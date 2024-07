‘Köpek balığı değil uçurtmanın gölgesiymiş’

Yayınlanma: 14.07.2024 - 12:12

Güncelleme: 14.07.2024 - 12:12

Bilge Öztürk yıllardır göz önünde olan bir isim. Ancak bu durum başarıyla sürdürdüğü avukatlık mesleğini geride bırakıp kendine yepyeni bir kariyer inşa etmesine engel olmamış. O artık Türkiye’de kiteboard sporu denince ilk akla gelen isimlerden. Hem sporcu hem antrenör hem de eğitici olarak kiteboard sporu ile kendini baştan tanımlayan Öztürk ile su sporları ve doğayı konu alan keyifli bir söyleşi yaptık.

- Kiteboard ile tanışma hikâyenizden söz edebilir misiniz?

Her şey 2007’de Hawaii seyahatim sırasında havada rengârenk dev kelebekleri görmemle başladı. O zamana kadar hiç kiteboard ile ilgili bir şey görmemiştim. Türkiye’de de yapıldığını öğrenince önce tatilimi, sonra hayatımı ve işimi kite programına göre ayarlamaya başlar oldum. 2011’de katıldığım Türkiye Şampiyonası ve ardından dünya şampiyonası ile yarış ve milli sporculuk hayatım başladı. Akyaka’ya önce sezonluk sonra yıllık olarak yerleştim. 2016 yılında “KiteMercedes by Bilge Öztürk” okulumu açtım. Önce hobi sonra profesyonel ve milli sporculuk ve artık tamamen bir yaşam biçimi olarak kiteboard kalıcı bir şekilde hayatıma girdi.

- Öğrenme sürecinde sizi en çok zorlayan ve keyif veren şey neydi?

Öğrenmenin her aşaması çok keyifli. Beni en çok zorlayan önyargılarım oldu. Hawaii’deyken hep bir köpek balığı endişesi vardı bende ki o bölgede hiç olay görülmediği halde. Eğitmenin sorusu hâlâ aklımda: “Ne güzel yapabiliyorsun aslında, neden tedirginsin?” Ben de “Köpekbalığı beni takip ediyor o yüzden” diye yanıtlamıştım. Aslında beni takip ettiğini sandığım şey uçurtmanın gölgesiydi.

- İnsanlar mesleki açıdan değişmek ve dönüşmekten korkuyor. Oysa ki tutkumuzu canlandıran yani yaşamı hissetmemizi sağlayan seçimler başarı da getiriyor. Profesyonel bir sporcu olmak yaşamınızda neleri değiştirdi?

Hikâyemi bilen ailem ve arkadaşlarım, aslında bir avukat olarak yıllarca mesleğimi severek yaptığımı ancak yavaş yavaş başka bir yaşama evrildiğimi gözlemlediler. Kiteboard hayatıma girdikten sonra tatil ve hobi olarak başlayan bu ilgi demin de anlattığım gibi yavaş yavaş bir yaşam biçimine dönüştü. 2019’da kiteboard’un “formula kite” sınıfının olimpik olmasıyla başka bir yöne evrildi. Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), formula kite sınıfını ilk kez 2019 Ekim ayında ANOC World Beach kapsamına dahil etmişti. Dünya sıralamasında ilk 20’ye girerek yarışmaya hak kazanan sporcuların yalnızca IOC’nin davetiyle katılabildiği bu yarışta ülkemizi temsil eden ilk kadın kiteboard sporcusu oldum. Bugüne kadar birçok Türkiye Şampiyonası’na da ev sahipliği yaparak kiteboard sporuna destek verdim. Okulumuzda dokuz yaşında kiteboard öğrenip bugün 16 yaşında olimpik kampanya kapsamında yarışmaya devam eden milli sporcumuz Derin Deniz Sorguç’un antrenörlüğünü yapıyorum. Ayrıca AKUT Spor Kulübü ve Türkiye Yelken Federasyonu antrenörlüğünü de sürdürüyorum. Geçen yıl “Bilge Öztürk” markasıyla yeni ürünlerimle kozmetik dünyasına giriş yaptım. Bazı yarışlar sırasında güneş altında kavrulduğum veya güneş kreminin akması sonucu gözümün yanması nedeniyle zorlandığım oluyordu. Uzun süre suya ve tere dayanıklı, akmayan bir ürün benim için tek çözümdü. Yani Bilge Öztürk güneş kremlerinin ortaya çıkışı bir ihtiyaçla başladı. Dünyada çok yaygın olup Türkiye’de üretimi olmayan zinc/çinko içerikli renkli tüp ve stick güneş kremlerini ilk kez Türkiye’de ürettik. Ürünler yurtdışı çevrimiçi platformlarda da satılmaya başladı. Kısacası tek bir seçim bir başka dünyanın kapılarını araladı. Aynen söylediğiniz gibi tutkumuzu canlandıran, yaşamı hissetmemizi sağlayan seçimler, aynı zamanda başarı da getiriyor. Yeter ki kalbimizin götürdüğü yere gidelim.

