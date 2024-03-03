İyi hissetmek için Sedef Sebüktekin

Yayınlanma: 03.03.2024 - 11:33

Güncelleme: 03.03.2024 - 11:33

Müzik yaşamını teklilerle sürdürse de hem ses rengi hem şarkıları arasındaki bütünlüklü anlatısıyla birçok albümü varmış duygusu veren bir isim Sedef Sebüktekin. Kısa süre önce “Niye Diye Sorma” ile dinleyicileriyle buluşan başarılı müzisyen bize ve dinleyicilerine uzun süredir beklenen albüm için mesaj verdi.

- "Niye Diye Sorma" yalın ama güçlü altyapısı olan, vokalinize alan bırakırken akışı da sağlayan çok dengeli bir şarkı. Aslında birçok şarkınız bu dengeye sahip ve bunun özgün bir tarz oluşturmak için oldukça iyi bir yöntem olduğunu düşünüyorum. Siz ne dersiniz?

Teşekkür ederim. Şarkılarımda vokalimi bolca kullanıyorum, sözlerin haricinde altyapıya haykırmalar, bağırmalar, fısıldamalar, ıslıklar, falan koymayı seviyorum. Eğlenceli oluyor.

- Vokal tarzınızda dikkatimi çeken sıra dışı bir özellik var. Duyguları bağırmayan ama yayabilen bir tınıya sahipsiniz. Özellikle bağırması beklenen çok fazla kadın ses olduğunu düşününce farkı daha çok dikkat çekiyor. Bu durum, şarkılarla mı ilgili yoksa şarkılar mı vokale uyuyor?

Sanırım şarkının ruh hali ve ne ifade etmeye çalıştığı ile çok alakalı. Yer yer bağırdığım da oluyor şarkılarda ama çoğunlukla sakin söylüyorum sanırım. Evet sakin biriyim zaten genelde. (Gülüyor)

- Lirik anlatınız sık sık zıtlıklara, ikilik barındıran çatışmalara gönderme yapıyor. Ayrıca kendini tekrar eden eylemler ve bir çile içinde kıvranarak vâkıf olma hali de içeriyor. Sözlerinizin tasavvufi bir yönü var mı?

Aslında dediğiniz gibi çok doğrudan bir yerden çelişen duygularımı aktarmaya çalışıyorum. Ben çok sık yaşıyorum bu durumu, neredeyse her konuda. Net olan pek bir şey yok gibi. (Gülüyor)

İÇİME SİNENE KADAR

- Müziğe kendi kayıtlarınızı yaparak başlamışsınız, aynı zamanda seslendirme de yapmışsınız. Dolayısıyla müziğin ve sesin prodüksiyon kısmıyla uzun süredir iç içesiniz. Bu durum size ne gibi avantajlar getiriyor? Örnek vermek gerekirse şarkılarınız hem nostaljik hem de yeni gibi duyulabiliyor. Bu işin mutfağına da hâkim olmanızla mı ilgili?

Daha bir fikrin başlangıcında prodüksiyon ve kayıtları kendi kendine yapmak bolca deney yapma olanağı sunuyor. Bir şarkı final sürümüne ulaşmadan önce bir sürü evreden, deneme yanılmadan geçmiş oluyor. Üzerine sayısız fikirler, sesler deniyorsunuz. “Bu oldu, bu olmadı” derken 20 farklı versiyon deniyorsunuz bazen içinize sinen halini bulana kadar. Sonrasında bazen kendim bitiriyorum, bazen sevdiğim müzisyenlerle, dostlarımla çalışarak tamamlıyorum şarkılarımı.

- Bir müzik dinleyicisi olsanız Sedef Sebüktekin şarkılarını tekrar tekrar neden dinlerdiniz ve konserine koştura koştura neden giderdiniz?

Bilmem ki! İyi hissetmek için olabilir!

FİLM MÜZİĞİ YAPMAK İSTERİM

- Şarkılarınız daha önce soundtrack olarak kullanıldı. Kendi üretiminizi farklı bir hikayenin içinde görmek ne hissettiriyor?

Tabii ki çok güzel bir duygu. Umarım ileride doğrudan bir film için müzik yapma fırsatım da olur.

ALBÜME HAZIRIM

- Üretiminiz tekliler üzerinden sürüyor. Oysa şarkılarınızın bütünlüklü bir hali de var. Albüm yerine tekli üretme ritmi size daha mı uygun?

Bir dinleyici olarak genelde albüm dinlemeyi tercih ederim aslında. Birkaç kez heveslendim ama uygun koşulları oluşturamadım, dinleyicilerimi fazla bekletmemek için tekli olarak yayımlama dürtümün önüne geçemedim. Ama yakın gelecekte bu odağı sağlayabileceğim gibi duruyor. Hazırım. (Gülüyor)