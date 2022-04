İyi niyetle gelen gizli formül

03 Nisan 2022 Pazar, 09:43

Her şey eline tutuşturulan bir zarfla başlamış... Aslı Şen dünyaya açılmayı hedefleyen kozmetik markası Ashley Joy'u hayata geçirme kararını bu zarfta yer alan gizli formülü denedikten sonra karar vermiş. Girişimci ruhla başladığı bu yolculukta ilginç tesadüfler de kendisini cesaretlendirmiş. Öykünün geri kalanını Şen'den dinleyelim...



- Aslı Şen topluma ışık veren bir anne, iyi bir eş, aynı zamanda da çalışan ve üreten bir iş kadını. Hayatınızın her alanında bu kadar başarılı ve etkili biri olmanızın sırrı nedir?

Her birini severek ve gönülden yapmam... İşin başta olmak üzere sorumluluklarını severek yaparsan bu sana asla zorluk ya da külfet gibi gelmiyor. Eşini çok seversen, evini çok seversen, hayatını güzelleştirmek insanın kendi içinden geliyor. Zaten çocukları hiç saymıyorum, çocuğunu sevmeyen bir anne olamaz. Bir de benim sırrım, zamanı iyi kullanabilmek; zamanı doğru yönetirseniz kendinize de vakit ayırabilir, ailenizle de güzel zaman geçirebilir, işinizde de etkili olabilirsiniz. Benim hayat felsefem bir şeyi yaptığın zaman elinden gelenin en iyisini yapmak üzere... Dolayısı ile işimde de kendi hayatımda da konu ne olursa olsun onun hakkında önceden araştırırım, bilgi sahibi olmaya özen gösteririm ve yapacağım şeyi layığıyla yapmaya değer veririm.

- İş ajandanız dışında uzun yıllardır sosyal sorumluluk projeleri de yakından ilgileniyorsunuz, biraz bahsetmek ister misiniz?

Kendimi bildim bileli maneviyat benim için çok önemli... Yaşadığınız hayatta, toplumda, topraklarda, dünyada var olan güzellikleri tek başına yaşamak değil etrafınıza, hayata ve bu dünyaya iyilik ve değer katmak her birey için bir misyon olmalı. Sosyal sorumluluk konusunda hassasım. Her zaman imkanlarım çerçevesinde elimden ne geliyorsa yapıyorum.. Pek çok sosyal sorumluluk projesinde aktif olarak yer alıyorum bunun dışında bir de kültür miraslarımıza sahip çıkan çok değerli Epos7 Derneği’nin Yönetim Kurulu üyesiyim. Çocuklar, kanser hastaları, sokak hayvanları gibi birçok konuda hassasiyet duyuyoruz ancak aynı oranda sanat ve kültür alanında da yapılması gereken pek çok şey var. Bir milletin kültürü, sanatı, yerel değerleri, medeniyetin devamlılığı için çok önemli. Kültürümüze ve değerlerimize mutlaka sahip çıkmamız lazım; bu musiki de olabilir, geleneksel mutfak ve reçeteler de mimari de el sanatları da, kültürel kumaşları, zanaatları da... Her biri kültürü oluşturan, besleyen ve sahip çıkılması gereken öğeler… Aksi takdirde beş yüz yıl sonra modern çağ ülkeleri arasında özgün hiç bir eseri olmayan yoksun bir toplum haline geliriz.

- Siz Aslı Şen olarak bugün, bu coğrafyada en çok neyi değiştirmek istersiniz?

Ben Türkiye’de ve dünyada pek çok farklı bölgeye seyahat etmekten beslenen biriyim. Eşimle birlikte, ekvatordan, kutuplara ve çöllere kadar pek çok yeri gezdik. Benim için önemli olan kendi doğamızdan, kültürümüzden ve özümüzden kopmamak... Coğrafyamızda maalesef bazı değerlerin, kültürlerin, kendi özünü kaybetmesi beni gerçekten derinden üzüyor. Yapılaşmayı değiştirmek isterim mesela. Kapadokya neden özel hala çünkü eski yapısını koruyor, Mardin neden özel; yine kendi özünü koruduğu için.. Modernleşmek demek bulunduğun coğrafyanın karakteristik özelliklerini yok eden, çarpık yapılaşma demek değil. Modernleşmek kültürünü muhafaza ederek, özüne sahip çıkarak yenilenmek, o günün dünyasına uyum sağlamak demek. Kendi ruhunu bozmadan geleceğe taşımak önemli.

- Kozmetik ve bakım markanız “Ashley Joy”u hayata geçirmeye nasıl karar verdiniz?

