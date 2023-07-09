Kültür Rotası

Yayınlanma: 09.07.2023 - 13:00

Güncelleme: 09.07.2023 - 13:00

PARKLARDA CAZ

30. İstanbul Caz Festivali etkinlikleri kapsamında düzenlediği “Parklar Caz”, kentin farklı noktalarında müzikseverleri melodilerle buluşturuyor. İstanbullular, bugün Beylikdüzü Yaşam Vadisi’nde, yarın Küçükçekmece Göl Kenarı Amfi Tiyatro’da ve 16 Temmuz’da Şişli Habitat Parkı’nda ücretsiz olarak caz melodileri dinleyebilecekler.

JEKYLL & HYDE

Robert Louis Stevenson’ın klasik gerilim romanından uyarlanan dünyaca ünlü “Jekyll & Hyde” müzikali, etkileyici bir prodüksiyon ve kadro ile sahnelenmeye devam ediyor. Jekyll & Hyde, 13 Temmuz Perşembe akşamı Çeşme Açıkhava Tiyatrosu’nda izleyiciyle buluşacak. Biletler biletix’te.

ADALARDA SİNEMA GÜNLERİ

İBB Kültür Dairesi Başkanlığı’nın FilmKoop işbirliği ile düzenlediği “Sinemada” programı, son yılların ses getiren filmlerini 8 - 16 Temmuz tarihleri arasında Adalar’da sinemaseverlerle buluşturacak. Etkinlik boyunca İstanbul Şehir Hatları Adalar’a özel sefer düzenleyecek. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek “Sinemada” programı hakkında ayrıntılı bilgi ve programa İBB’nin internet sitesinden ulaşılabilir.

MİLYONFEST İSTANBUL

Milyonfest İstanbul 4. kez yapılacak. Perşembe günü başlayan ve bugün sona erecek festivalde Athena, Cem Adrian, Pinhani, Seksendört, Fatma Turgut, Gazapizm, Umut Kuzey, Sena Şener’in de aralarında olduğu 20 sanatçı sahne alıyor. Katılımcılar Milyon Beach Kilyos’ta deniz, güneş ve müzikle bir arada olacak.