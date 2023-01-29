İstanbul'un füzyon lezzetleri

Yayınlanma: 29 Ocak 2023 - 13:00

Güncelleme: 29 Ocak 2023 - 13:00

Mutfak füzyonu kavramı, 1960'larda Paris lokantalarında ortaya çıktı. Ancak mutfak füzyonu küresel bir akım olduğunda takvimler 1980'leri gösteriyordu. Bu 20 yılda bilimde büyük sıçramalar görülürken mutfakta da yaratıcılıkta büyük sıçramalar yaşandı. Yiyecekleri karıştırmanın ve yeni yemekler yaratmanın sayısız yolu oluştu. Gereçlerle deneme özgürlüğü, mutfak füzyonunun en önemli noktalarından biridir. Geçmişte şeflerin yemek hazırlarken yalnızca iki seçeneği vardı: Yerel yemek veya ev yapımı yemek. Mutfak füzyonu, restoranlara çeşitli ürünleri birleştirmelerine ve yeni yemekler yaratmalarına olanak tanıdı. Böylece yeni yemek gelenekleri de doğdu. Örneğin, Vietnam füzyon mutfağı, benzersiz yemekler yaratmak için Vietnam sokak yemeklerini Fransız ve Çin mutfak gelenekleriyle birleştirdi.

Çağdaş anlamda füzyon mutfaklar daha yeni başlıyor. Bu konuda kendini aşan restoranlar İstanbul’da açılmaya devam ettikçe birbirlerini pekiştiriyorlar. Salgın nedeniyle restoran sektörünün gelişimi ve yayılması yavaşlamış olsa da bizim kuşağımızın yemek tercihi sonucu füzyon mutfaklarla daha fazla karşılaşacağımıza inanıyorum. Düş gücümü tatmin eden kültürlerarası bir mutfağı denemek beni pek çok deneyimden daha fazla heyecanlandırıyor. Afiyet olsun, buen provencho ve buon appetito!

İSTANBUL’DAKİ ADRESLER

Gelelim İstanbul’a: İstanbul’da füzyon mutfağını bulmak çok kolay çünkü aralarından seçim yapabileceğiniz pek çok farklı restoran var. İsterseniz yeni mekânlar keşfedip yeni tatlar peşinde koşmayı sevenler ve yollara düşmek isteyenler için kentin gözde füzyon mutfak adreslerine bir yolculuğa çıkalım…

THE OVEN

Türk damak tadına en yakın mutfaklardan birisi de Fransız mutfağıdır. Şef Murat Bozok’un imzasını taşıyan ve kentin kalbi Taksim’de yer alan The Oven; Türk mutfağıyla Fransız mutfağını bir araya getiriyor. Fransız ekolünden gelen eğitimi ve deneyimleriyle şef Bozok, farklı kültürleri ve damak tatlarını harmanlayarak bir mönü oluşturdu. Fransızların ünlü soğan çorbasını, portakal yağı ve kavrulmuş badem ile buluşturulan ahtapot, isli tahinli yoğurt ve vişneli demiglace sos ile sunulan kuzu pirzola, Akdeniz mutfağının olmazsa olmazlarından salatalar ve profiterolden tiramisu kremasıyla sunulan rom baba tatlısına kadar zengin bir içerik, The Oven’ın misafirlerini bekliyor.

MİKLA

Yıldızlı mekân

Türkiye'de söz etmekten en çok keyif duyduğum restoranlardan birisi burası. Restoranın vurgusu ürünlerin tazeliği ve saflığı üzerine. Şef Mehmet Gürs'ün yaratıcısı olduğu Mikla, dünyanın en iyileri arasında gösterilen bir Türk restoranı. Anadolu füzyon lezzeti olan Mikla'nın ortaya çıkışı, Mehmet Gürs'ün Anadolu'nun eşsiz lezzetlerine olan ilgisinin bir yansıması denebilir. Karnınız acıktıysa Pera'daki Mikla Restaurant'ın tadım mönüsüne bakmanızı öneririm. Mikla mutfağının her bir ürününe hayranlık besleyeceğinizi temin edebilirim. Özellikle safranlı yoğurt dondurması, susam sürtmesi, pekmezli ceviz, kendir tohumundan oluşan kabak tatlısı kalbinizi çalacak!

YENİ LOKANTA

Michelin listesinde

Füzyon mutfağının en mükemmel lezzetlerini tadabileceğiniz restoranlardan biri de Michelin sahibi Yeni Lokanta. Lezzetli yemeklerin rahat bir ortamda, profesyonel bir hizmet anlayışı ile sunulduğu karizmatik bir yer bu mekân. Odun fırınından isot ve kimyonlu “ıslama”dan dana kaburgaya, asma yaprağında karides, kişniş, yoğurt, pazıya kadar birçok farklı tarifin yer aldığı mekânda günün her saati canlı ve hareketli bir mönü var. Ayrıca yer olarak da farklı seçeneklere açık. İstiklal Caddesi'nde Kumbaracı Yokuşu’nda yer alan Yeni Lokanta'da leziz yemeklerin tadını çıkarabilir, akşamı da arkadaşlarınızla geçirebilirsiniz.

I GURU

İtalyan köfteyi mutlaka...

Ecole St. Pierre Hotel Galata’da yer alan i guru Lounge Bar, İtalyan ve dünya mutfağını bir araya getiren mönüsüyle lezzet düşkünlerinin mutlaka denemesi gereken füzyon mutfak örneklerinden. Galata Kulesi’nin arka bahçesi de diyebileceğimiz mekânda yemek, ortam, lezzet üçlemesi sizi tam anlamıyla tatmin edecek. Özellikle parmesanlı İtalyan Köfteyi ve kapak spagettiyi denemeden mekândan ayrılmayın.

VOGUE

Hem lezzet hem toplantı

Akaretler’de bulunan Vogue, füzyon mutfağının en önemli temsilcilerinden. Yalnızca iki kelime: lezzetli ve füzyon yemekler. Mekâna girdiğiniz ilk andan itibaren “kusursuz” restoran havasını yaşamaya başlayacaksınız. Dekorasyonu, konumu ve manzarasıyla daha yemek yemeden kalbinizi çalacak. Suşi mönüsü için zaten diyecek yok ama suşi dışında da hindistancevizi kremalı zerdeçallı tavuk, tereyağlı taglioni’yi denemeden geçmeyin. Yemeğinizi yedikten sonra harika boğaz manzarası eşliğinde mekânın güzel içki seçkisine de göz atmayı unutmayın. Arkadaşlarla, aile fertleri ile ya da iş ortaklarınız ve potansiyel müşterilerinizle gitmek için idealdir, aklınızda olsun.