AKYAKA’NIN DOĞASI

- Okulunuz için Akyaka nasıl bir yer ve küresel ölçekte nasıl etkileşimler alıyorsunuz? İstanbul’daki okul nerede?

KiteMercedes by Bilge Öztürk olarak 2016’da kurduğum kiteboard okulu, Bilge Öztürk KiteClub olarak Akyaka ve İstanbul’da sürüyor. Akyaka, dünyadaki önemli kiteboard noktalarından. Denizden karaya esen termik rüzgârı, tertemiz kumluk sığ suları, muhteşem doğası, NASA tarafından bile filme alınan Azmak Nehri, yeme-içme seçenekleri ve yaşantısıyla çok cazip bir turist destinasyonu. Okul, kuruluşundan bugüne bölgenin turizmine de büyük katkı sağladı. Bilge Öztürk KiteClub artık hem Akyaka’da hem de İstanbul Gümüşdere Plajı’ndaki Goga Beach içinde yer alıyor. Hep filmlerde gördüğümüz hafta sonları veya işten sonra gidilen Florida sahilleri gibi Gümüşdere sahilinde de eğlence ve spora ulaşabilir olacağız.

BAŞUCU KİTABI ‘NUTUK’

- Son zamanlarda en çok ilginizi çeken üç yazar ve üç müzisyen kim?

Her zaman başucu kitabım “Nutuk”. Michael Scott kitaplarını da severek okuyorum ve hem eski hem yeni olarak kardeşim Belda Öztürk’ün “Ayakları Sıcak Tutalım” ve “Gözlerin Işığı Parlasın” isimli kitapları ve en son yazdığı ve henüz yayımlanmayan kitabı, “Köy Yerinde Cinayet”. Müzikte ise bu aralar yine kürkçü dükkanına döndüm. “Pearl Jam”, “Rage Against the Machine”den çıkamıyorum. Bir de Dünya Master Kiteboard Şampiyonası nedeniyle seyahat ettiğim Gizzeria’nın İtalyan etkisiyle Nina Zilli’den “50mila” diyebilirim.

OLİMPİYAT İÇİN HEYECANLI BEKLEYİŞ

- 2024 Paris Olimpiyatları yaklaşıyor. Favori sporcunuz kim?

2024 Paris Olimpiyatları, parçası olmaktan büyük gurur duyduğum bir süreçti. Dediğim gibi milli sporcumuz Derin Deniz Sorguç’un antrenörü olarak olimpik kota yarışında başından sonuna onun yanında oldum. Bir ülkeden iki kişi gidemeyeceğinden derecesi biraz daha iyi olan sporcu giderken biz de “stand-by”da beklemekteyiz. Ancak her halükârda bu kadar genç yaşta böylesine büyük bir başarıya imza atan sporcumuzun 2028 Olimpiyatları ve sonrasında da yanında olmayı ve birlikte nice başarılara yürümeyi diliyorum.

NASIL YAPILIR?

- Su sporları bazen insanları korkutuyor. Kiteboard’a yeni başlayacak birini nasıl bir eğitim bekliyor?

Altı saatlik temel eğitimi ikişer saatten üç gün gibi kısa bir sürede tamamlıyoruz. Board aşamasına geçmiş ve biraz kaymaya başlamış oluyorsunuz. Her yaştan genel sağlık durumu iyi, yüzme bilen, 30 kilo üstü herkes kiteboard yapabilir. Bizim altı yaşından 75 yaşına, 30 kilodan 140’a kadar öğrencimiz oldu. Bir spor dalının bu kadar geniş bir yelpazeye hitap etmesi çok önemli. Eğitimin her aşaması zevkli ve bence fiziksel bir zorluğu pek yok. Yalnızca beden bu koordinasyonda çalışmaya alışık olmadığı için zaman ve tekrar gerekli. Spor salonundaki gibi dakika saymak yerine zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz.

KALICI İŞBİRLİĞİ

- Birçok profesyonel sporcunun kendi ismiyle spor okulu açma hayali vardır. Siz bu hayali gerçekleştirenlerden birisiniz...

2014 yılında bir arkadaşım, bir markanın yeni bir ürün tanıtım işbirliği için hem avukatlık gibi bir mesleği olan hem de ekstrem sporlara ilgisi olan birini aradığını ve o nedenle bana ulaşmak istediğini söyledi. Bu markanın Mercedes-Benz olacağını hiç tahmin etmemiştim. Mercedes-Benz ile Dünya ve Avrupa şampiyonalarında yaptığımız güzel işbirlikleri, 2016 yılında kalıcı bir şekle dönüştü ve KiteMercedes by Bilge Öztürk hayata geçti. İşbirliğimizin 10. yılında, Bilge Öztürk KiteClub olarak Mercedes-Benz’in kalite, mükemmeliyetçilik ve güvenilirliği temsil eden ikonik yıldızı altında kiteboard ve sporseverler ile buluşuyoruz. Çeşitli etkinliklerle eğlence, adrenalin, macera, konfor ve sporu bir araya getiriyoruz ve kiteboard, gün geçtikçe bir hobi olmaktan çıkıp yaşam biçimi haline geliyor.