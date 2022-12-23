Paris'te Ahmet Kaya Kültür Merkezi'ne silahlı saldırı... HDP'den açıklama geldi: 'Saldırının azmettiricilerini tahmin edebiliyoruz'
Paris'te Ahmet Kaya Kültür Merkezi'nin bulunduğu sokakta gerçekleşen silahlı saldırıda 3 kişinin öldü. 69 yaşında olduğu belirtilen saldırgan gözaltına alındı. Saldırıyla ilgili açıklama yapan HDP'nin Avrupa hesabı, "Saldırının azmettiricilerinin kim olduğunu tahmin edebiliyoruz" dedi.
Fransa'nın başkenti Paris'in 10'uncu bölgesindeki Enghien Sokağı'nda bulunan Ahmet Kaya Kültür Merkezi'ne silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırıda 3 kişi öldü. Yaralanan 5 kişiden 2'sinin de yoğun bakımda olduğu belirtildi.
SALDIRGAN YAKALANDI
Uluslararası ajanslardan gelen son bilgilere göre 69 yaşında olduğu belirtilen saldırgan etkisiz hale getirildi ve gözaltına alındı.
Geniş güvenlik önlemleri alınan bölgeye giriş çıkışlar kapatıldı. Polisin operasyonu devam ediyor.
HDP'DEN 'PARİS' AÇIKLAMASI
Saldırı ile ilgili HDP'nin Resmi Avrupa Temsilciliği, Twitter'dan açıklama yaptı.
Paylaşımda "Fransız BFMTV'nin son haberine göre, Paris'te Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi'ne düzenlenen saldırıda iki kişi öldü. Birkaç kişi yaralandı. Bu ölümcül saldırının azmettiricilerinin kim olduğunu tahmin edebiliyoruz. Avrupa'daki Kürt halkıyla acilen dayanışma çağrısı yapıyoruz" sözlerine yer verildi.
According to latest news of the French BFMTV, two murdered in the attack on the Ahmet Kaya Kurdish Cultural Center in Paris. Several people injured.— HDP Europe (@HDP_Europe) December 23, 2022
We can guess who is the instigators of this deadly attack.
We urgently call for solidarity with Kurdish people in Europe. pic.twitter.com/GsdoXmOTwm
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