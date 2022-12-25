Kültür Rotası

25 Aralık 2022 Pazar, 13:00

JEKYLL & HYDE

Robert Louis Stevenson’ın klasik gerilim romanından uyarlanan, müziklerini Frank Wildhorn'un yaptığı, sözlerini Leslie bricusse'un yazdığı dünyaca ünlü “Jekyll & Hyde” müzikali, Taner Tunçay çevirisi ve yönetimiyle sahneleniyor.

Çarpıcı bir prodüksiyonu ve geniş kadrosu ile dikkat çeken müzikalin başrollerini Hayko Cepkin ve Elçin Sangu üstleniyor. “Jekyll & Hyde”, 27 Aralık’ta Congresium Ankara’da, 29 Aralık Perşembe akşamı ise Zorlu PSM’de.

HİSSELİ HARİKALAR KUMPANYASI

Samsun Devlet Opera ve Balesi, Türk tiyatrosunun büyük ustası Haldun Dormen'in kaleme aldığı, ''Hababam Sınıfı'' filmi müziğiyle gönüllerde taht kuran Melih Kibar'ın bestelediği, Çiğdem Talu'nun şarkı sözlerini yazdığı müzikali, sanatseverlerin beğenisine sunmaya devam ediyor. Müzikal, 5 Ocak Perşembe günü saat 20:00’de Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu’nda, biletler biletinial.com’da.



CEM ADRİAN

Müzikte sınırları, tarzları, kuralları yıkan ve kendini sadece “özgür bir müzisyen” olarak tanımlayan Cem Adrian, duygusal şarkılarıyla ruhumuza dokunmaya devam ediyor. Adrian, yeni yıla bir gün kala İzmirli sevenleriyle buluşuyor. Hisli şarkıların güçlü sesi Cem Adrian, 30 Aralık Cuma akşamı SoldOut Performance Hall’da.

CEYHUN ATUF KANSU ŞİİR ÖDÜLÜ

Seçici Kurulu Ali Cengizkan, Bahar Gökler (ailesi adına), Ahmet Özer, Ferruh Tunç ve İlyas Tunç’tan oluşan ve 1986’dan beri düzenlenen Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödülü’ne 2023 yılı için katılım koşulları açıklandı. Ödül kazanan yapıt Ceyhun Atuf Kansu’nun ölüm yıldönümü olan 17 Mart’ta açıklanacak. Son başvuru tarihiyse 1 Ocak 2023.