayı içine çekerek paellayı sıradan bir pilavdan ayırır. Ve belki de en kritik ayrıntı: socarrat. Tavanın dibinde oluşan hafif yanık, çıtır pirinç tabakası… İyi bir paellanın en çok aranan, en çok tartışılan unsuru.

3- Tortilla Espanola: İspanyol mutfağının en sade ama en karakter sahibi yemeklerinden biri tortilla Espanola, yani İspanyol omleti. Yumurta, patates ve (tartışmalı olarak) soğandan oluşan bu omlet, teknik olarak basit görünse de ustalık gerektirir. Patateslerin zeytinyağında ağır ağır pişirilmesi, ardından yumurtayla birleşerek düşük ısıda kıvam alması gerekir. Dışı hafifçe kızarmış içi ise nemli ve yumuşak kalmalıdır. İspanya’da bu reçete sırf bir yemek değil, aynı zamanda günlük yaşamın da bir parçası. Kahvaltıda, öğle arasında veya bir tapas tabağında… Her an karşınıza çıkabilir. Modern yorumlarda chorizo, kabak veya ıspanak gibi malzemelerle zenginleştirilse de, klasik sürüm hâlâ en yaygın olanı...

4- Patatas Bravas: Tapas kültürünün en asi ve demokratik tabağı: Patatas bravas. İsmini sosundaki o meydan okuyan acıdan (İspanyolca’da brava, cesur anlamına gelir) alan bu lezzet, ilk bakışta sadece kızarmış patates gibi görünse de ardında ciddi bir mutfak disiplini barındırır. Uygun bir bravas için patatesler önce zeytinyağında düşük ısıda yumuşatılır, servis öncesi ise yüksek ateşte dışı altın sarısı bir renge kavuşana dek kızartılır. Böylece dışı çıtır, içi bulut gibi yumuşak o karakteristik doku elde edilir. Ancak bu yemeğin asıl kimliği, kökeni 1950’lerin Madrid barlarına dayanan o meşhur sosunda gizlidir. Gastronomi dünyasında sıkça karıştırılan bir ayrınrının altını çizmekte yarar var: Özgün Madrid usulü salsa brava, domates içermez. Un ve et suyunun, biberle buluştuğu ipeksi bir karışım olan bu sos, gerçek bir mutfak ikonu!

5- Pisto: İspanya’nın iç kesimlerinde yer alan La Mancha’nın kalbinden çıkan pisto, sebzelerin sabırla dönüştüğü bir yemek. Fransız ratatuy’una benzetilse de, İspanyol sürümü daha yoğun bir karakter taşır. Soğan, sarımsak, kabak, biber ve domates zeytinyağında yavaş yavaş pişirilir. Bu sırada sebzeler formunu kaybeder ancak lezzetleri derinleşir. Genellikle üzerine kırılmış bir yumurtayla servis edilen pisto con huevos (yumurtalı sebze sote), kırsal mutfağın en iyi örneklerindendir. Aynı zamanda et yemeklerinin yanında garnitür olarak da sıkça kullanılır. Pisto’nun özü ise hızın değil zamanın lezzet yarattığını hatırlatmasında saklı.