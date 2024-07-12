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Olimpiyata çeyrek kala

12 Temmuz 2024 Cuma

EURO 2024 bizim için bitti, şimdi gündem Olimpiyatlar. 54 kadın, 48 erkek toplam 102 sporcumuz Türkiye’yi 18 branşta temsil edecek. Atletizm, voleybol, güreş, Paris’e en fazla sporcu gönderen dallar. F.Bahçe, İBB, ASKİ, ENKA, G.Saray, Vakıfbank, Eczacıbaşı en fazla sporcu yolcu eden kulüpler. Peki madalya şansımız ne? Uluslararası raporlama kurumları 5 altın şansı tanımıştı Türkiye’ye. Güreş, boks, tekvandoda sporcularımız kürsüye çıkar deniyordu. Son performanslarla okçuluk ve judoyu da ekleyelim. Filenin Sultanları, Milletler Ligi’ndeki sorunları kenara bırakırsa kürsü kovalar. Umarız federasyonlar ve Spor Genel Müdürlüğü Paris’teki aşırı sıcağı hesaplayıp kamp sürecini müsabakalara göre ayarlamıştır. Çünkü ülke insanı olarak kafamıza estiği gibi davranmayı seviyoruz. 

Bu duruma son örnek madalya şansı bulunan güreşçi Rıza Kayaalp. Tedavi amaçlı da olsa kural dışı ilaç kullanmaktan vetoyu yedi, Paris biletini yaktı. Kulak çınlaması nedeniyle kulüp doktorunun onayıyla bir ilaç alıyor. Yasaklı olan bu madde kanında çıkınca Rıza’ya tedbirli ceza geldi. Çünkü Antidoping Ajansı, “O ilacın benzeri var yasaklı listeye girmeyen onu kullansaydın” demiş Kayaalp’e. Burada Rıza’yı yakan süreç, kulüp doktorunun Rıza’ya verilen ilaçları önceden “Tedavi amaçlı şu ilacı veriyorum” diyerek federasyona ve uluslararası federasyona bildirmemesi. Görünen o ki, kader kurbanı olmuş. Rıza’nın kuralı biliyor olması gerek, keza doktorun da. Eğer o ilaç federasyona ve uluslararası federasyona zamanında deklare edilse yazışmalar resmi kanalla yapılsa şu an “Rıza mı, Lopez mi” iddiasına giriyorduk. Üst düzey sporcular aspirin alırken, kulübüne, federasyona ve uluslararası federasyonla WADA’ya bildirip sorumluluktan kurtulmak zorunda. Çünkü dünyada bu işler “Nasılsa hallederiz pehlivan” kafasıyla çözülmüyor.


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