Beni tanıyanlar kozmetik ve bakım merakımı bilir, Ender Saraç Bey de daha önce kendi markamı yaratmam için beni teşvik etmişti, Markanın gerçekten çok ilginç bir hikayesi var. O dönem, ben buna planlanmış ve ilahi tesadüfler diyorum, bir arkadaşımın nikah şahidi olacaktım ve düğün için New York’a gittik. Düğün sırasındaki sohbetlerimizde, doğal içeriklere önem verdiğimi fark eden, maneviyatı kuvvetli biriyle tanıştırıldım. Bu beyefendinin ilmi, bilgi birikimi çok değerliydi; o dönem Türkiye’ye gelmesini istedik fakat olmadı, aradan 4 ay geçti çok yakın bir arkadaşım beni aradı, bu beyefendinin Türkiye’ye geleceğini ve rehberlik etmek için beyefendi ile benim ilgilenmemi istedi. Kapalıçarşı, tarihi yerler, güzel bir program çerçevesinde kendisine eşlik ederek İstanbul’da onu gezdirdim. Tam kendisini yolcu edeceğiz bana beyaz bir zarf uzattı; bahşiş veriyor sandım -ailem ve gelir düzeyim konusunda bilgi sahibi değildi- ve çok mahcup oldum; kabul edemem, burada kimse sorsanız misafirperverlik eder, ilgilenirdi diye kibarca red ettim. Kendisi de gayet zarif bir şekilde zarfta benim sandığım şeyin olmadığını, açıp okuduğumda hayatımı değiştirecek bir şeyin olduğunu söyledi. İyi bir insansın, iyilik et bu zarfı iyi bir enerji ile aç diyerek sözlerine devam etti. Çok heyecanlandım ve eve gider gitmez zarfı açtım. İçinde daha önce hiç görmediğim, özel bir bitkisel formül vardı. Hızlıca denedim ve muazzam bir etki aldım; işte o formül de Ashley Joy’un ikonik bakımı olan “Bitkisel Saç Bakım Yağı”nın formülü oldu... Bu bakım bana iyi geldiği için yakın arkadaşlarıma, çevreme uygulamaya başladım, eve gelen misafirlerimize hediye olarak sundum. O kadar güzel geri dönüşler aldım ki; herkes kendi yaşadığı mucizevi etkilerden bahsediyordu. Her zaman iyilik ve güzellik paylaşılmalıdır; paylaşıldıkça artar, hayat da böyle güzelleşir diye düşünen biriyimdir. Birinin saçına, birinin egzamasına, iyi gelen bu formülü herkese ulaştırmalıyım diye düşünmeye başladım. Yine başka bir tesadüf, bir seyahatim sırasında uçakta yanıma Suna Dumankaya denk gelmişti. Onunla doğal, bitkisel içerikler hakkında sohbet etme imkanım oldu. O seyahatte önümde bir kadın bayılmıştı, kendisiyle ilgilendiğim için beni çok özel biriyle tanıştırdı. Bu kişi de bana kalbinin ekmeğini yiyeceksin, ruhunun temizliğini koru; elinde bir hazine var ve onu hayata geçir. 7 sene sonra dünya markası olacaksın, sizin kültürünüzde Mevlana var; aldığını ver ve paylaş demişti. Hiç unutamıyorum; hala sözleri kulaklarımda..Markamı işte böyle hayata geçirmeye karar verdim ve bugünlere geldik.

- İçsel ve dışsal güzelliğin bir bütün olduğu fikri ile kadınlara “güzellik ve bakım” adına nasıl tavsiyeler verirsiniz?

Olabildiğimizin en iyisi olalım. Kendimize iyi bakalım; kendimizi çok sevelim. Görüntümüzle, bakımımızla ve ideallerimizle ilgili olalım, öz saygımızdan ötürü buna değer verelim. Saçımıza bakalım; sağlıklı beslenelim. Yaşam kalitemize dikkat etmek; iyi bir hayat için en temel kural... Sen sen iken güzelsin; kalıplara girmemeli, öz güzelliğini, kendini keşfetmelisin. Özgüven, öz saygı ve kendinle barışık olma durumu insana acayip bir güzellik, ışıltı veriyor. Olmazsa olmaz gündelik cilt temizliği ve bakımları saymıyorum tabi…

- Sosyal medya hesaplarınızı aktif olarak kullanıyor ve kitlelere hitap ediyorsunuz, içerik paylaşırken özellikle dikkat ettiğiniz konular oluyor mu?

İçerik paylaşırken her zaman etik kurallara çok önem veriyorum. Ashley Joy ve Aslı Şen olarak iki hesabım var ve ikisini de kendim yönetiyorum. Bana teklif verip, şu içeriği paylaşır mısınız diyen çeşitli markalar oluyor ama ben kişisel olarak kullanmadığım, fikrine inanmadığım markaları tavsiye etmemeyi tercih ediyorum. Bu benim için çok önemli. Takipçilerimle aramızda bir güven bağı var. Aslı Şen söylüyorsa doğrudur, güvenilirdir diyorlar. Buna önem verdiğim için önerdiğim ürünleri dikkatle seçiyorum.

- YouTube kanalınız severek takip ediliyor, yakın zamanda kanalınızda neler göreceğiz?

Her perşembe, aynı saatte içerik yayınlıyorum; bu konuda çok disiplinliyimdir. Sadece kısa süreli bir ara vermiştim, o da yeni bir ses, yeni bir nefesle geri dönmek için... YouTube içeriği için ekibimle beraber çok çalışıyoruz. Kanalımdaki içeriklere takipçilerime duyduğum saygıdan dolayı özenle dikkat ediyorum. İş insanları, psikologlar, kendi alanında uzman kişileri tek tek konuk alıyoruz. 5 çayı sohbetleri yaptık, güzellik sırları paylaştık... Başarı masanın 4 ayağı gibidir; bir ayak benim 3 ayak teknik ekip...Kreatif ekibimizden de içeriklerle ilgili geri-bildirim alıyoruz. Birinden biri olmazsa masa ayakta duramaz... Güncel olmak, her şeyi takip etmek gerekiyor ama kalben neye inanıyorsam onu yapıyorum. Reyting kaygısı içinde değilim. Ailemi, kayınpederimi bile bu işe dahil etmeden, kendi kendime ilerlemeye önem verdim. Kayınpederim bir ansiklopedi gibi inanılmaz bir bilgi birikimine sahip. Ne sorarım bilemiyorum ama ileride kendisini de mutlaka konuk almak istiyorum. Sinema tarihi, coğrafya, ekonomi; o kadar inanılmaz bir bilgi birikimi var ki eminim oldukça dolu ve oldukça kaliteli bir yayın olur.