Kültür Rotası

Yayınlanma: 02.07.2023 - 12:00

Güncelleme: 02.07.2023 - 12:00

OZBİ YAPI KREDİ BOMONTİADA’DA

Yapı Kredi bomontiada’nın 5 yıldır düzenlediği konser serisi “World Akustik” rap müziğin sevilen ismi “Ozbi” konseriyle başlıyor. Kendine özgü şarkılarıyla son yıllarda hızlı bir çıkış yakalayan ve “Hadi Gittik”, “Olmazlara Yandım” gibi eserler ile ismini geniş kitlelere duyuran Ozbi, 7 Temmuz’da Yapı Kredi bomontiada’da sevenleriyle buluşacak. 25 Temmuz’a kadar sürecek olan “World Akustik” serisi konserlerine katılım ücretsiz.

FAZIL SAY & GENCO ERKAL

ENKA Sanat’ın yaz programı, dünyaca ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say ile usta tiyatro sanatçısı Genco Erkal’ı bir araya getiren bir konserle başlıyor. Say’ın, Nâzım Hikmet’in unutulmaz şiirlerinden esinlenerek bestelediği eserlerden bir seçkinin yer alacağı gecede, şiirleri Genco Erkal seslendirecek. 10 Temmuz’daki konserde, Fazıl Say’ın kendi solo piyano eserlerinden oluşan bir repertuvar da yer alacak. İki usta ismi aynı sahnede buluşturan konser, 10 Temmuz akşamı ENKA Açıkhava Tiyatrosu’nda, biletler Biletix ve ENKA Sanat Gişesi’nde.



“BEN ANADOLU” NYSA’DA



Yıldız Kenter’in unutulmaz performansıyla sahnelerin en çok izlenen oyunları arasında yer alan, Güngör Dilmen’in kaleme aldığı “Ben Anadolu” yıllar sonra öğrencisi Ayça Bingöl tarafından yeniden sahneleniyor. Oyunun yönetmen koltuğunda ise yine Kenter’in öğrencilerinden Görkem Yeltan oturuyor. İş Sanat Antik Sahne’de yer alan ve trajedi ile komedinin iç içe geçtiği oyun, 8 Temmuz Cumartesi akşamı Helenistik dönem kentlerinden Nysa Antik Kenti’nde sahnelenecek. Etkinliğe katılım ücretsiz ve rezervasyon ile mümkün ancak antik kente giriş ücreti Kültür ve Turizm Bakanlığı düzenlemelerine tabi.