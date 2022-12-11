Kültür Rotası
Cumhuriyet Pazar, sizler için en güzel kültür sanat etkinliklerini derledi. İşte bu haftanın 'Kültür Rotası'...
ŞİMDİ UZAK YAKIN...
Şiirimizin büyük ustalarından Behçet Necatigil, edebiyat tarihi çalışmaları, denemeleri, çevirilerinin yanısıra radyo oyunlarıyla da edebiyatımızda iz bırakmıştır.
Bir dönem, büyük bir kesiminin dinlediği ve birkaç kuşakta iz bırakan çok sayıda radyo oyununda imzası bulunan Necatigil’in yıllar önce İstanbul ve Ankara radyolarında seslendirilen "Uzak Yol Kaptanı", "Gaz" ve "Kediciler" adlı üç oyunu, “Şimdi Uzak Yakın...” etkinliğiyle dileyicisiyle buluşacak.
Sanatçılar Tilbe Saran, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar ve Hakan Gerçek tarafından seslendirilecek oyunlar, 19 Aralık’ta İşSanat’ta, katılım ücretsiz.
“SİHİRLİ FLÜT” FESTİVALİ
13. Uluslararası Şefika Kutluer Festivali’nde “Sihirli flüt” unvanı ile anılan, dünyaca ünlü flüt sanatçımız Şefika Kutluer dinleyicileriyle buluşuyor. Ankara CSO Ada’nın ev sahipliğindeki festivalin 13 Aralık akşamı yapılacak ve flüt repertuvarının en sevilen eserlerinin seslendirileceği “Müzikal Terapi” başlıklı açılış konserinde Kutler’e yaylılardan oluşan Festival Ensemble eşlik ediyor.
CMTPZR
İBB Kültür AŞ tarafından düzenlenen, Radar İstanbul’un sunduğu CMTPZR, #çokseslipazar etiketiyle, 3 Aralık’ta Müze Gazhane’de kapılarını açtı. CMTPZR, sahaflardan giysi ve aksesuarlara, plak ve müzik dükkânlarından nostaljik oyunlara uzanan çeşitlilikteki stantlar, koleksiyoncuların söyleşileri, mezatlar ve canlı performanslarla her cumartesi ve pazar günleri ziyaretçilerini ağırlayacak.
AŞK VE KOMEDİ
Nilgün Belgün’ün “İçimdeki Kadın Aşk ve Komedi” adlı kitabından sahneye uyarlanan ve geçtiğimiz sezon büyük ilgi gören “Nilgün Belgün’le Aşk ve Komedi” isimli müzikli danslı gösteride, sanatçı, hayatını, anılarını, yaşadıklarını; kimi zaman hüznü kimi zaman sevinci şarkılar ve danslarla anlatıyor.
Belgün, 12 Aralık Pazartesi (yarın) saat 20:00’de Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu’nda İzmirli seyircileriyle buluşacak.
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