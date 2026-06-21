Kültür Rotası (21 Haziran 2026)

VİYANA SENFONİ ORKESTRASI İSTANBUL’DA

Viyana Senfoni Orkestrası, 125. kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında 54. İstanbul Müzik Festivali’nin konuğu olarak İstanbul’da iki özel konser verecek. Orkestra, daimi şefi Petr Popelka yönetiminde sahneye çıkacak. İlk konserde orkestra, ünlü piyanist Bruce Liu ile, ikinci konserde ise solist Kian Soltani (keman) ile buluşuyor paylaşacak. Konserde Ludwig van Beethoven’ın 3. Piyano Konçertosu ile Franz Schubert’in “Büyük” olarak bilinen 9. Senfonisi seslendirilecek.





ORMANDA KLASİK & AKUSTİK

%100 Müzik’in düzenlediği “Ormanda Klasik & Akustik”, 27 Haziran Cumartesi günü Lifepark’ta müzikseverlerle buluşacak. Klasik müziği akustik tınıların sıcaklığıyla bir araya getirecek etkinlikte Birsen Tezer, Fahir Atakoğlu, Burhan Öçal, Devlet Sanatçısı Gülsin Onay ve genç piyanist İlyun Bürkev sahnede olacak. Festivalde Fahir Atakoğlu’na Seçil Akmirza’nın, Burhan Öçal’a ise Alexey Botvinov’un eşlik edecek.





‘AŞK, MARK VE ÖLÜM’ DEPO’DA

Türkiye’den Almanya’ya işgücü göçünün 65. yıl dönümünde, Maxim Gorki Tiyatrosu’nun hazırladığı “Aşk, Mark ve Ölüm” sergisi Depo’da izleyiciyle buluşuyor. Adını Aras Ören’in göçmenlerin Almanya’daki yaşam deneyimlerini anlattığı şiirden alan sergi, göçün kültürel, toplumsal ve sanatsal izlerini farklı kuşaklardan sanatçıların eserleri aracılığıyla ele alıyor.



GORİLLAZ TÜRKİYE’YE GELİYOR

BRIT ve Grammy ödüllü İngiliz müzik grubu Gorillaz, 14 ve 16 Temmuz tarihlerinde Bonus Parkorman sahnesinde hayranlarıyla buluşacak. Grup “Feel Good Inc.”, “Clint Eastwood” ve “On Melancholy Hill” gibi hitlerinin yanı sıra, yeni albümleri “The Mountain”dan şarkıları da seslendirecek.



