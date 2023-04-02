Kültür Rotası

Yayınlanma: 02 Nisan 2023 - 13:00

Güncelleme: 02 Nisan 2023 - 13:00

IGUDESMAN & JOO, BİFO ILE BULUŞUYOR

Esprili tarzları ve sundukları gösterileri ile dünyada çok sayıda hayranı olan Aleksey Igudesman ve Hyung-ki Joo, 6 Nisan Perşembe saat 20.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde olacak. BİFO’nun Sascha Goetzel yönetiminde vereceği konserde, Viyana’dan dünyaya açılan ödüllü perküsyoncu ve besteci Lucy Landymore, topluluğun bu sezon ağırlayacağı kadın sanatçılardan.

SUYUN SESİ, KENTİN ALFABESİ

İstanbul Planlama Ajansı’nın başlattığı İPA Sergi programının ilk seçkisi “Suyun Sesi, Kentin Alfabesi” İPA Kampüs’te ziyarete açıldı. Küratörlüğünü Aybüke Fayetörbay’ın yaptığı, İstanbul’un silueti ve doğaya yapılan ağır tahribatlar ve Kanal İstanbul Projesi’ne eleştirel bir açıdan bakılan sergide Balkan Karışman, Burcu Perçin, Ferhat Özgür, Hakan Keleş, Rafi Baysal ve Yusuf Ölmez’in çalışmaları yer alıyor.

YAŞASIN CUMHURİYET

Cumhuriyetimizin 100.yılını kutlamak için hazırlanan ve küratörlüğünü Dr. Murat Koraltürk’ün üstlendiği “Yaşasın Cumhuriyet! Atatürk Döneminde İktisadi Bağımsızlığın İlk Adımları” sergisi Türkiye İş Bankası Müzesi’nde ziyarete açıldı. Müze arşivinin yanı sıra çok sayıda kurumsal ve kişisel arşivden 2 bini aşkın belge, fotoğraf ve objenin yer aldığı sergi, yıl boyu pazartesi günleri hariç ücretsiz ziyaret edilebilir.

HAPENIN’ WITH YOU

Yapı Kredi bomontiada “HAPPENIN' with you” konser serisine devam ediyor.

4 Nisan Salı saat 20.30’da CRR Genel Sanat Yönetmeni, orkestra şefi ve besteci Murat Cem Orhan ile caz solisti Evrim Özkaynak’ı aynı sahnede buluşturuyor. Orhan ve Özkaynak kendi bestelerini seslendirecek.