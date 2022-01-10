Kültür rotası

10 Ocak 2022 Pazartesi, 11:13

VAHŞET TANRISI

Yasmina Reza tarafından yazılmış, Tony ödüllü bir tiyatro oyunu ‘Vahşet Tanrısı’, ebeveynlerin hikayesini eğlenceli bir dille seyircisine aktarıyor. Binnur Kaya, Dolunay Soysert, Güven Kıraç ve Levent Ülgen gibi başarılı isimleri kadrosunda bir araya getiren, oyun 18 Ocak akşamı 20.30’da DasDas’ta izlenebilir.



KAHVE KONSERLERİ

Kahve kültürünün en eski temsilcilerinden Kurukahveci Mehmet Efendi’nin 150. yıl kutlamaları kapsamında katkı sağladığı “Kahve Konserleri” serisinin ilki 9 Ocak’ta İstanbul Oda Orkestrası ile Süreyya Operası’nda başlıyor. Açılış, Oğuzhan Kavruk yönetimindeki orkestraya eşlik edecek İtalyan piyanist Pietro Bonfilio ile gerçekleşecek. Her ay bir orkestra ve oda müziği konserleri ile devam edecek serinin keman ve piyano resitalinde genç piyanist İlyun Bürkev 16 Ocak’ta, Can Özhan - Çağdaş Özkan 23 Ocak’ta, Ozan Akkol - Ece Sözer 30 Ocak’ta sahne alacak.

KORKUYU BEKLERKEN

Türk Edebiyatı’nın usta kalemi Oğuz Atay‘ın aynı adlı öyküsünden uyarlanan Korkuyu Beklerken oyunu seyircileriyle buluşmaya devam ediyor! Yalnızlık, başarısızlık gibi korkularından başka silahı olmayan bir adamın mücadelesini anlatan oyun 10 Ocak 2022 saat 22.30’da, Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde izlenebilir.



NASA ADVENTURE SPACE UZAY SERGİSİ

NASA’nın 50 yılı aşkın uzay çalışmalarını ve deneyimlerini yansıttığı dünyanın en büyük gezici uzay sergisi, kurumun bünyesinde yer alan gerçek boyutlu ve tarihi öneme sahip koleksiyon eserleri, interaktif teknolojilerle zenginleştirilmiş VR alanları ile uzayı deneyimleme imkanı sunarken; ziyaretçilerini, evrenin gizemine ışık tutan bir yolculuğa çıkarıyor. ‘’Space Adventure‘’ Uzay Sergisi, HUPALUPA Expo tarafından Metropol İstanbul AVM’de ziyaret edilebilir.

KUNDURA DEDEKTİFLERİ FABRİKA’DA!

Çocukların deneyimini zenginleştirmek ve eğlenirken öğrenmelerini sağlamayı hedefleyen Kundura Dedektifleri Fabrika’da atölyesi, “Kundura’nın Hafızası: Bir Fabrikaya Sığan Dünya” sergi turuyla başlıyor ve Hafıza Atölye’de yaratıcı drama ve oyunlaştırma yöntemleri ile devam ediyor. Beykoz Kundura Fabrikası’nı endüstri mirası yapan değerler çocuklarla birlikte keşfedildiği, her ayın ikinci Pazar günü gerçekleşen ve 9-11 yaş grubu çocukları ağırlayan atölye, 13 Şubat’a kadar görülebilir.



BÜLENT ORTAÇGİL VE KAAN TANGÖZE KONSERİ



Küçükçiftlik Park kış sahnesinde “Yüzde 100 Akustik konserleri” başlıyor. Konserlerin ilkinde usta müzisyen, yorumcu, besteci, aranjör ve söz yazarı Bülent Ortaçgil’i ağırlanacak; öncesinde ise sahnede rock müzik camiasına yön veren gruplardan Duman’ın solisti Kaan Tangöze olacak. Ortaçgil ve Tangöze, çok sevilen şarkılarının akustik versiyonlarını 14 Ocak, saat 19.00’da seslendirecekler.