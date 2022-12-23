Paris'te Ahmet Kaya Kültür Merkezi'ne silahlı saldırı... HDP'den açıklama geldi: 'Saldırının azmettiricilerini tahmin edebiliyoruz'

23 Aralık 2022 Cuma, 17:35

Fransa'nın başkenti Paris'in 10'uncu bölgesindeki Enghien Sokağı'nda bulunan Ahmet Kaya Kültür Merkezi'ne silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırıda 3 kişi öldü. Yaralanan 5 kişiden 2'sinin de yoğun bakımda olduğu belirtildi.

SALDIRGAN YAKALANDI

Uluslararası ajanslardan gelen son bilgilere göre 69 yaşında olduğu belirtilen saldırgan etkisiz hale getirildi ve gözaltına alındı.

Geniş güvenlik önlemleri alınan bölgeye giriş çıkışlar kapatıldı. Polisin operasyonu devam ediyor.

HDP'DEN 'PARİS' AÇIKLAMASI

Saldırı ile ilgili HDP'nin Resmi Avrupa Temsilciliği, Twitter'dan açıklama yaptı.

Paylaşımda "Fransız BFMTV'nin son haberine göre, Paris'te Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi'ne düzenlenen saldırıda iki kişi öldü. Birkaç kişi yaralandı. Bu ölümcül saldırının azmettiricilerinin kim olduğunu tahmin edebiliyoruz. Avrupa'daki Kürt halkıyla acilen dayanışma çağrısı yapıyoruz" sözlerine yer verildi.