Kültür Rotası

Yayınlanma: 25.06.2023 - 13:00

Güncelleme: 25.06.2023 - 13:00

30. İSTANBUL CAZ FESTİVALİ

İstanbul Caz Festivali, bu yıl beraberliğini odağına alıp #CazBeraber diyerek müzikseverlerle buluşuyor. 7-19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek festivaldeki 40’a yakın konserde usta isimlerden yeni keşiflere 200’ü aşkın yerli ve yabancı sanatçıyı ağırlanacak.

Festival programında The Lumineers, Fatoumata Diawara, Lizz Wright ve Youn Sun Nah Quartet’in yanı sıra Morcheeba, Alfa Mist, Kovacs, Mammal Hands gibi yıldız isimler yer alıyor. Okay Temiz ile Riff Cohen’i ilk kez bir araya getirecek Riff Cohen & Okay Temiz “The Ritual” festivalin bu yılki özel projelerinden. Biletler Passo’da…

BİR TURNA HİKÂYESİ

CSO Ada Ankara tatilde çocuklara birbirinden farklı etkinlikler sunuyor. Hikâye anlatıcısı Didem Yaran ve renkli melodileri ile uzman psikolojik danışman-yazar Selma Tekin, çocuklar için müzik ve dans ile zenginleştirilmiş bir hikaye dinleme ve kitap okuma deneyimi sunuyor. Çocukların keşfetme, oyun oynama, harekete geçme ve özgürce yaratma isteklerini odağına alan Bir Turna Hikâyesi 7 Temmuz’da CSO Ada Ankara’da.

RAP MÜZİĞİN TEMSİLCİLERİ KÜÇÜKÇİFTLİK PARK’TA

Z kuşağının en çok takip ettiği rap müziğin yıldızları KüçükÇiftlik Park’ta, 28 Haziran’daki Dropout Festival'23 için bir araya geliyor. Rap dünyasının bilinen ismi Amerikalı Wiz Khalifa’nın konuk olacağı gecede Ceza ve Motive sahnede olacak. Konserin biletleri Biletinial’da…

KEREM GÖRSEV TRIO FT. FATİH ERKOÇ

Zai Yaşam Sahnesinde bayramın ilk gününü konserler kaşılıyor. Kerem Görsev piyanoda, Volkan Hürsever kontrobasda, Ferit Odman davulda ve Fatih Erkoç’un solist olarak yer aldığı Kerem Görsev Trio ft. Fatih Erkoç Caz konseri 28 Haziran Çarşamba akşamı Bodrum Zai Yaşam sahnesinde, biletler Mobilet ve Zai Yaşam’da.