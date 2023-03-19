Kültür Rotası

Yayınlanma: 19 Mart 2023 - 13:00

Güncelleme: 19 Mart 2023 - 13:00

TOZ

Murat Mahmutyazıcıoğlu'nun kaleme aldığı, yönetmenliğini Hira Tekindor'un üstlendiği, bir süredir kapalı gişe oynayan “Toz”, Zerrin Tekindor’un dikkat çeken performansıyla sahnelenmeye devam ediyor. Zerrin Tekindor’un çok sayıda kişiliğe bürünerek ve her birine bambaşka hayatlar verdiği tek kişilik oyun, 23 Mart Perşembe akşamı saat 19.00 ve 21.00’da iki seans olarak ENKA Oditoryum’da sanatseverlerle buluşacak.

ÂŞIK VEYSEL ANILIYOR

Unesco tarafından 2023 yılı barış, hoşgörü, vatanseverlik, sevgi, yaşama sevinci ve doğaya olan bağlılığı anlatan şiirleri nedeniyle tüm dünyada Âşık Veysel yılı ilan edildi. Bu kapsamda Enver Merallı ve Uğur Kaya’nın sahneye koyduğu, 29 Mart Çarşamba günü AKM’de yapılacak konserle Âşık Veysel anılacak. İstanbul Devlet Türk Halk Müziği ve Modern Folk Müziği Araştırma ve Uygulama Korosu, Sivas ve Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu sanatçılarının yanı sıra âşıklık geleneğinin temsilcileri de dinleyiciyle buluşacak.

İSTİBDAT KUMPANYASI

Tiyatroya ümit bağlayanları, tiyatrocuların kendisinden medet umulmasından korkmasını mizahi yönden konu alan bir oyun İstibdat Kumpanyası… Çıkış noktasını jurnallerle tiyatroların yakıldığı, oyuncuların sürgün edildiği İstibdat döneminden alan oyun, 27 Mart akşamı Ankara Akün Sahnesi’nde.

GURBET YAVRUM GARBA DÜŞMEKTİR

Dil oyunlarıyla, gerçeküstücü imgelerle aşk ve insanın iç dünyası gibi temaları işleyen Cemal Süreya’nın şiirleri müzikle iç içe geçiyor. Şiirlerde çarpıcı bir biçimde ele alınan İstanbul görüntülerinin eşliğinde, Serdar Yalçın’ın şairin şiirlerinden yaptığı besteler Tilbe Saran, Metin Belgin, Hakan Gerçek tarafından seslendiriliyor. Gurbet Yavrum Garba Düşmektir şiir dinletisi 3 Nisan akşamı İş Kuleleri Salonu’nda.