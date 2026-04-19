Kültür Rotası (19 Nisan Pazar)

DERİ CEKETLER, KABARIK ETEKLER VE ROCK’N’ROLL!

Dünyanın en ikonik müzikallerinden “Grease”, Danny ve Sanduy’nin efsanevi hikâyesini sahneye taşıyor. 1950'lerin Rydell High ruhunu yeniden canlandıran müzikal enerjik koreografileri ve kült şarkılarıyla bu akşam Zorlu PSM’de.





HADİ ÖLDÜRSENE CANİKOM

Aziz Nesin’in kaleminden yalnızlık, yaşlılık ve insanın içindeki çocuksu yan üzerine sıcak ve dokunaklı bir anlatı sunan tek perdelik oyun “Hadi Öldürsene Canikom”, Barış Dinçel’in yönetmenliğinde sahneleniyor. Günay Karacaoğlu, Zeynep Kankonde ve Bülent Alkış’ın rol aldığı oyun, 11 Mayıs’ta Eskişehir’de, 12 Mayıs’ta Ankara MEB Şura Salonu’nda tiyatroseverlerle buluşacak.





CANNES BU KEZ SERGİ...

Ara Güler Müzesi, yeni sergisi “CANNES!” ile sinema, şöhret ve Fransız Rivierası’nın iç içe geçtiği bir dönemi ziyaretçilerle buluşturuyor. Ara Güler’in objektifinden yansıyan sergide, Brigitte Bardot, Sophia Loren, Grace Kelly ve Federico Fellini gibi ikonik isimlerin fotoğrafları yer alıyor. İlk kez gün yüzüne çıkan karelerin de bulunduğu sergi, 22 Nisan–11 Ekim tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.

SANATIN ÖZGÜR RUHLU SESİ İSTANBUL’A GELİYOR

“Because the Night” ve “People Have the Power” gibi şarkılarıyla tanınan Patti Smith, uzun bir aranın ardından İstanbullu müzikseverlerle buluşacak. Smith’e Lenny Kaye, Jay Dee Daugherty, Tony Shanahan ve Jackson Smith’in eşlik edeceği konser, Patti Smith Quartet, Stagepass organizasyonuyla 17 Mayıs’ta Bonus Parkorman’da.





ÖNÜM ARKAM DUYGULARIM SOBE

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda sahnelenecek “Önüm Arkam Duygularım Sobe” oyunu 23 Nisan’da Paribu Art’ta. Oyun, kahramanı Deniz’in duygularla örülü masalsı yolculuğu, şaşkınlık, korku, öfke, cesaret ve mutlulukla şekillenen renkli bir sahne dünyasına dönüşüyor.



