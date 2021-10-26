Kalp dostu lezzet fıstık ezmesi

26 Ekim 2021 Salı, 12:10

Yerfıstığı son yıllarda fıstık ezmesi formunda kahvaltı tabaklarında, tatlılarda, yulaf kâselerinin içerisinde ve daha pek çok sağlıklı tarifte karşımıza çıkan protein oranı yüksek bir besin. Fıstık ezmesi hayatımıza bu kadar girmişken biz de faydalarına yakından bakalım istedik.

* Araştırmalarda kalorisi yüksek bir besin olmasına rağmen porsiyon kontrolü sağlandığında kilo vermeyi desteklediği ve kalp hastalıklarına karşı koruyucu etkilerinin olduğu belirtilmiştir.

* Yerfıstığı kalp sağlığı için faydalı olan magnezyum, niasin, oleik asit ve E vitamini gibi çeşitli antioksidanları içerir. İyi kolesterolü, kan şekerini ve kan basıncını koruma üzerinde olumlu etkileri olan oleik asit içeriği sayesinde fıstık ezmesinin kalp sağlığını koruduğu düşünülüyor.

SPOR SONRASI İYİ TERCİH

* Fıstık ezmesi iyi birer B3, B6, E vitamini, magnezyum, potasyum, folat ve manganez kaynağıdır.

* Yüksek protein oranı nedeniyle spor sonrası kasların korunması ve metabolizmanın hızlanması için iyi bir tercih olur.

* Araştırmalarda içerdiği sağlıklı doymamış yağlar sayesinde, kontrollü tüketildiğinde uzun süre doygunluk hissi vererek gün içerisinde kalori alımını azaltmaya yardımcı olduğu, çözünmez lifler sayesinde ise bağırsakların düzenli çalışmasına destek olduğu gözlenmiştir.

* Enerji verir, günü daha dinç geçirmenize yardımcı olur.

* İyi bir bitkisel protein kaynağı olması sebebiyle fıstık ezmesi, vegan ve vejetaryenler için de güzel bir seçenek olabilir.

* 1 yemek kaşığı fıstık ezmesi yaklaşık 80-85 kaloridir.

* Bütün besinlerde olduğu gibi fıstık ezmesinin kaliteli bir besin olması istediğiniz kadar yiyebileceğiniz anlamına gelmiyor. Çok fazla tüketilmesi kilo artışını beraberinde getirebilir.

* Fıstık ezmesi tüketirken organik ve şekersiz olmasına dikkat etmelisiniz.





EV YAPIMI ŞEKERSİZ FISTIK EZMESİ

MALZEMELER:

* Yarım kg tuzsuz çiğ yer fıstığı

* 4 -6 çorba kaşığı fındık yağı

* 2 yemek kaşığı bal

HAZIRLANIŞI:

Kabuklarını temizlediğiniz yer fıstığını fırın tepsisine koyup 250 derecede fırının en üst rafında 5 dakika boyunca fıstıkların yağı çıkana kadar pişirin. Ara ara tepsiyi sallayıp fıstıkların her tarafının kavrulduğunu kontrol edin. Kavrulmuş fıstıkları mutfak robotunda iyice ezme haline gelene kadar 5-6 dakika hiç durmadan çekin. Fıstıkların kıvamı önce kum gibi olacak ardından sıvılaşıp ezme haline gelecektir. Fıstıklar soğuyunca katılaşacağı için 4 yemek kaşığı fındık yağı ve tatlandırmak için 2 yemek kaşığı bal ekleyip biraz daha karıştırın. Daha akışkan bir kıvam isteyenler 1-2 kaşık daha fındık yağı ekleyebilir. Gönül rahatlığı ile tüketebileceğiniz ev yapımı şekersiz fıstık ezmeniz hazır.