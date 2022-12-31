Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 'Kız Kulesi' açıklaması: 'Yeni yılda açılacak'
İstanbul Boğazı'nın simge yapılarından olan Kız Kulesi'nin, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeni yılda açılacağı öne sürüldü. Bakan Ersoy, mart sonunda bitirilecek restorasyonun ardından Kız Kulesi'nin müze olacağını bildirdi. Eylül ayında kulenin kubbesinin restorasyon nedeniyle yapıdan uzaklaştırılması tepki çekmiş, sürece dair endişeleri artırmıştı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kız Kulesi'nde Bakanlık tarafından geçen yıl uluslararası restorasyon ilkeleri ve oluşturulan bilim kurulu rehberliğinde başlatılan çalışmalarda sona gelindi.
Tarihi yapıdaki restorasyon, II. Mahmut dönemindeki ahşap kubbesinin yeniden yapılarak yerine konulmasının ardından tamamlanmış olacak.
Restorasyonun her aşamasını takip eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ahşap kubbeyi ve yapıda gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceledi.
MÜZE OLACAK
Restorasyon çalışmalarıyla ilgili Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı ile mimar Han Tümertekin'den bilgi alan Bakan Ersoy, yüzlerce yıllık bu tarihi yapının restorasyon tamamlandığında müze olacağını kaydetti.
Bakan Ersoy, mart sonunda bitirilecek restorasyonun ardından İstanbul'un güzelliklerinin Kız Kulesi panoramasından gözlemlenebileceğini aktardı.
NE OLMUŞTU?
Restore edildiği söylenerek çevresi kapatılan Kız Kulesi’nin söküldüğü iddia edilmiş, eylül ayında sosyal medyada paylaşılan görüntüler endişeye yol açmıştı. Kulenin üst kısmının olmadığı ve arka tarafının göründüğü yer alan fotoğraflar sosyal medyada tepki toplamıştı.
Restorasyon sürecine dair endişeler devam ederken Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, “Kız Kulesi'nde de gayet iyi bir restorasyon oluyor” demişti.
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ise, “Restorasyon sıkıntısız bir şekilde devam ediyor. Hiçbir problem yok. Her gördüğünüz görsele inanmayın” açıklamasında bulunmuştu.
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