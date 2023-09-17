Kültür Rotası

Yayınlanma: 17.09.2023 - 13:00

Güncelleme: 17.09.2023 - 13:00

Adana Altın Koza Film Festivali

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 30’uncusu düzenlenen Adana Altın Koza Film Festivali yarın başlıyor. Ulusal uzun metraj, belgesel, uluslararası kısa film, ulusal öğrenci kısa film ve Adana kısa film yarışması bölümlerinin yer alacağı festival kapsamında ayrıca; dünya sinemasından seçkiler, özel gösterimler, belgesel gösterimleri, söyleşiler, atölye çalışmaları, sinema sempozyumu ve sergiler de yer alacak.

Kuru Otlar Üstüne

76. Cannes Film Festivali’nden ödülle dönen ve Türkiye’nin Oscar adayı olan Nuri Bilge Ceylan imzalı “Kuru Otlar Üstüne” filmi 29 Eylül’de vizyona girecek.

Gate 27’de yeni sezon

Uluslararası konuk sanatçı programı Gate 27, iki yeni etkinlikle sanatseverlerle buluşuyor. Sanatçı Nour Shantout, Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezi iş birliğinde Minerva Han’da yarın düzenlenecek söyleşide sanat pratiğini izleyiciyle paylaşacak. 20 Eylül Çarşamba günü ise Gate 27’deMairi Pardalaki, söyleşi ve açık prova etkinliğiyle çağdaş dans takipçileriyle buluşacak. Etkinliklere katılmak için-+bio.site/gate27 adresinden kayıt yaptırılması gerekiyor.

Salon İKSV sonbahara hazır

İstanbul’un önemli konser alanlarından Salon İKSV, 29 Eylül’de başlayacak sonbahar sezonunda Jadu Heart, ENGIN, Yellow Days, Red Axes (Live), The Magnetic Fields, Joep Beving, Fabrizio Paterlini, Aime Simone ve Forest Swords gibi isimleri konuk edecek. Açılış konseri ise saykedelik müziğin Fransız temsilcisi La Femme’den. Biletler Passo’da.

Devrim Erbil’den “Seçmeler”

Türk resim tarihinin en önemli isimlerinden biri olan Prof. Devrim ERBİL’in küratörlüğünü Zeynep Öztürk’ün üstlendiği “Seçmeler’’ sergisi 14 Eylül-30 Ekim tarihleri arasında DG Art Project’te sanatseverler ile buluşuyor.



